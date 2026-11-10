Una noche de encuentro

“Hay un lugar para ti en la Iglesia”: el mensaje de León XIV que conmovió a los jóvenes en Argentina

Durante la vigilia en Buenos Aires, el Papa dejó un mensaje de cercanía y esperanza. Habló de las heridas, las caídas y la necesidad de volver a empezar: "Hay un lugar para ti con tus preguntas, con tus heridas, con tu historia. Esta es también tu casa".