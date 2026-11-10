La ciudad de Córdoba vivió este martes 10 de noviembre una jornada especial que se cuela entre las más relevantes en su historia. La visita del papa León XIV ya marcó un hito para el país y esta provincia.
El calor de Córdoba recibió a un papa León XIV que reivindicó figuras locales
El Sumo Pontífice brindó una misa en FAdeA, se presentó en el Arzobispado y luego mantuvo un encuentro final en la Catedral.
39 años después, con el recuerdo de Juan Pablo II, el ex cardenal Robert Prevost arribó a suelo cordobés en su único destino del interior argentino en la gira sudamericana que ya incluyó a Uruguay y luego tendrá a Perú.
El calor fue protagonista a nivel meteorológico y en calidad de respuesta de los fieles a la presencia del Sumo Pontífice.
A pesar del frío inicial de la madrugada y primera mañana en el predio de FAdeA, la pasión de los presentes se fue apoderando del ambiente con un punto máximo de éxtasis en la plaza San Martín frente a la Catedral de Córdoba.
Un arribo más que esperado
Las cifras de estimación previa no alcanzaron lo que finalmente se contabilizó en FAdeA este martes, lo que no resta mérito a las aproximadamente 800 mil personas que se congregaron en el suroeste cordobés, muchos de ellos pasando la noche desde la vigilia iniciada el lunes por la tarde, acompañados de un festival musical que incluyó a nombres como Jorge Rojas, Jairo e incluso el ritmo de Q'Lokura.
Distribuidos en específicos sectores que permitían habilitar las salidas de emergencia y protocolar, pero que a su vez restringió al extremo la circulación en cercanías del escenario musical y el correspondiente altar, los miles de fieles fueron acompañando el incremento de la temperatura a medida que se acercaba la cápsula que trasladaba a León XIV y que luego lo subió al papamóvil.
Un papamóvil que recorrió el interior del predio entre los nombrados distritos de público, permitiendo un acercamiento directo de los fieles con el Santo Padre con Alma Misionera, quizás uno de los momentos más emotivos de la jornada.
Otra instancia marcada por la emoción musical fue la de la comunión, que contó con el coro de niños de fondo.
Como era de esperarse, parte de las palabras del papa fueron dirigidas a las figuras religiosas de Córdoba de mayor peso.
Inicialmente destacó a Mamá Antula y su recorrido por el país con un mensaje de caridad.
En esa línea, León XIV destacó que Córdoba “se caracteriza por sus hermosas sierras y sus santos con pasión por el evangelio y su carisma”, remarcando también la figura del Cura Brochero.
Sobre el cierre de la misa, el cardenal y obispo de Córdoba, Ángel Rossi, agradeció al papa por “hacernos acordar que la santidad no es para pocos, sino para todos”, en relación a una de las frases de la homilía: “Estamos todos llamados a la santidad”.
La presencia en zona céntrica
La gran sorpresa de la jornada fue el Arzobispado, una parada intermedia que oficiaba inicialmente como un breve descanso para el almuerzo y el diálogo en privado con el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, pero terminó brindando una de las mejores postales del día.
El arribo por calle Hipólito Yrigoyen junto al cerco de los fieles y su posterior saludo desde el mismo balcón en el que había estado Juan Pablo II fueron episodios que los fieles identificaron como uno de los más accesibles y simbólicos, por lo que colmaron las calles de Nueva Córdoba.
Allí, el breve mensaje de León XIV volvió a dirigirse en tono de agradecimiento e incluso con mayor soltura al lanzar un “¿Y dónde están los jóvenes?”, que derivó en un ensordecedor estruendo.
“Demos gracias a Dios por el don de estar unidos, porque juntos podemos conseguir todo”, indicó a los fieles desde el balcón en horas del mediodía.
Pero el pasaje final de la jornada en la docta aún lo esperaba con mayor energía, concentración de público y participación de la comunidad.
El cierre de la visita papal
Cientos de personas optaron por el tramo final del itinerario del papa como el adecuado para el esperado contacto visual, provocando una concentración menor de público, pero mayor en densidad comparada a FAdeA.
Aquí sí el calor fue protagonista para bien y para mal. La euforia, la ausencia de espacios (también de algunos detalles organizativos) y las propias condiciones climáticas forzaron una rotación casi constante de los presentes en el interior de la plaza San Martín frente a la Catedral.
El arribo del papa a este sector del casco histórico cordobés también fue decorado por los tradicionales banderines con las banderas de Argentina y del Vaticano, elementos que operaban como termómetro del entusiasmo del público.
En las escalinatas de la Catedral es donde se instaló León XIV para escuchar en primera instancia un mensaje distendido del cardenal Rossi y luego cuatro relatos de vida locales marcados por la influencia de la religión en diferentes aristas.
Las últimas horas en Córdoba contaron con algunos de los textuales más fuertes: “La Iglesia no es una agencia humanitaria, una ONG, la Iglesia debe llevar a Jesús y a su Evangelio y si no lo hace, esa es una Iglesia muerta”.
“¿Para qué estamos aquí?”, preguntó de forma retórica y advirtió que es posible “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”.
Bajo el mismo tenor, León XIV pidió ante la plaza: “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo”.
Una jornada histórica
Con menores y mayores falencias logísticas, lo más importante que ha quedado de este martes 10 de noviembre de 2026 para Córdoba es lo sentimental.
El testimonio de los diversos fieles que arribaron a la ciudad o se trasladaron como anfitriones giró en torno a las emociones, por encima de las palabras, pero con una necesidad de replicar parte del actual mensaje que llega desde el Vaticano de priorizar lo humano y encontrar unidad y calma en tiempos de extrema complejidad.