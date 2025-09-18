Peter Lamelas es el nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina

Peter Lamelas es oficialmente el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina. Fue confirmado este jueves por el Senado norteamericano.
Fue confirmado por el Senado norteamericano. Su perspectiva sobre la política local incluye la posibilidad de negociaciones directas con provincias, buscando acuerdos más allá del gobierno central.
“¡Felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado de EE.UU. como nuestro próximo embajador en Argentina! El equipo de la Embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas a Buenos Aires", escribió la cuenta oficial de la embajada argentina en EEUU, confirmando la designación de Lamelas.
La visión geopolítica asignada a Lamelas será enfrentar la influencia de Cuba, Venezuela, Nicaragua, China e Irán en la región. Así lo expresó el durante su presentación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado: “Me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región”.
Lamelas es un médico, reconocido en Florida por haber fundado una de las redes privadas de atención médica de urgencia más grandes del estado.
Es de origen cubano-estadounidense. Sus padres fueron exiliados cubanos. En tierras norteamericanas construyó su ascenso, por lo que sus aliados suelen destacarlo como ejemplo del "sueño americano".
Tiene estrecha cercanía con la administración republicana, donde fue uno de los grandes aportantes en campaña donando más de US$500.000 según fue dado a conocer en aquella oportunidad.
Su designación fue promovida por Donald Trump, en línea con una política de nombrar embajadores cercanos y alineados ideológicamente, aunque sin experiencia diplomática formal.
El vínculo de Peter Lamelas con el presidente Javier Milei se consolidó durante una cena en Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump en Palm Beach. Desde entonces, ambos mantuvieron contacto fluido y sintonía en temas clave.
En declaraciones públicas, Lamelas incluso expresó admiración pública por el mandatario argentino, a quien describió como “un líder que tiene la misión de liberar a su país de décadas de socialismo y mala gestión”.
Sobre su visión respecto a la Argentina, sorprendió con una particular mirada en relación a la política interna argentina. “Cada provincia tiene su propia administración y puede hacer acuerdos con China. Yo quiero tener diálogo no solo con el presidente Milei, Luis Caputo y Gerardo Werthein, sino también con las demás provincias”, sostuvo en su presentación ante el Parlamento norteamericano.
