Carlos III recibe a Donald Trump en visita de Estado

La monaquía británica agasaja al presidente estadounidense durante su visita oficial, la primera de este segundo mandato, lejos de las manifestaciones en su contra organizadas en Londres.

El rey Carlos III de Inglaterra y el presidente estadounidense, Donald Trump. Reuters.
 21:35
El presidente estadounidense, Donald Trump, fue recibido este miércoles (17.09.2025) en el castillo de Windsor por la monarquía británica con toda solemnidad, en el primer día de su visita oficial a Reino Unido, lejos de Londres y de manifestaciones en su contra.

Trump y su esposa Melania, que llegaron el martes por la noche a Londres, fueron recibidos al bajar del helicóptero, que les transportó desde la capital, por los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, y los reyes Carlos III y Camila en el inicio de esta segunda visita de Estado del presidente estadounidense, tras la de 2019, en su primer mandato.

King Charles III and US President Donald Trump followed by Queen Camilla and First Lady Melania Trump, the Prince of Wales and Ms Paula Reynolds and the Princess of Wales with Michael Boulos, walk at the state banquet at Windsor Castle, Berkshire, on day one of US President Donald Trump and First Lady Melania Trump's second state visit to the UK, Wednesday September 17, 2025. Aaron Chown/Pool via REUTERSReuters.

El dirigente estadounidense pasó revista a una guardia de honor en el patio del castillo, en una ceremonia militar sin precedentes, en la que participaron unos 1.300 miembros del Ejército británico. Después, Trump y Melania depositaron una corona de flores en la tumba de Isabel II, en la Capilla de San Jorge del castillo de Windsor.

Intercambio de regalos

Carlos y Camila ofrecieron al presidente estadounidense la bandera británica que ondeaba sobre el Palacio de Buckingham el día de su investidura, el 20 de enero.

También obsequiaron a la primera dama estadounidense con un cuenco de plata y esmalte, típico de Irlanda del Norte, y un bolso Anya Hindmarch personalizado. Todo ello, junto a un marco de fotos de plata grabado con el monograma de la monarquía.

El rey británico, junto a la reina Camila y a la primera dama estadounidense Melania, gesticula mientras explica algo a Donald Trump.El rey británico, junto a la reina Camila y a la primera dama estadounidense Melania, gesticula mientras explica algo a Donald Trump.

The Red Arrows, the Royal Air Force display team, roared overhead as U.S. President Donald Trump, Britain's King Charles III, Queen Camilla, and First Lady Melania Trump watch the Beating Retreat Ceremony at Windsor Castle, in Windsor, England, Wednesday, Sept. 17, 2025. Doug Mills/The New York Times/Pool via REUTERSReuters.

Por su parte, Donald y Melania Trump regalaron a los monarcas una réplica de una espada del presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower, recordando "la asociación histórica decisiva para ganar la Segunda Guerra Mundial", según un comunicado de Buckingham. También regalaron a la reina Camila un broche de flor de Tiffany, elaborado con oro de 18 quilates, diamantes y rubíes.

Protestas en Londres

Miles de personas se manifestaron el miércoles en el centro de Londres contra Trump, aunque hubo previamente otras protestas. La concentración, organizada a instancias del grupo "Stop Trump", estuvo vigilada por más de 1.600 miembros de las fuerzas de seguridad, indicó la policía de Londres.

Algunas de las pancartas de los congregados rezaban lemas como "Los migrantes son bienvenidos, Trump no es bienvenido", "No al racismo, no a Trump" o "Bombardear niños en Gaza y festejar en Reino Unido".

Tampoco en la jornada final de su visita (que fue anunciada en julio), el próximo jueves, Trump se acercará a Londres. En su lugar irá a Chequers, a unos 70 km de la capital, para reunirse con Starmer en la residencia oficial campestre del primer ministro.

