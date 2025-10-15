“Estrellas de la Democracia” llega a Santa Fe con una propuesta para jóvenes líderes

La Asociación Cultural Argentino Norteamericana (ALICANA) será sede este sábado 18 de octubre de una jornada destinada a estudiantes secundarios, en el marco del programa “Estrellas de la Democracia”, una iniciativa impulsada por la asociación civil Global Kairos con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.
La actividad, gratuita y con cupos limitados, busca promover el liderazgo, la participación ciudadana y la reflexión sobre los valores democráticos entre adolescentes.
Repensar la democracia
“Este programa lo que busca es que estudiantes de entre 15 a 18 años puedan jugar de una manera innovadora y repensar un poco cómo se trabaja en las aulas para poder pensar nuevamente el concepto de democracia”, explicó Juan Cruz Gutiérrez, voluntario de la asociación civil Global Kairos.
Los participantes explorarán valores democráticos mediante juegos.
El taller se desarrollará durante la mañana en la sede de Alicana, ubicada en Urquiza 3108, en la ciudad de Santa Fe. Según los organizadores, será una jornada participativa y dinámica, en la que los jóvenes reflexionarán sobre qué fortalece y qué pone en riesgo a una democracia, a través de juegos, dinámicas grupales y diálogo compartido.
Alianzas educativas para el futuro
Gutiérrez destacó el trabajo conjunto con la institución anfitriona: “Venimos buscando aliados en centros binacionales, ya tuvimos una edición en La Rioja y Chubut”. Esta articulación con entidades educativas permitirá ampliar el alcance de la propuesta y fortalecer los vínculos entre Argentina y Estados Unidos, en línea con la misión que Alicana sostiene desde su fundación en 1987.
ALICANA y Global Kairos organizarán un espacio para fomentar el diálogo.
Alicana forma parte de una red de 13 centros binacionales en el país, comprometidos con la educación, la participación ciudadana y el intercambio cultural. Desde la organización remarcaron que este tipo de actividades buscan acercar a los jóvenes a temas de actualidad desde una perspectiva creativa e inclusiva.
Nuevos embajadores
Una de las particularidades del programa es la posibilidad de que los participantes sean seleccionados como embajadores del taller en representación de Santa Fe. “Según la performance de los chicos, cómo juegan, arman grupos y su interés, pueden ganarse la posibilidad de convertirse en un embajador de Estrellas de la Democracia y poder representar a Santa Fe a nivel provincial”, explicó Gutiérrez.
Las experiencias anteriores en otras provincias fueron muy positivas. “Tuvimos entre 30 y 50 estudiantes en cada edición. Los chicos estaban muy contentos. Algunos nos contaban que era un tipo de programa, una actividad que no habían hecho nunca, y eso los incentivaba también”, señaló el voluntario.
“Estrellas de la Democracia” promete ser una experiencia enriquecedora que combina aprendizaje, creatividad y compromiso cívico, ofreciendo a los jóvenes santafesinos la oportunidad de convertirse en protagonistas del futuro democrático del país.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
