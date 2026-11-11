Una vez que el líder de la Iglesia Católica fue despedido por Javier y Karina Milei en el Aeropuerto de Ezeiza, el vocero presidencial, Adrián Ravier decidió dar su conferencia de prensa semanal en la Casa Rosada frente a los acreditados, que en primer lugar le pidieron una lectura del mensaje de Su Santidad.
Desde el mileísmo afirman que la doctrina social de la Iglesia es compatible con el libre mercado
El Papa dejó el territorio nacional y abrió varios debates en la política interna, de los que la administración libertaria asegura haber tomado nota. El portavoz del Presidente dejó la puerta abierta al diálogo y a la posibilidad de ver cómo impacta el mensaje papal a corto plazo.
“El gobierno valora el mensaje del papa León XIV, tanto el presidente, Javier Milei, como el canciller Pablo Quirno, comentaron que el mensaje del Santo Padre es universal y que interpela a toda la sociedad y que no debe utilizarse para alimentar disputas políticas locales”, comentó el funcionario, que agregó que lo que ha hecho la administración de La Libertad Avanza es, “poner la economía al servicio de las personas. Cuando uno habla de equilibrio fiscal, de equilibrio monetario, de equilibrio cambiario, parecen términos técnicos, pero estamos haciendo que baje la inflación, que es un flagelo que golpea especialmente a los más necesitados”, consideró.
Ravier opinó que no hay “contradicción entre la doctrina social de la iglesia y la economía de mercado”, y mencionó que “se ha hablado en los medios de un Papa peronista, se ha hablado de que la doctrina social de la Iglesia es compatible con las ideas socialistas. Nosotros no lo vemos de esa manera, o yo por lo menos no lo veo de esa manera”, refrendó. “Hay cantidad de académicos interesados en las ideas de la libertad, de la libertad individual, de la propiedad privada, de la economía de mercado, del gobierno limitado, que se han ocupado, porque también tienen interés en la doctrina social de la Iglesia como católicos, como personas de fe, en buscar esa no contradicción entre estos principios”, resaltó.
Polémica por las licitaciones directas
Uno de los periodistas que se desempeña en el edificio ejecutivo consultó al portavoz acerca de números, gastos, distribución de licitaciones, contratación de la seguridad privada y la licitación por compulsa abreviada por urgencia de la Jefatura de Gabinete por casi 8.790 millones de pesos que fue adjudicada a DF Entertainment, la empresa de Diego Finkelstein, que además subcontrató a una empresa de la familia Menem.
La respuesta del representante del PEN fue: “Todo esto se hizo a través de la plataforma Comprar. Todo esto se hace en línea con el decreto 1023 de 2001, en el cual puede verse la manera en que fueron contratados estos servicios. No se llegaba con los tiempos, no se llegaba a hacer una licitación. La urgencia, una vez que fue confirmado el viaje del Papa León XIV, se hizo la contratación a través de esta plataforma. Toda la información relevante respecto a la contratación la pueden encontrar en esa página web, con lo cual por el momento no hay más que decir respecto de esto. Acerca de los invitados, el gobierno nacional invitó a todos los miembros del gabinete, a los secretarios de estado, a la Vicepresidente, a los gobernadores, a los jueces de la Corte, diputados y senadores también, autoridades de las fuerzas armadas y defensa”, explicó.
Sobre la firma de los primos riojanos, declaró que, “es una empresa que fue de él (Martín Menem), que era parte del directorio de la firma hasta 2023; una vez que entró al gobierno nacional dejó de ser parte de ella. Y a partir de ahí, él por lo menos no tiene relación con la empresa. Por otro lado, hay que decir que todo el operativo realmente ceremonial y de seguridad fue impecable”, aseveró.
Presupuesto 2027, universidades y discapacidad
En otro segmento de la rueda de prensa, el titular de la Vocería fue interrogado, en línea con lo que verbalizó Robert Prevost, en referencia al financiamiento de las universidades y a los discapacitados.
En su contestación Ravier replicó que, “en lo que refiere al presupuesto está en debate en este momento. Si no recuerdo mal, en lo que refiere a universidades hay un aumento de más del 50%, que supera ampliamente la inflación, en ánimo de seguir mejorando los ingresos de los docentes universitarios. Independientemente del mensaje que a veces se da en los medios, que nosotros hemos cuestionado, hay un esfuerzo consciente del Gobierno por ir mejorando la situación de las universidades”, indicó.
