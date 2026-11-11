El papa León XIV concluyó este miércoles una histórica visita a la Argentina, la primera de un Sumo Pontífice en 39 años. Durante su recorrido por el barrio porteño de Palermo, Córdoba y Luján, renovó la fe de millones de fieles y rindió constantes homenajes a su antecesor, el argentino Francisco.
León XIV finalizó su visita a Argentina y ya emprende camino rumbo a su querido Perú: la agenda
El Sumo Pontífice completó la serie de actividades en suelo argentino este miércoles con la multitudinaria misa en Luján y luego fue despedido por el presidente Milei. El itinerario peruano incluye a Chiclayo, sitio del cual fue obispo.
Fueron más de tres jornadas emocionantes que vivió la Argentina, que -feriados mediante para la ocasión- casi que se paralizó ante un evento de semejante magnitud.
Pese a que su viaje estuvo en duda hasta último momento debido a una cirugía pulmonar a la que se sometió a sus 71 años para extirparle un tumor, la agenda de Robert Prevost en el país comprendió cuatro misas multitudinarias y emotivas recorridas, con paradas destacadas en el Cottolengo Don Orione de Claypole y el penal de Villa Devoto.
El mensaje final
El papa León XIV se despidió de la Argentina con un mensaje de agradecimiento publicado en sus redes sociales, luego de partir rumbo a Perú, y destacó el cariño con el que fue recibido durante su visita apostólica al país.
“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, expresó el pontífice en su publicación.
En ese sentido, León XIV dejó una frase que vinculó su historia con la del país y la de su antecesor: “Este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, escribió, en referencia a Francisco, nacido en Buenos Aires, y a su propio vínculo con los argentinos tras la visita.
Además, llamó a mantener la unidad religiosa y pidió continuar rezando unos por otros. “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, sostuvo.
“¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, concluyó el papa, quien inició su viaje hacia Perú luego de finalizar su agenda en el país.
Cómo sigue su agenda
El papa León XIV regresa a Perú, donde durante varios años, aún como Robert Prevost, vivió y llegó a oficiar como obispo de Chiclayo, experiencia que entre otras particularidades lo llevó a tomar la nacionalidad peruana.
La visita apostólica del papa León XIV al Perú se desarrollará entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026, e incluirá actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca), Cusco y Pucallpa.
La visita apostólica del papa León XIV al Perú comenzará el miércoles 11 de noviembre de 2026 con su llegada y recepción oficial a las 17:30 en la Base Aérea del Callao (Grupo Aéreo N.° 8). A las 18:15 se trasladará al Palacio de Gobierno para la ceremonia de bienvenida, seguida por una visita de cortesía a la Presidencia de la República a las 18:45. La primera jornada culminará a las 19:45 en el Gran Teatro Nacional, donde sostendrá un encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático para pronunciar un discurso oficial.
El jueves 12 de noviembre las actividades en Lima iniciarán a las 09:30 con una reunión junto a los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. A las 10:20 el Pontífice celebrará la Hora Media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, y a las 11:30 dirigirá un mensaje sobre los desafíos y esperanzas del pueblo peruano desde la plaza catedralicia. Por la tarde, a las 18:00, encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima, concluyendo el día a las 20:00 con una cena privada con los prelados en la Nunciatura Apostólica.
El viernes 13 de noviembre el Santo Padre volará hacia Chiclayo en un avión que partirá a las 07:40 y acuatizará a las 09:10 en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. A las 10:30 presidirá una Santa Misa multitudinaria en la explanada de las Pampas de Pimentel, seguida por una visita privada a las 12:40 a la Capilla San Óscar A. Romero. Por la tarde, a las 16:30, sostendrá un encuentro con la comunidad religiosa en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, cerrando su paso por la región a las 17:45 con una reunión con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
El sábado 14 de noviembre comenzará a las 08:00 con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo. A las 09:10 el Papa se trasladará en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde oficiará una Santa Misa a las 11:00 en la explanada de la localidad. A las 17:30 encabezará un encuentro de oración y la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo en el Santuario de Zaña.
El domingo 15 de noviembre el viaje continuará temprano a las 07:50 con el traslado aéreo hacia el Cusco. Allí se reunirá a las 10:30 con los fieles y las expresiones de piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, para luego rezar el Ángelus a las 11:45 en la plaza de la Basílica Catedral. A las 13:05 partirá hacia Pucallpa, donde a las 15:00 se encontrará con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, oficiará una Santa Misa a las 16:45 en la Villa Deportiva Regional de Ucayali y retornará en vuelo a Lima a las 19:05.
La jornada final del viaje tendrá lugar el lunes 16 de noviembre en Lima y Callao. A las 08:30 el Pontífice visitará a los residentes y trabajadores de la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A las 10:30 presidirá la Santa Misa campal de despedida en la Base Aérea Las Palmas. Finalmente, a las 13:15 se llevará a cabo la ceremonia oficial de despedida en la Base Aérea del Callao, previo a la partida del avión papal rumbo a Roma a las 13:45.