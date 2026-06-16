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ALICANA realizará una Feria Laboral Bilingüe para conectar empresas y talentos de la región
La Bilingual Job Fair 2026 se realizará este jueves 18 de junio en la sede de Urquiza 3108.
Este jueves 18 de junio, ALICANA llevará adelante en la ciudad de Santa Fe una nueva edición de su Feria Laboral Bilingüe.
Bilingual Job Fair 2026 es una propuesta destinada a vincular a empresas de la región con personas que buscan oportunidades laborales y desean poner a prueba sus habilidades de comunicación en inglés.
La actividad se desarrollará de 15 a 20 horas en la sede de ALICANA, ubicada en Urquiza 3108 de la capital santafesina, con entrada libre y gratuita.
Cómo inscribirse
De qué se trata
Uno de los principales atractivos de la jornada será la realización de entrevistas laborales simuladas en inglés. Los participantes podrán conversar con representantes de empresas y docentes de ALICANA en un entorno similar al de una entrevista real de trabajo. Al finalizar, recibirán una devolución personalizada sobre su desempeño en el idioma, identificando fortalezas y aspectos a mejorar para futuras búsquedas laborales.
Además, representantes de distintas empresas aportarán observaciones vinculadas al mundo del trabajo, brindando recomendaciones sobre habilidades de comunicación, actitud profesional, presentación personal y otros aspectos valorados en los procesos de selección.
La feria incluirá también espacios de networking, un coffee break y charlas a cargo de especialistas, con el objetivo de ofrecer herramientas concretas para la inserción y el desarrollo profesional en un mercado laboral cada vez más globalizado.
Desde ALICANA destacaron que la iniciativa busca acercar oportunidades, promover el aprendizaje del inglés como herramienta de empleabilidad y generar un punto de encuentro entre empresas y potenciales candidatos de la ciudad y la región.