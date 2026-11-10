La noche en el Monumento de los Españoles tuvo un mensaje que León XIV quiso dejar especialmente claro: nadie debe sentirse afuera. En su discurso de cierre, el Papa habló de la fe, pero también de las dudas, las heridas y las historias personales que muchas veces alejan a las personas de la Iglesia.
“Hay un lugar para ti en la Iglesia”: el mensaje de León XIV que conmovió a los jóvenes en Argentina
Durante la vigilia en Buenos Aires, el Papa dejó un mensaje de cercanía y esperanza. Habló de las heridas, las caídas y la necesidad de volver a empezar: "Hay un lugar para ti con tus preguntas, con tus heridas, con tu historia. Esta es también tu casa".
“Hay un lugar para ti en la Iglesia. Hay un lugar para ti con tus preguntas, con tus heridas, con tu historia. Esta es también tu casa”, expresó. Fue una de las frases centrales de un mensaje atravesado por la invitación a acercarse, incluso cuando parece que ya es tarde para comenzar de nuevo.
En su regreso al Monumento de los Españoles, León XIV recordó que las esculturas del lugar representan a cuatro grandes regiones argentinas: los Andes, el Chaco, la Pampa y el Río de la Plata. Y destacó que, esa noche, esas tierras estaban representadas por los jóvenes que habían llegado hasta allí.
El fuego de las velas fue el punto de partida de su reflexión. A partir de esa imagen, el Papa propuso mirar otra historia de fuego: la de tres jóvenes que, según el relato bíblico del libro de Daniel, se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor y fueron arrojados a un horno encendido.
“No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida”
León XIV recuperó la respuesta de aquellos jóvenes, que confiaron en que Dios podía salvarlos, pero también afirmaron que, aun si no lo hacía, no adorarían la estatua. Para el Papa, esa decisión expresaba una libertad que también hoy es necesario defender.
En ese pasaje encontró una conexión con los desafíos actuales. Señaló que existen nuevos ídolos que reclaman atención y devoción: “el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”.
También advirtió sobre la necesidad de conseguir aprobación en las redes sociales, que puede llevar a mentir, traicionar o humillar a otras personas. Mencionó la envidia, el egoísmo y los negocios que ofrecen placeres capaces de convertirse en formas de esclavitud, como la pornografía y el consumo de sustancias.
“No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida. Y si alguna vez han caído, levántense. No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”, pidió.
La invitación no estuvo dirigida solamente a quienes sienten que su fe permanece firme. León XIV también habló a quienes se alejaron, dejaron de rezar o fueron heridos por personas que deberían haberlos acompañado. A todos les recordó que pueden volver sin tener que fingir que todo está bien ni esperar a resolver cada aspecto de su vida.
En ese sentido, retomó la historia de Zaqueo, quien subió a un árbol para ver a Jesús y descubrió que también era buscado por él. “Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo”, afirmó.
Una Iglesia que reciba, acompañe y no cierre sus puertas
El Papa pidió que las comunidades cristianas mantengan siempre abiertas sus puertas, que sepan recibir a quienes llegan con preguntas, auxiliar a quienes sufren y acompañar con paciencia a quienes buscan a Dios.
Su mensaje avanzó entonces hacia una segunda dimensión: “Todos con Cristo”. León XIV recordó que Jesús compartió los sufrimientos de la humanidad, cargó con los pecados y entregó su vida en la cruz, pero venció a la muerte con su resurrección.
“Jesucristo está vivo. Jesucristo ha vencido a la muerte”, expresó. Y explicó que el amor de Cristo no busca dejar a las personas prisioneras de aquello que las destruye, sino devolverles la libertad para amar.
En ese camino, invitó a reconocer las propias faltas, sanar las heridas y reparar, cuando sea posible, el daño causado. También llamó a acercarse al sacramento de la reconciliación, rezar, leer el Evangelio y participar de la Eucaristía.
La imagen del fuego volvió a aparecer en sus palabras, esta vez como una fuerza capaz de romper las ataduras. “El fuego que él vino a traer tiene fuerza para romper nuestras ataduras y devolvernos la libertad para amar”, sostuvo.
“Todos como Cristo”: una invitación a llevar la fe a la vida cotidiana
El tercer eje de su mensaje fue “Todos como Cristo”. León XIV llamó a los jóvenes a vivir la santidad desde sus propias vidas y recordó que los santos también conocieron sus debilidades, pero fueron transformados por la gracia y aprendieron a amar.
Para explicar ese camino, eligió una imagen concreta del Evangelio: Jesús arrodillado frente a sus discípulos para lavarles los pies. “El Señor de todos se hizo servidor de todos”, señaló.
A partir de ese gesto, enumeró acciones cotidianas que pueden expresar el compromiso cristiano: compartir el pan con quien tiene hambre, abrir las puertas a quien no tiene hogar, visitar a los enfermos y acercarse a quienes nadie quiere visitar.
También puso el acento en los sufrimientos que no siempre se ven: alguien que necesita un consejo, una palabra de consuelo, una corrección o, simplemente, sentirse amado.
“Que sus vidas sean como páginas del Evangelio, escritas con la tinta de la misericordia”, les propuso, para que quienes los encuentren puedan reconocer en ellos algo del amor y la alegría de Jesús.
Antes de despedirse, recordó a los discípulos de Emaús y la frase con la que expresaron lo que habían sentido mientras Jesús les hablaba por el camino: “¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino?”.
El pedido final de León XIV: “Vayan y anuncien”
El cierre retomó el saludo con el que había comenzado el encuentro. Si al llegar les había dicho “Bienvenidos todos”, ahora, como sucesor de Pedro, les confió una nueva misión: “Vayan y anuncien”.
Los invitó a regresar a sus ciudades, pueblos y comunidades, llegar a cada rincón y a las periferias, para que quienes se sienten lejos de Dios puedan descubrir, a través de ellos, que Cristo los está buscando.
También anunció la bendición de una cruz que recorrerá sus comunidades y pidió que, mientras pase de mano en mano, el fuego del amor de Cristo pueda transmitirse de corazón a corazón.
“Todos hacia Cristo, todos con Cristo. Todos como Cristo, vayan y anuncien”, concluyó León XIV, con un mensaje que unió la bienvenida, la cercanía y el llamado a salir al encuentro de los demás.