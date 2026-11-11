“Vayan y anuncien”

León XIV abrazó a la juventud argentina: una noche perfecta, entre la emoción, la música y una lluvia que llegó al final

Más de un millón de personas participaron del encuentro del Papa con la juventud en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. León XIV se mostró sonriente, distendido y cercano durante toda la celebración. Hubo música, testimonios, oración, una bendición multitudinaria y un cierre espectacular con fuegos artificiales. Dos momentos espontáneos le dieron un tono especial a una jornada que pareció estar preparada hasta en el más mínimo detalle.