El segundo día de la visita del papa León XIV a la Argentina estuvo marcado por una convocatoria multitudinaria, encuentros con los fieles y mensajes centrados en la familia, los jóvenes, la fe y la necesidad de construir una sociedad más solidaria.
Las fotos y videos del segundo día papal: millones de personas y frases para el recuerdo
El Pontífice visitó el Cottolengo Don Orione, recorrió Palermo en el papamóvil y encabezó una misa multitudinaria ante más de 2,5 millones de personas.
Desde las primeras horas de este lunes 9 de noviembre, miles de personas se movilizaron para acompañar al Santo Padre, en una jornada que tuvo su momento central en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
Según las cifras difundidas por el Gobierno de CABA, más de 2,5 millones de personas se acercaron para participar de la misa encabezada por el Pontífice. La convocatoria comenzó durante la madrugada: desde las 0, numerosos peregrinos acamparon cerca de las vallas para asegurarse un lugar, mientras que a partir de las 6 las principales avenidas comenzaron a recibir a miles de fieles.
La espera estuvo acompañada por cánticos, banderas y muestras de emoción. Entre las expresiones que se escucharon durante la concentración estuvo una adaptación de los clásicos cantos futboleros: "Yo soy del Papa, es un sentimiento, que no puedo parar".
La agenda había comenzado antes, en el sur del conurbano bonaerense, con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole. Allí, León XIV mantuvo un encuentro con el personal y las personas asistidas por la institución. Luego se trasladó hacia la Ciudad de Buenos Aires para continuar con las actividades previstas.
El recorrido y la misa
Desde la avenida Del Libertador, el Papa inició un recorrido en el papamóvil que le permitió acercarse a los peregrinos que aguardaban su llegada. Debido a las demoras acumuladas en la agenda, el trayecto fue más rápido de lo habitual. Sin embargo, el vehículo permitió que miles de personas pudieran verlo de cerca y saludarlo durante su paso por Palermo.
La misa central se desarrolló en un escenario montado frente al Monumento de los Españoles. Entre los asistentes estuvieron el presidente Javier Milei, acompañado por su hermana Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. También participaron empresarios, dirigentes políticos, funcionarios e integrantes de la Iglesia.
El calor y el sol intenso no impidieron que los peregrinos permanecieran durante horas en sus lugares para escuchar la homilía. En su mensaje, León XIV puso el foco en la familia como uno de los pilares fundamentales de la sociedad argentina y advirtió sobre distintas problemáticas que afectan a los hogares.
"La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo", expresó el Santo Padre.
En ese sentido, destacó el papel de las familias en la transmisión de la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada.
También hizo referencia a las dificultades que atraviesan numerosos hogares y enumeró algunos de los factores que, según planteó, deterioran los vínculos y condicionan el futuro de las nuevas generaciones.
"Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares", sostuvo.
Un mensaje para recordar
La situación de los jóvenes también ocupó un lugar central en la homilía. León XIV señaló que la falta de estabilidad, el empleo precario, la violencia doméstica y las adicciones representan amenazas para sus proyectos de vida. Frente a ese escenario, volvió a ubicar a la familia como un espacio fundamental de contención y transmisión de valores.
El mensaje tuvo continuidad con las palabras que había pronunciado horas antes en el Palacio Libertad, donde se refirió a los desafíos sociales y a la importancia del encuentro y el diálogo.
La jornada también dejó distintas expresiones de dirigentes que participaron de las actividades. El secretario de Turismo, Daniel Scioli, consideró que el mensaje del Papa podía representar un punto de inflexión para la integración nacional y llamó a pensar en grande desde un espíritu constructivo.
Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta destacó el clima festivo que se vivió en las calles y señaló que la escena le recordó al papa Francisco. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, definió la llegada del Pontífice como un mensaje positivo en un contexto internacional atravesado por conflictos bélicos y situaciones complejas.
Pasadas las 13, la misa llegó a su fin y comenzó la desconcentración. Las calles de Palermo se transformaron entonces en escenario de fotografías, videos y testimonios de quienes habían esperado durante horas para ver al Santo Padre.
"Fue un día muy hermoso, a puro llanto", resumió una de las personas que participó del encuentro. Otros fieles también expresaron su emoción por haber podido acercarse al Pontífice. Una mujer que se identificó como servidora de San Expedito contó que había asistido especialmente para verlo de cerca y que pudo cumplir ese deseo.
Entre los testimonios también estuvieron los de jóvenes que participaron de la celebración y describieron la experiencia como un momento de profunda emoción.
Así terminó el segundo día de León XIV en la Argentina: con una convocatoria que superó los dos millones y medio de personas, una agenda que se extendió desde Claypole hasta Palermo y una homilía en la que la familia, la fe, los jóvenes y los desafíos sociales ocuparon el centro de sus palabras.