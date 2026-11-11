El papa León XIV cerró este miércoles 11 de noviembre su visita apostólica a la Argentina con una multitudinaria celebración eucarística frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. En su última homilía en el país, el Santo Padre dejó un mensaje centrado en la reconciliación, la esperanza, la unidad y el compromiso con quienes más necesitan ayuda.
León XIV en Luján: los 10 mensajes centrales de su homilía para la Argentina
En la última misa de su visita al país, el Pontífice llamó a la reconciliación, pidió solidaridad con los más necesitados, recordó a Francisco y dejó una frase como mensaje final: “Argentina, levántate y camina”.
Durante la celebración, el Pontífice propuso un camino de cuatro pasos para la vida de los argentinos: reconciliación, iluminación a través de la Palabra de Dios, comunión y misión. A partir de esos ejes, abordó las dificultades sociales y familiares, recordó especialmente al papa Francisco y convocó a transformar la fe en acciones concretas.
El momento más significativo llegó hacia el final de su intervención, cuando lanzó una exhortación dirigida a todo el país: “Argentina, levántate y camina”.
Estos fueron los diez conceptos centrales de su mensaje en Luján.
Los mensajes clave
1. Reconciliarse con la historia y el presente
León XIV pidió a los argentinos reconocer sus errores, pedir perdón y avanzar hacia una reconciliación personal y colectiva. Sostuvo que es necesario superar las heridas del pasado y las dificultades actuales para construir un futuro distinto.
“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, expresó.
2. Un país que vuelva a ponerse de pie
La frase que sintetizó su homilía fue una invitación a no permanecer inmóviles frente a las dificultades. “Argentina, levántate y camina”, proclamó el Papa, al convocar a los argentinos a recuperar la esperanza y comprometerse con la construcción de una sociedad mejor.
3. El recuerdo del papa Francisco
Frente a la Virgen de Luján, León XIV tuvo palabras especiales para su antecesor, a quien recordó por su profunda devoción mariana.
“Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la ‘Patroncita morena’ en su corazón”, manifestó.
También evocó una de las expresiones habituales de Francisco: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.
4. Las dificultades que atraviesan las familias
El Pontífice mencionó algunos de los problemas que afectan a la sociedad: enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación y rupturas familiares.
Comparó esas situaciones con los momentos de dolor de María al pie de la cruz y pidió que, incluso en los escenarios más difíciles, se mantengan vivos la paz, la esperanza y el amor.
5. Una Iglesia abierta a todos
Otro de los ejes estuvo relacionado con la inclusión y la necesidad de construir comunidades que reciban a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
“Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos”, afirmó.
6. La unidad por encima de las diferencias
León XIV también destacó la importancia de preservar la unidad frente a las distintas sensibilidades y convicciones. Sostuvo que esas diferencias pueden representar una riqueza si se mantienen dentro de un compromiso común.
En ese sentido, recordó que la comunión no debe limitarse a una expresión religiosa, sino que implica asumir responsabilidades y trabajar por el bien de los demás.
7. La solidaridad como compromiso cotidiano
El Papa advirtió que la fe no puede convertirse en una práctica individualista ni servir para desentenderse de las necesidades ajenas.
Por el contrario, convocó a compartir los dones recibidos y ofrecer lo que cada uno tiene para contribuir al bienestar colectivo. La solidaridad, sostuvo, debe traducirse en gestos concretos.
8. Los héroes anónimos de todos los días
Uno de los pasajes más cercanos de la homilía estuvo dedicado a las personas que expresan su amor mediante pequeñas acciones cotidianas.
León XIV destacó al padre que madruga para llevar el pan a su casa, a la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las largas noches de hospital y al amigo que comparte su tiempo con quien lo necesita.
“No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor”, explicó.
9. La Palabra de Dios como guía
Al recordar el episodio bíblico de los discípulos de Emaús, el Pontífice habló de quienes se sienten cansados, defraudados y desorientados frente a la realidad.
Como respuesta, invitó a encontrar orientación en las Sagradas Escrituras. “La Palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino”, señaló.
También pidió mirar la vida con esperanza y destacó la necesidad de sostener la confianza incluso en los momentos adversos.
10. Una oración por el futuro argentino
En el cierre, León XIV dirigió una oración a Nuestra Señora de Luján. Recordó que su pontificado comenzó un 8 de mayo, día de la festividad de la patrona argentina, y le pidió acompañamiento para su misión apostólica.
Además, encomendó especialmente al pueblo argentino y pidió que pueda construir “puentes de caridad y redes de solidaridad”.
La oración reunió los principales ejes de su homilía: reconciliación, comunión, solidaridad y misión. Así, el Papa concluyó su despedida del país con un llamado a seguir adelante, sostenidos por la fe y el compromiso con los demás.