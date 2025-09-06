Alicana, un puente cultural y educativo entre Santa Fe y Estados Unidos
Con la misión de fortalecer el vínculo entre ambas naciones, la asociación civil santafesina ofrece una amplia gama de servicios, que van desde la enseñanza del idioma con una innovadora metodología, hasta el acompañamiento en los trámites de visados y el acceso a becas universitarias en el país norteamericano.
Alicana visitó los stands de las universidades más importantes de Estados Unidos.
La Asociación Alicana, una institución dedicada a fortalecer el intercambio cultural y educativo entre Argentina y Estados Unidos, se consolida como un referente en la región, ofreciendo programas de inglés de alta calidad y asesoramiento para quienes buscan oportunidades de estudio en el exterior.
Con una red de 13 centros binacionales en el país, la entidad, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, brinda una formación integral que va desde la enseñanza del idioma hasta la preparación para ingresar a universidades norteamericanas.
En una reciente entrevista, el director ejecutivo de Alicana, Luciano Estrada, y la directora académica, Pamela Cetta, junto a un alumno, Juan Marco Bortolozzi, detallaron los servicios que ofrece la asociación, su metodología de enseñanza y las oportunidades que brindan a sus estudiantes.
Luciano Estrada, director ejecutivo de Alicana.
La misión de Alicana: un puente hacia el futuro
Luciano Estrada explicó que Alicana "funciona como una red de centros binacionales conectados permanentemente para fortalecer los lazos culturales y educativos". Aunque son una organización independiente de la Embajada de Estados Unidos, reciben un importante apoyo para la capacitación de sus docentes, la actualización de bibliografía y donaciones.
Uno de los programas más destacados es el "Access", que brinda a jóvenes de escuelas de bajos recursos la oportunidad de estudiar inglés. Este programa ha generado un gran impacto, llevando a algunos exalumnos a convertirse en profesores de la misma institución.
Metodología de enseñanza: inglés para la vida real
Pamela Cetta, directora académica, detalló la variedad de cursos de inglés americano que ofrecen para niños, adolescentes y adultos: "Lo particular de los cursos para adultos es la posibilidad de aprender las cuatro habilidades del idioma o enfocarse en habilidades específicas para el ámbito laboral, como reuniones de trabajo o viajes".
"El foco de nuestras clases es totalmente comunicativo", aseguró Cetta y especificó que "la metodología, basada en neurociencias y neurosicoeducación, utiliza la última tecnología en la enseñanza del inglés". Con respecto a las edades, cuentan con un rango de alumnos que va desde los 6 hasta los 74 años.
Alicana se dedicada a fortalecer el intercambio cultural y educativo entre Argentina y Estados Unidos.
Además, ofrecen cursos de conversación con profesores nativos, lo que no solo mejora la fonética, sino que también aporta "tips" culturales esenciales para entender el modo de vida en Estados Unidos, además de aprender de su historia, literatura, música y costumbres.
La asociación no solo enseña el idioma, sino que también abre las puertas a la educación superior en el extranjero. Un claro ejemplo de esto es la reciente participación en una feria universitaria en Buenos Aires, donde alumnos de Alicana pudieron interactuar con representantes de las universidades más importantes de Estados Unidos.
Juan Marco Bortolozzi, un alumno de la institución, compartió su experiencia: "Allí pudimos conocer los programas internacionales de las universidades y obtuvimos información sobre sus becas. Había muchas opciones interesantes, como por ejemplo la Universidad de Minerva que no solamente se estudia en un país en particular, sino que podés viajar y tener intercambios culturales".
Pamela Cetta complementó que Alicana "brinda orientación gratuita para ayudar a los estudiantes a encontrar universidades con cupos para alumnos internacionales y que ofrecen becas que pueden llegar a cubrir una gran parte de la matrícula. Este servicio es confiable, ya que depende del Departamento de Estado de Estados Unidos, que busca certificar los lugares para evitar engaños".
Asesoramiento y gestión de visas
Un servicio muy demandado es la gestión de visas. Luciano Estrada advirtió sobre los recientes cambios y las fluctuaciones en la demanda y recomendó: "Quienes tienen un viaje programado deben perder tiempo y solicitar el turno con anticipación, ya que la demora puede ser de varios meses. En la actualidad, los turnos para quienes solicitan la visa por primera vez se están otorgando para noviembre".
Alicana acompaña a los solicitantes en todo el proceso, que puede ser complejo y generar dudas. Incluso, para ciertos casos, brindan la posibilidad de realizar el trámite en sus propias oficinas, evitando así el viaje a Buenos Aires.
