Tensión en Londres

Video: activistas proyectaron fotos de Donald Trump y Jeffrey Epstein sobre los muros del castillo de Windsor

En medio de la visita oficial del presidente estadounidense a Reino Unido, el grupo británico "Led by Donkeys" ("Dirigidos por burros", en español), que exige responsabilidades a los políticos con campañas a menudo humorísticas, logró difundir durante varios minutos un montaje de video sobre una de las torres de la residencia real. Hay cuatro detenidos.