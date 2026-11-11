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El gobierno nacional valoró en sus redes sociales la visita del papa León XIV

Tras cuatro intensas jornadas en el país, el Sumo Pontífice partió desde Ezeiza hacia Perú en medio de mensajes de gratitud emitidos por el Poder Ejecutivo.

La despedida de Milei al papa León XIV. Crédito: PresidenciaLa despedida de Milei al papa León XIV. Crédito: Presidencia
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El gobierno nacional agradeció la visita del papa León XIV, que tras cuatro días en Argentina, partió rumbo a Perú desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El mensaje de la Oficina del Presidente

"El Presidente Javier Milei despidió a Su Santidad el Papa León XIV y le agradeció por su histórica visita a la Argentina, que dejó una profunda huella espiritual en nuestro pueblo y renovó la fe de millones de argentinos", manifestó la Oficina del Presidente en su cuenta de la red social X.

La despedida de Milei al papa León XIV. Crédito: PresidenciaLa despedida de Milei al papa León XIV. Crédito: Presidencia

El propio Milei se encargó de despedirlo este miércoles por la siesta en Ezeiza, antes de subirse al avión que marca el cierre de la visita papal a 39 años de que lo hiciera Juan Pablo II.

Milei envió también un saludo a todas las Fuerzas de Seguridad y los felicitó "por el extraordinario desempeño y el exitoso operativo desplegado durante la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina".

El mensaje de Karina

Por su parte, Karina Milei compartió en su cuenta de la red social X. "Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV", expresó.

Y agregó: "¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos".

El mensaje de Karina Milei en X.El mensaje de Karina Milei en X.

Luego afirmó: "Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino".

Y destacó: "Un especial agradecimiento a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones que trabajaron incansablemente durante meses para hacer posible este acontecimiento inolvidable"

"¡Gracias, Santo Padre! ¡Argentina lo espera siempre!", cerró.

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