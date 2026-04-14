El TOEFL (Test of English as a Foreign Language) es uno de los exámenes internacionales más reconocidos a nivel global para certificar el nivel de inglés académico.
Qué es el examen TOEFL y cuál es la propuesta de Alicana para su preparación
La escuela de idiomas de la ciudad de Santa Fe ofrece una serie de planes que se adecuan a las necesidades del alumno.
Alicana, la escuela de idiomas de la ciudad de Santa Fe, ofrece una preparación especial para este examen requerido por universidades, programas de becas y organizaciones en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y Canadá.
Qué es el TOEFL
Se trata de un examen que suelen rendir los estudiantes que desean cursar carreras o posgrados en el exterior, profesionales que aplican a oportunidades laborales internacionales y personas que buscan acceder a programas de intercambio o becas.
El mismo evalúa habilidades clave como comprensión lectora, auditiva, expresión oral y escrita, en contextos reales de estudio.
La prueba puede realizarse durante todo el año, pero con registro de al menos dos o tres meses de antelación a la fecha límite de admisión más temprana. Los informes de resultados se envían luego a los destinatarios designados aproximadamente entre cuatro y 16 días hábiles después de la fecha del examen, dependiendo del método de entrega elegido.
La propuesta de Alicana
El Litoral habló con Giovana Ferrer, directora académica de Alicana, quien brindó los detalles de la propuesta educativa para el TOEFL y la posible extensión a otros exámenes.
“En ALICANA ofrecemos una preparación integral y estratégica, diseñada no solo para aprender inglés, sino para rendir mejor el examen. Nuestro curso combina desarrollo de habilidades con entrenamiento específico en el formato del TOEFL, incluyendo simulaciones reales, estrategias de manejo del tiempo y feedback personalizado”, explicó Ferrer.
Uno de los aspectos destacados de esta institución es su condición de Centro Binacional y American Space, sumando “docentes altamente capacitados, materiales actualizados y un enfoque centrado en el estudiante”. “Acompañamos cada proceso de manera cercana, adaptándonos a los objetivos individuales de quienes buscan estudiar, trabajar o aplicar a becas en el exterior”, agregó la directora.
Sobre el tipo de propuesta, Ferrer indicó que ofrecen “opciones de preparación flexibles, que se adaptan al nivel y a los tiempos de cada estudiante, para que cada persona pueda elegir el ritmo que mejor se ajuste a sus objetivos”.
En alusión a los objetivos institucionales generales, remarcó que se enfocan en “acompañar a cada estudiante en el camino que elija, brindándole las herramientas necesarias para abrir puertas en el ámbito académico y profesional, tanto a nivel nacional como internacional”.
Los plazos
En cuanto al examen, el certificado TOEFL tiene una validez de 2 años. Por eso, es importante planificar la preparación y la fecha de examen de acuerdo a los plazos de aplicación de cada proyecto académico o profesional.
“Generalmente, universidades y programas internacionales solicitan la presentación de la documentación alrededor de septiembre, por lo que se recomienda rendir el examen con anticipación a esa fecha para contar con los resultados a tiempo”, remarcaron desde Alicana.
Otras propuestas
“Además del TOEFL, en ALICANA preparamos a nuestros estudiantes para una amplia variedad de exámenes internacionales, como ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English), IELTS (International English Language Testing System), y otros certificados reconocidos a nivel global”, enumeró Ferrer.