Inglés, visas y oportunidades académicas

Alicana, un puente cultural y educativo entre Santa Fe y Estados Unidos

Con la misión de fortalecer el vínculo entre ambas naciones, la asociación civil santafesina ofrece una amplia gama de servicios, que van desde la enseñanza del idioma con una innovadora metodología, hasta el acompañamiento en los trámites de visados y el acceso a becas universitarias en el país norteamericano.