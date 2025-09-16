Trump demanda por difamación y calumnia al New York Times
La demanda surgió a raíz de la publicación de artículos sobre una carta de cumpleaños presuntamente enviada por el actual presidente de Estados Unidos al financiero y delincuente sexual ya fallecido Jeffrey Epstein.
La medida legal también está dirigida a cuatro reporteros del diario y a la editorial Penguin Random House.
El diario neoyorquino The New York Times ya avanzó la semana pasada que Donald Trump había amenazado con tomar acciones legales por la publicación de artículos sobre una carta de cumpleaños presuntamente enviada por el actual presidente de Estados Unidos al financiero y delincuente sexual ya fallecido Jeffrey Epstein.
Detalles de la controversia que involucra a Trump y Epstein
La carta contiene un mensaje mecanografiado insertado en la silueta dibujada de una mujer desnuda y el presidente estadounidense niega que la firma que la acompaña sea la suya.
El magnate financiero y delincuente sexual -ya fallecido- Jeffrey Epstein.Archivo Reuters.
"Se ha permitido a The New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba, YA!", escribió el mandatario en su red Truth Social. "Hoy tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnia por 15 000 millones de dólares contra The New York Times", afirmó el presidente estadounidense.
Fue el lunes 15 de septiembre de 2025 cuando Trump presentó la demanda, que también está dirigida a cuatro reporteros del diario y a la editorial Penguin Random House, según la querella de 85 páginas presentada en un tribunal de distrito de Florida.
En una conferencia de prensa celebrada semanas atrás, las mujeres que acusan a Jeffrey Epstein y a su cómplice Ghislaine Maxwell de años de abusos vivieron un momento simbólico: las palabras de una oradora fueron interrumpidas por el rugido de aviones de combate, enviados por orden de la Casa Blanca para un sobrevuelo.
Ghislaine Maxwell, expareja, socia y cómplice de Epstein. Archivo Reuters.
"Esta mujer abusó de niñas", intentaba decir Anouska De Georgiou sobre Maxwell, antes de quedar ahogada por el estruendo de los motores. A pesar de ello, retomó su discurso en las escalinatas del Capitolio, en Washington D. C., rodeada de otras mujeres que daban sus propios testimonios.
"Fui abusada por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell durante más de 10 años. Ghislaine Maxwell estuvo presente en parte de mi abuso a manos de Jeffrey Epstein. Estuvo presente, fue cómplice y lo facilitaba".
La interrupción aérea parecía una metáfora de lo que las víctimas de Epstein y Maxwell aseguran vivir: su dificultad para ser escuchadas, en medio del trauma que —aseguran— les infligió el magnate y su aliada. Las denunciantes sostienen que la publicación íntegra de los archivos del caso Epstein les permitiría, precisamente, ser escuchadas.
Iniciativa legislativa busca iluminar el oscuro legado del magnate
"El Congreso debe decidir: ¿seguirá protegiendo a depredadores o, finalmente, protegerá a las sobrevivientes? La transparencia es justicia", dijo Lisa Philipps, otra de las víctimas. "Publiquen los archivos, acaben con el secretismo y acompáñennos a la hora de proclamar que nadie -ni multimillonarios, ni políticos, ni líderes mundiales- está por encima de la ley".
La comparecencia fue organizada por los congresistas Ro Khanna y Thomas Massie, quienes impulsan una votación en la Cámara de Representantes sobre la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. El proyecto exige la publicación íntegra de los documentos del Departamento de Justicia vinculados a Epstein.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.