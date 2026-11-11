El papa León XIV concluyó este miércoles 11 de noviembre su visita apostólica a la Argentina con una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Más de dos millones de personas se congregaron en la ciudad bonaerense para participar de la última celebración religiosa del Santo Padre en el país, antes de su partida hacia Perú.
Las mejores fotos y videos de la multitudinaria misa de León XIV en Luján
El Pontífice encabezó la última celebración religiosa de su paso por el país ante más de dos millones de fieles. Vistió una casulla celeste y blanca y luego partió rumbo a Perú para continuar su gira sudamericana.
La ceremonia marcó el cierre de una visita histórica, que incluyó encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y actividades pastorales en distintos puntos del territorio nacional. La convocatoria en Luján fue una de las más importantes de toda la gira sudamericana del Pontífice.
Desde las primeras horas del miércoles, miles de peregrinos comenzaron a llegar a los alrededores del santuario mariano. Muchos viajaron desde distintos puntos del país para participar de la celebración y despedir al Papa, en una jornada que estuvo marcada por la emoción y las expresiones de devoción.
Una imagen especial
Uno de los detalles que llamó la atención durante la celebración fue la vestimenta elegida por León XIV. Para presidir la misa, el Pontífice utilizó una casulla celeste y blanca, en una referencia a los colores de la bandera argentina y al manto de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.
Poco antes del comienzo de la ceremonia, el Papa recorrió los alrededores de la Basílica a bordo del papamóvil. Durante el trayecto saludó a los fieles que se habían acercado para verlo, mientras recibía muestras de afecto y acompañamiento.
La celebración comenzó alrededor de las 10 y reunió a una multitud que ocupó la plaza principal y las calles cercanas al santuario. También participaron representantes de la Iglesia, autoridades políticas y referentes institucionales.
Según las estimaciones difundidas durante la jornada, la convocatoria superó los dos millones de personas. El encuentro se convirtió así en uno de los acontecimientos más multitudinarios de la visita de León XIV al país.
El mensaje del Papa
Durante su homilía, el Santo Padre llamó a los argentinos a avanzar hacia la reconciliación y construir un futuro basado en el amor, la solidaridad y la unidad.
Entre sus principales expresiones, dejó una frase que sintetizó el sentido de su mensaje: “Argentina, levántate y camina”.
León XIV también recordó especialmente al papa Francisco, destacó su devoción por la Virgen de Luján y pidió que los argentinos puedan superar las divisiones y las dificultades que atraviesan.
En otro tramo de su intervención, hizo referencia a los problemas sociales que afectan a numerosas familias, como la pobreza, la falta de trabajo, las enfermedades y la discriminación. En ese contexto, convocó a construir una sociedad con mayor compromiso hacia los sectores vulnerables.
“Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados”, expresó al mencionar a pobres, migrantes, enfermos y personas privadas de la libertad.
Al finalizar la homilía, el Pontífice dirigió una oración a la Virgen de Luján y le pidió acompañamiento para su misión apostólica y para el pueblo argentino.
Rumbo a Perú
La misa en Luján fue la última actividad religiosa de León XIV en la Argentina. Luego de la celebración, el cronograma oficial contempló su traslado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se realizó la ceremonia protocolar de despedida.
Desde allí, el avión papal partió rumbo a Perú, siguiente destino de su gira sudamericana, que también incluyó a Uruguay.
El paso por la Argentina dejó una serie de encuentros multitudinarios y mensajes centrados en el diálogo, la reconciliación y la solidaridad. La despedida en Luján, frente a la patrona nacional y ante una multitud de fieles, puso el punto final a una visita que convocó a millones de personas en distintas ciudades del país.