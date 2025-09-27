Alicana fue anfitrión del XLV encuentro Nacional de Centros Binacionales con representantes estadounidenses

Alicana, la asociación para el Intercambio Cultural Argentino Norteamericano en la ciudad de Santa Fe, albergó la XLV edición del encuentro Nacional de Centros Binacionales.
La institución albergó el evento que contó con la participación de la Agregada Cultural de la Embajada de los Estados Unidos, Meghan McGill.
Con diferentes puntos de la capital santafesina como sede, la reunión contó con la presencia de los 13 Centros Binacionales de Argentina y representantes estadounidenses, con la Agregada Cultural de la Embajada de los Estados Unidos, Meghan McGill, como la más destacada.
Desde Alicana, destacaron que el evento fue clave para fortalecer la cooperación entre la red de Centros Binacionales del país, compartir buenas prácticas y “seguir creciendo juntos”. Para Alicana y Santa Fe significó también “el orgullo de ser anfitriones de representantes nacionales e internacionales, con visitantes de Puerto Rico, Uruguay, Brasil y Colombia”.
McGill destacó tras el encuentro: “Lo que me llevo conmigo es el increíble potencial de todas las personas que participan en la Red de Centros Binacionales en toda Argentina. Todos aportan sus buenas ideas, sus mejores prácticas, y creo que a partir de aquí solo podemos ir hacia arriba y seguir avanzando. Así que estoy muy agradecida a Alicana por organizar la reunión, pero también espero con interés todo lo que haremos juntos en el futuro”.
El director ejecutivo de Alicana, Luciano Estrada, comentó a El Litoral sobre el diálogo con McGill: “Nos contó sobre los preparativos para el próximo gran aniversario que se celebrará el 4 de julio de 2026, fecha en la que se conmemorarán los 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, con diversas actividades previstas en los distintos Centros Binacionales del país”.
Los centros binacionales (BNC) son espacios creados para promover el entendimiento mutuo entre Argentina y EEUU desde 1927 y trabajan con la Embajada como American Spaces. Actualmente existen 13 centros en Argentina, que ofrecen cursos de inglés, programas culturales, asesoramiento académico y recursos tecnológicos.
La serie de actividades en la ciudad de Santa Fe, que comenzaron el martes 23 de septiembre y finalizaron este jueves 25, contaron con una vasta lista de speakers.
En la primera jornada, la Comisión Directiva de ALICANA estuvo acompañada por Jinso Labs, con la presentación de su Co-Founder & COO, Camilo Sánchez, sobre inteligencia artificial aplicada a la educación, desarrollado en One Six.
El miércoles tuvo como principal participante a la Agregada Cultural estadounidense Meghan McGill, quien visitó el Museo de la Constitución y degustó alfajores santafesinos, como parte del intercambio gastronómico. McGill agradeció por la "hospitalidad" y el "impecable trabajo" de la institución.
Dentro de los speakers invitados que completaron el staff de la segunda jornada se encontraban Luciano Bermúdez, Director Ejecutivo de la Alianza Uruguay; Andrea Imbroglia, Coordinadora General en AEDROS (Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales); y la Dra. María Luisa Gutiérrez Peart de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), a cargo del área de internacionalización e intercambio cultural.
El jueves, tras recibir la declaración de interés del Concejo Municipal de Santa Fe, ambientado con música country, los asistentes del resto del país recorrieron locaciones y bares del casco histórico de la capital y pudieron conocer la historia del tradicional liso santafesino.
Por último, el viernes, la Directora Académica de ALICANA, Pamela Cetta, llevó adelante una reunión focalizada con sus pares académicos, en la que se compartieron las últimas novedades y materiales, además de abordar aspectos vinculados al trabajo en el aula con los alumnos de los Centros Binacionales.
Desde la Embajada de Estados Unidos en Argentina remarcaron inicialmente el lema del encuentro, “Together we move forward", “Juntos seguimos adelante”.
La embajada destacó que “el encuentro amplió las oportunidades para que los centros binacionales se asocien con empresas estadounidenses en toda la Argentina, fortaleciendo la cooperación académica, cultural y tecnológica”.
“Este encuentro anual refuerza el rol de los BNC como puentes entre culturas y como impulsores de oportunidades educativas y tecnológicas en las comunidades donde trabajan”, indicaron desde la representante estadounidense en suelo argentino.
