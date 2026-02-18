#HOY:

Alicana abre sus inscripciones 2026 con nuevas propuestas y beneficios exclusivos

La institución ofrece cursos de inglés para todos los rangos etarios, con modalidades presenciales y online, programas de intercambio cultural y beneficios especiales para quienes se sumen este año.

Alicana, Asociación del Litoral para el Intercambio Cultural Argentino Norteamericano, informó este miércoles que se encuentran abiertas las inscripciones para sus cursos de inglés 2026, dirigidos a niños desde los 6 años, adolescentes y adultos de todas las edades.

La institución de la ciudad de Santa Fe, único Centro Binacional y American Space de la región, ofrece una amplia variedad de modalidades: cursos regulares e intensivos, clases presenciales y online, opciones durante la semana o los días sábados, además de propuestas especiales como cursos de conversación con profesora nativa y programas de inglés para viajeros.

Alicana también brinda preparación para exámenes internacionales de reconocimiento mundial como ECCE, TOEFL e IELTS, acompañando a sus estudiantes en sus objetivos académicos y profesionales.

Como parte de su propuesta de formación integral, la institución impulsa viajes educativos a Nueva York para sus alumnos, programas de voluntariado y acceso a oportunidades de becas de estudio, fortaleciendo el intercambio cultural y académico con los Estados Unidos.

Alicana ofrece cursos intensivos y regulares adaptados a distintos niveles y edades.Alicana ofrece cursos intensivos y regulares adaptados a distintos niveles y edades.

En el marco de la apertura de inscripciones, Alicana lanza una promoción especial: quienes recomienden a un amigo, familiar o conocido que se inscriba en la institución obtendrán un 50% de descuento en su matrícula, sin necesidad de que ambos asistan al mismo curso.

Además, continúa brindando su servicio de gestión de visas a Estados Unidos, con más de 20 años de experiencia y liderazgo en el rubro. En Alicana es posible realizar la renovación de visas sin necesidad de entrevista en Buenos Aires (en los casos que aplican), evitando viajes y situaciones estresantes. También se ofrece asesoramiento en trámites ESTA para quienes viajan con pasaporte europeo a Estados Unidos, así como visas para Canadá y Australia.

  • WhatsApp Visas: 3425 26-0067
  • WhatsApp Secretaría: 3426 26-5806
  • Sede: Urquiza 3108 – Santa Fe
  • Atención presencial: lunes a jueves de 16 a 20 hs

Para más información, los interesados pueden acercarse a la sede institucional o comunicarse a través de los canales oficiales de Alicana.

