Continúa la gira

León XIV finalizó su visita a Argentina y ya emprende camino rumbo a su querido Perú: la agenda

El Sumo Pontífice completó la serie de actividades en suelo argentino este miércoles con la multitudinaria misa en Luján y luego fue despedido por el presidente Milei. El itinerario peruano incluye a Chiclayo, sitio del cual fue obispo.