El papa León XIV visita el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto y luego viaja a Luján, donde recorre las calles en papamóvil para saludar a los fieles. Allí preside la Santa Misa de la Caridad frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, con la participación de distintos artistas.
El último día del papa León XIV en Argentina: visita a Luján y despedida, minuto a minuto
El pontífice visita Villa Devoto y Luján, donde encabeza una misa frente a miles de fieles. Luego participa de la ceremonia de despedida en Ezeiza y parte rumbo a Perú para continuar con su viaje apostólico.
Tras regresar a Ezeiza, participa de la ceremonia oficial de despedida junto al presidente Javier Milei y emprende su vuelo hacia Lima, Perú, donde continúa su viaje apostólico.
Estela de Carlotto expresó su deseo de que el mensaje del Papa llegue al Gobierno
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, manifestó su expectativa de que las palabras del papa León XIV generen alguna reflexión en el Gobierno. “Yo soy un poco inocente, pienso que alguito, una palabra, un gesto, una emoción que pueda tener esta persona, porque es persona”, expresó durante la previa de la misa en Luján.
Carlotto también destacó el encuentro del Pontífice con familiares de desaparecidos y contó que es católica desde su nacimiento. Al resumir el mensaje que espera para el país, pidió que el Gobierno garantice las condiciones básicas para la población: “Que coman todos los días, que tengan escuela, que tengan libertad de acción y, sobre todo, la garantía de la vida, de ser sanos”.
El papa León XIV cumple su última jornada en Argentina
Este miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV desarrolla las últimas actividades de su visita apostólica a la Argentina. La agenda comienza con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, continúa con una misa abierta al público frente a la Basílica de Luján, prevista para las 10, y termina con la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza.
La celebración en Luján será uno de los momentos centrales de la jornada y se realizará con acceso libre y gratuito, sin inscripción obligatoria. Luego, a las 13.30, está prevista la despedida oficial del Pontífice y, a las 14, su vuelo partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su gira sudamericana.
Kicillof destacó el operativo y pidió que el protagonista sea el Papa
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó el trabajo conjunto entre el municipio, voluntarios, equipos de salud y fuerzas de seguridad para organizar la misa del papa León XIV. “Estuvimos más de un mes y medio preparándolo”, señaló.
Además, valoró el mensaje del Pontífice durante su visita al Cotolengo y su interés por las personas con discapacidad. Consultado sobre el rol de la dirigencia política, sostuvo que el desafío es llevar sus palabras a la práctica: “Habló de educación, ciencia, trabajo, vejez, juventud, adicciones, discapacidad y cultura. Esos son los discursos que tienen que quedar”.
Los fieles llegan a Luján
La misa central del papa León XIV frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján comienza a las 10:00 hs. Crédito: Fernando Nicola.
La emoción en la previa de la misa del papa León en Luján: historias de fe, esperanza y encuentro
Entre quienes llegaron con horas de anticipación para participar de la celebración, una mujer que atraviesa un cáncer encontró un motivo para agradecer y emocionarse. También hubo lugar para la música y para quienes sienten que el Papa logró acercar a personas que estaban distanciadas de la Iglesia.Continuar leyendo →