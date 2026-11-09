“Vayan y anuncien”. Con esas tres palabras, el papa León XIV retomó este domingo 8 de noviembre, durante su discurso en el Palacio Libertad, uno de los conceptos centrales de su visita a la Argentina.
Qué significa “Vayan y anuncien”, el lema que León XIV eligió para su visita a la Argentina
La consigna reúne dos dimensiones centrales del cristianismo: la bienvenida a todos, sin exclusiones, y el llamado a salir a transmitir el Evangelio. El Papa la retomó este domingo en el Palacio Libertad.
La expresión forma parte del lema elegido para su paso por el país: “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, una consigna que sintetiza el sentido de la misión de la Iglesia y su convocatoria a construir una comunidad abierta, sin exclusiones.
El lema está integrado por dos frases que representan dimensiones complementarias de la identidad cristiana: recibir y salir al encuentro. La primera invita a todos a acercarse; la segunda convoca a quienes forman parte de la Iglesia a transmitir el Evangelio. En el centro de ambas aparece una palabra fundamental: todos.
La propuesta también recupera la idea de los “discípulos misioneros”, una expresión que identifica a los cristianos como personas que no solamente reciben y viven la fe, sino que también asumen la responsabilidad de compartirla.
Una Iglesia abierta
La primera parte del lema, “Bienvenidos todos”, remite a la hospitalidad de Dios y a la invitación universal de Jesús. Desde esta perspectiva, nadie debe quedar afuera del encuentro con el Evangelio, independientemente de su historia, su situación personal o sus circunstancias.
La imagen que sostiene esta idea es la de un Dios que recibe con los brazos abiertos. En los Evangelios, Jesús invita a acercarse a quienes están afligidos y agobiados y promete no rechazar a quienes acudan a él. Esa acogida encuentra su expresión más profunda en la cruz, presentada como una manifestación del amor de Dios hacia toda la humanidad.
Por eso, la bienvenida no se limita a una actitud de cortesía o a una apertura institucional. Representa una forma de entender la misión cristiana: ofrecer un espacio de encuentro, acompañamiento y cercanía para cada persona.
En el contexto argentino, esta dimensión también adquiere un significado social. La visita papal es interpretada por la Iglesia como una oportunidad para promover el reencuentro en una sociedad atravesada por divisiones y enfrentamientos. La imagen de una nación hospitalaria aparece así vinculada con la posibilidad de reconstruir los vínculos y superar las fracturas.
Salir a anunciar
La segunda parte, “Vayan y anuncien”, está directamente relacionada con el mandato misionero de Jesús a sus discípulos, recogido en el Evangelio de Marcos (16,15): salir al mundo y anunciar la Buena Nueva.
La expresión implica que la fe no debe quedar limitada a los templos ni a quienes ya participan de la vida religiosa. Por el contrario, exige un movimiento hacia afuera, un compromiso con la sociedad y la disposición a encontrarse con quienes necesitan ser escuchados, acompañados o incluidos.
En ese sentido, anunciar el Evangelio no significa solamente transmitir un mensaje religioso mediante palabras. También supone expresarlo a través de acciones concretas, relaciones solidarias y un compromiso cotidiano con los demás.
La reflexión que acompaña el lema recupera una definición del propio León XIV: la Buena Nueva no es un ideal abstracto, sino el Evangelio del amor fiel de Dios, manifestado en el rostro y en la vida de Jesucristo. La misión de los discípulos y de la Iglesia prolonga esa tarea y, por lo tanto, nace del amor, se desarrolla en el amor y conduce al amor.
El llamado alcanza a todos los ámbitos de la vida comunitaria. Las parroquias, las escuelas, las universidades y las iniciativas sociales son algunos de los espacios en los que puede expresarse esa tarea. También lo es el testimonio cotidiano de quienes ponen su fe al servicio de otras personas.
Durante su discurso en el Palacio Libertad, León XIV vinculó precisamente la acogida con el envío misionero. “De esa acogida nace también el envío. Vayan y anuncien”, expresó el pontífice, antes de señalar que ese mandato continúa dando frutos en las instituciones educativas, las iniciativas sociales y el compromiso cotidiano de hombres y mujeres.
De esta manera, las dos partes del lema no funcionan como consignas separadas. Primero, la Iglesia abre sus puertas para recibir a todos; luego, quienes encuentran allí un espacio de acogida son convocados a salir y compartir ese mensaje.
La consigna también propone una imagen de comunidad en la que los más vulnerables no queden al margen. Los pobres, los enfermos, los migrantes y los más pequeños son identificados como parte indispensable de la reconstrucción del tejido social.
Así, “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien” reúne el sentido pastoral de la visita de León XIV: una Iglesia que recibe sin excluir y que, desde esa experiencia de encuentro, renueva su compromiso de llevar el mensaje cristiano a toda la sociedad.