“En línea con las personas con discapacidad volvemos a recordar que, durante el gobierno anterior, y otros gobiernos, ha habido un uso político de las pensiones no contributivas. Ha habido un salto, que nosotros hemos comentado, de 200.000 a más de 1.200.000 pensiones, un incremento difícil de explicar, difícil de fundamentar”, aseguró, para comentar: “Nosotros estamos generando auditorías y las últimas dos semanas, en conferencia de prensa, traté de contarles cómo hemos hecho esas auditorías y encontramos personas que poseen cantidad enorme de hectáreas, cantidad enorme de departamentos, cantidad de ingresos elevados que no justifica que los argentinos estén pagando impuestos para entregar pensiones no contributivas a personas que no lo necesitan”, proclamó.
Para cerrar el tema educativo, el vocero de Milei manifestó que “nunca hemos cerrado universidades públicas, nunca fue parte de nuestro eje de la política de Estado. Sí fue tratar de que quienes reciben el dinero público nos digan a dónde va el dinero. Esa transparencia hoy nos falta. A mí me encantaría entrar a la Universidad de Buenos Aires y que Yacobitti informe, como vicerrector, dónde van todos los millones de millones de pesos que los argentinos le damos, para que él muestre con la responsabilidad dónde va todo ese dinero. Eso hoy no lo vemos en la página web de la Universidad Nacional de Buenos Aires, no lo vemos en muchas otras universidades nacionales”, criticó.
Recepción del mensaje del Papa
Cuando se le preguntó a Ravier si va a haber algún cambio en las políticas del Gobierno nacional tras lo dicho por el Obispo de Roma, la respuesta fue que, “el Papa León XIV nos dejó reflexiones muy profundas, realmente es transversal a todos, todos tenemos que escuchar. Por supuesto habrá impactado en nuestro Presidente, en el gabinete, en los tomadores de decisiones, en los gobernadores, en todos los que hacemos política pública, habrá que ver cómo impacta esto de acá a un plazo. Esto es muy reciente. El Papa en este momento acaba de dejar el Aeropuerto de Ezeiza, con la presencia de nuestro presidente Javier Milei, con su hermana Karina Milei, secretaria de la Presidencia, y también con el canciller Pablo Quirno”, informó, y a la vez soltó que, “realmente es muy profundo el mensaje que dejó León XIV, hemos escuchado atentamente. Tomamos por supuesto sus palabras, no puedo dar ahora medidas concretas en línea con sus palabras. Pero sí que lo hemos escuchado y sí que hemos tomado nota de cada mensaje que ha dejado, como ya también lo han manifestado el Presidente y el canciller”, enfatizó.
Carpa Vip en la misa en Palermo
Sobre los cuestionamientos que se hicieron en torno a un lugar privilegiado dirigido a invitados especiales en el Monumento de los Españoles, Adrián Ravier detalló que, “las personas que el Gobierno nacional invitó fue a todo el Gabinete. Cada miembro de Gabinete podría llevar una persona que lo acompañara; secretarios de Estado, la vicepresidenta (Victoria Villarruel), que fue invitada, los gobernadores, los diputados y los senadores, las autoridades de las Fuerzas Armadas y Defensa. Esas son las personas que han invitado en el marco de la organización que creo que fue muy exitosa. Ha habido distintas carpas para los funcionarios del Gobierno nacional; de la Ciudad de Buenos Aires; para los periodistas que fueron acreditados. Lo demás no corrió por parte del Gobierno nacional”, expresó.
Audiencias por Malvinas ante el Tribunal del Mar
Por último, el portavoz de la Presidencia recibió por consulta, qué expectativas reales tiene hoy el Gobierno de que el Tribunal del Mar pueda valorar el argumento de los daños ambientales dentro de sus competencias, frente a la postura que tiene Reino Unido de llevar la discusión al terreno de la soberanía.
Ravier consignó que, “lo que está ocurriendo ahora en el arbitraje no va a resolver, no pretende resolver la soberanía. Lo que se pretende es algo muy urgente: es que, si no hacemos algo de manera inmediata, a principios de 2027, Sea Lion va a empezar a explotar recursos hidrocarburíferos que son de Argentina. Entonces, se pide una medida cautelar en la cual se detenga, se interrumpan las operaciones de explotación de nuestros recursos hasta tanto se resuelva la disputa. Ese es el pedido que hoy estamos haciendo ante el tribunal. Hay distintos resultados posibles. El Reino Unido ha manifestado que va a acatar el fallo que ofrezca el tribunal. En tal caso, hay distintas opciones. La que nosotros pretendemos buscar es detener los procesos de explotación. Bueno, hay que esperar el resultado”, concluyó.