Alicana abre sus inscripciones 2026 con nuevas propuestas y beneficios exclusivos

Alicana, Asociación del Litoral para el Intercambio Cultural Argentino Norteamericano, informó este miércoles que se encuentran abiertas las inscripciones para sus cursos de inglés 2026, dirigidos a niños desde los 6 años, adolescentes y adultos de todas las edades.
La institución de la ciudad de Santa Fe, único Centro Binacional y American Space de la región, ofrece una amplia variedad de modalidades: cursos regulares e intensivos, clases presenciales y online, opciones durante la semana o los días sábados, además de propuestas especiales como cursos de conversación con profesora nativa y programas de inglés para viajeros.
Alicana también brinda preparación para exámenes internacionales de reconocimiento mundial como ECCE, TOEFL e IELTS, acompañando a sus estudiantes en sus objetivos académicos y profesionales.
Como parte de su propuesta de formación integral, la institución impulsa viajes educativos a Nueva York para sus alumnos, programas de voluntariado y acceso a oportunidades de becas de estudio, fortaleciendo el intercambio cultural y académico con los Estados Unidos.
Alicana ofrece cursos intensivos y regulares adaptados a distintos niveles y edades.
En el marco de la apertura de inscripciones, Alicana lanza una promoción especial: quienes recomienden a un amigo, familiar o conocido que se inscriba en la institución obtendrán un 50% de descuento en su matrícula, sin necesidad de que ambos asistan al mismo curso.
Además, continúa brindando su servicio de gestión de visas a Estados Unidos, con más de 20 años de experiencia y liderazgo en el rubro. En Alicana es posible realizar la renovación de visas sin necesidad de entrevista en Buenos Aires (en los casos que aplican), evitando viajes y situaciones estresantes. También se ofrece asesoramiento en trámites ESTA para quienes viajan con pasaporte europeo a Estados Unidos, así como visas para Canadá y Australia.