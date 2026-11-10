El calor de Córdoba recibió a un papa León XIV que reivindicó figuras locales

💙 ¡HASTA SIEMPRE, PAPA LEÓN XIV!



👋🏻 El Papa se despide de los fieles y de nuestra querida ciudad, luego de compartir una jornada extraordinaria.



👮🏻‍♂️👮🏻‍♀️ Córdoba lo despide con emoción y gratitud por su visita. Desde la Policía, acompañamos este acontecimiento con un importante… pic.twitter.com/POhPP8Zhh1