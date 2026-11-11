El último día del papa León XIV en Argentina: visita a Luján y despedida, minuto a minuto

Carlotto también destacó el encuentro del Pontífice con familiares de desaparecidos y contó que es católica desde su nacimiento. Al resumir el mensaje que espera para el país, pidió que el Gobierno garantice las condiciones básicas para la población: “Que coman todos los días, que tengan escuela, que tengan libertad de acción y, sobre todo, la garantía de la vida, de ser sanos”.