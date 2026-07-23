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En la ciudad de Santa Fe

Alicana albergará a una delegación de la Embajada de los Estados Unidos para realizar trámites

La fecha indicada es el 10 de agosto. La Sección Consular se presentará en Urquiza 3108 de la capital santafesina.

La Sección Consular arribará a la capital santafesina el próximo mes. Crédito: Embajada de Estados Unidos en ArgentinaLa Sección Consular arribará a la capital santafesina el próximo mes. Crédito: Embajada de Estados Unidos en Argentina
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ALICANA, la academia de idiomas de la ciudad de Santa Fe, recibirá en las próximas semanas a una delegación de la Sección Consular de la Embajada de los Estados Unidos.

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El motivo de la presencia de dicha delegación de la representación estadounidense en Argentina se debe a una serie de servicios consulares que se acercarán a la región.

Alicana ofrece cursos intensivos y regulares adaptados a distintos niveles y edades.Alicana ofrece cursos intensivos y regulares adaptados a distintos niveles y edades.

La atención se realizará en la sede de ALICANA, Urquiza 3108, Santa Fe, y está destinada principalmente a ciudadanos estadounidenses residentes en la región que tienen dificultades para viajar a la Embajada en Buenos Aires.

Qué servicios se brindarán

La Sección Consular visitará la ciudad de Santa Fe para brindar servicios de pasaportes y Certificados Consulares de Nacimiento en el Extranjero (Consular Report of Birth Abroad - CRBA).

Las personas interesadas en solicitar un turno deberán enviar un correo electrónico a [email protected] con el asunto "E44 – Santa Fe", adjuntando una copia de su pasaporte estadounidense e indicando su nombre completo, fecha de nacimiento y el servicio solicitado.

Cuáles son los plazos

Las solicitudes de turno se recibirán hasta el 29 de julio de 2026. Debido a que los cupos son limitados, la Embajada se comunicará posteriormente por correo electrónico con quienes puedan recibir una cita, brindando las instrucciones correspondientes.

alicanaAlicana ofrece cursos intensivos y regulares adaptados a distintos niveles y edades.

“Esta iniciativa busca acercar los servicios consulares a la comunidad estadounidense residente en el centro y norte del país, facilitando la realización de trámites sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires”, explicaron desde la Embajada.

Lista de requerimientos

  • Asunto: E44 – Santa Fe
  • Adjuntar: Copia del pasaporte
  • Enviar: Nombre completo – Fecha de Nacimiento – Servicio solicitado

Gestión de visas

Luciano Estrada, director ejecutivo de ALICANA, recordó en diálogo con El Litoral que en simultáneo se continúan brindando otros servicios relacionados como el asesoramiento y gestión de visas para Estados Unidos.

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Desde la institución indicaron que quienes deban renovar su visa pueden realizar el trámite a través de ALICANA sin necesidad de viajar a Buenos Aires, siempre que la visa haya vencido hace menos de un año.

Para el caso de primeras visas, actualmente se están otorgando turnos para entrevistas durante el mes de septiembre en Urquiza 3108 o a través de WhatsApp con el número telefónico +54 9 3425 26-0067.

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