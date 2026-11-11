Tras la visita de León XIV

Desde el mileísmo afirman que la doctrina social de la Iglesia es compatible con el libre mercado

El Papa dejó el territorio nacional y abrió varios debates en la política interna, de los que la administración libertaria asegura haber tomado nota. El portavoz del Presidente dejó la puerta abierta al diálogo y a la posibilidad de ver cómo impacta el mensaje papal a corto plazo.