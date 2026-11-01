La cooperación académica y la internacionalización constituyen dos ejes de trabajo que la Universidad Católica de Santa Fe promueve a través de su vinculación con organizaciones nacionales e internacionales. En este marco el rector Eugenio Martín De Palma participó en la ciudad de Buenos Aires de dos iniciativas impulsadas por el programa EducationUSA Argentina.
La UCSF consolida su vinculación académica con EE.UU.
El rector Eugenio Martín De Palma participó del evento en el Palacio Bosch, en Buenos Aires.
Las actividades se desarrollaron en el Palacio Bosch, residencia del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires. Por un lado, la jornada de networking propició el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de vínculos y la exploración de nuevas oportunidades de colaboración entre instituciones de educación superior.
"Como presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), tuve la oportunidad de compartir este encuentro junto a representantes de universidades estadounidenses y referentes del ámbito académico argentino", contó De Palma.
En este sentido, el rector valoró la oportunidad "para consolidar y promover nuevas instancias de internacionalización de las universidades de gestión privada de nuestro país, y de manera particular de nuestra Universidad Católica de Santa Fe, desde donde venimos trabajando a través de diversos programas y acciones vinculadas a la movilidad estudiantil, académica y de investigación".
El encuentro contó con la presencia del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, la agregada Cultural de la Embajada, Meghan McGill, y la agregada Cultural Adjunta, Laura Ettabbakh; e integrantes de la Sección de Asuntos Públicos y autoridades de EducationUSA Argentina. Asimismo, participaron miembros de la Dirección Ejecutiva del CRUP y de la Unidad de Vinculación Académica de Relaciones Internacionales.
Agenda compartida
La feria LL.M. + MBA Fair 2026 fue un segundo momento, con representantes de universidades estadounidenses, estudiantes y profesionales interesados en continuar su formación de posgrado en Estados Unidos. Se dieron a conocer programas de LL.M. (Master of Laws) y MBA (Master of Business Administration), requisitos de admisión, procesos de postulación, becas y alternativas de financiamiento.
Particularmente, se discutieron también los desafíos y las oportunidades que plantea la inteligencia artificial para los ámbitos del Derecho y los negocios, con temas como la regulación, la privacidad y la innovación tecnológica.
"Esto es parte de una agenda de trabajo compartida que llevamos adelante para fortalecer los vínculos académicos entre Argentina y Estados Unidos, con el apoyo de la embajada americana y el CRUP a través de EducationUSA. Esta última cuenta con una oficina en nuestra sede del Consejo", contó De Palma y agregó: "Contar con esta presencia, a partir de Carolina Talatinian como representante del programa, resulta estratégico y de un valor significativo para todas nuestras universidades".
Con la Católica de Santa Fe
La vinculación de la UCSF con Estados Unidos y la embajada puntualmente constituye una alianza importante en el proceso de internacionalización que lleva adelante la Casa de Estudios. "En 2017 fuimos una de las ocho universidades argentinas seleccionadas para participar de una misión a Estados Unidos para conocer el sistema universitario", cuenta la subsecretaria de Internacionalización, María Luisa Gutiérrez Peart, quien participó de esa instancia.
Más adelante, un programa de políticas públicas para el desarrollo local financiado por la embajada, permitió la llegada de cinco expertos norteamericanos de distintas temáticas, hecho que mediante una agenda integral, propició un fuerte impacto institucional y en el medio local.
El programa US Studies es otra instancia, que partir de 2020, primero de manera virtual por la pandemia y luego presencial, permitió la llegada sistemática de otros docentes y expertos, principalmente para la promoción de la diplomacia, los valores y la cultura estadounidense.
"Michael Troilo fue el último profesor que nos visitó en la edición 2026 del programa; hace apenas una semana. Tuvo a su cargo un curso intensivo sobre Diplomacia como vector de valores políticos y económicos, destinado especialmente para estudiantes y graduados de Relaciones Internacionales y Ciencias Económicas", contó la subsecretaria.
Cabe mencionar la presentación de la UCSF a la Comisión Fulbright para traer un especialista Fulbright con el objetivo de dar a conocer el modelo de los community colleges de los Estados Unidos en nuestra región. La visita del profesor Gustavo Reina de Pierce College generó una nutrida agenda de capacitaciones, talleres y encuentros para promover desde la universidad el diseño de ofertas de formación más flexible y acorde a las necesidades del medio local.
"La gestión de la internacionalización involucra a la universidad y a los actores locales. De ese modo pueden proyectarse iniciativas a largo plazo con los socios internacionales y generar alianzas recíprocas y duraderas como en este caso, con Estados Unidos. Es así que con la participación de profesores de California State University Dominguez Hills y de Seton Hall University, logramos convenios bilaterales de movilidad para que nuestros estudiantes puedan cursar un semestre en una de estas dos universidades, teniendo bonificación total en los aranceles. Estos vínculos, con estas posibilidades, no son usuales y abren muchísimas puertas para el futuro profesional", expresó Gutiérrez Peart y apuntó: "Hoy, cuatro alumnos ya realizaron esta experiencia".