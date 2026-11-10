El papa León XIV llega a Córdoba a las 9:00, aterrizando en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella para iniciar su histórica visita oficial. Tras el recibimiento de las autoridades, el Sumo Pontífice se trasladará al predio de la Escuela de Aviación Militar (FAdeA), donde encabezará la multitudinaria Santa Misa central.
León XIV llega a Córdoba: su agenda del día y toda la información minuto a minuto
El sumo pontífice encabezará una misa multitudinaria, recorrerá la ciudad en Papamóvil y se reunirá con la comunidad religiosa antes de regresar a Buenos Aires.
Durante el resto de la jornada, la agenda papal continuará a las 12:30 con un esperado recorrido en Papamóvil y el tradicional saludo desde el balcón del Arzobispado. Por la tarde, a las 15:15, mantendrá un encuentro con la comunidad religiosa local en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, concluyendo sus actividades a las 16:55 con su vuelo de regreso hacia la provincia de Buenos Aires.
Córdoba se prepara para recibir al Papa
Mientras se acerca la llegada de León XIV, los fieles ya comienzan a ingresar al predio de la Escuela de Aviación Militar (FAdeA), donde se realizará la misa central prevista para las 10.
Se espera la presencia de miles de personas para participar del encuentro religioso.