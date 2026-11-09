El Papa León XIV se hizo presente este lunes en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde, en consonancia con lo expresado en el Palacio Libertad y en presencia de los obispos, llamó a los presentes a recorrer con el pensamiento las distintas regiones del país y destacó la diversidad de las expresiones de la fe católica en la Argentina.
León XIV, en la Catedral de Buenos Aires: homenaje al Papa Francisco y reconocimiento a las provincias
Con una mirada federal, el Sumo Pontífice destacó la riqueza medioambiental y la diversidad cultural argentina y destacó que en cada una de las provincias "nuestra fe ha echado raíces , dando lugar a expresiones propias de la vida cristiana sin perder la unidad que nace de Cristo".
"Quisiera que en este momento de oración recorramos juntos con nuestro pensamiento las distintas regiones de este país", sostuvo y resaltó: "En cada una de estas provincias nuestra fe ha echado raíces, dando lugar a expresiones propias de la vida cristiana sin perder la unidad que nace de Cristo".
Un recorrido por las regiones argentinas
"Pensemos en el noroeste, en su fe sencilla y sus hondas devociones. Vayamos al litoral, con sus grandes ríos y sus campos sembrados de futuro. Crucemos al noreste, para asombrarnos de sus maravillosas cataratas y sus extensos yerbatales, que distinguen las costumbres de todo el Cono Sur", destacó.
Y continuó: "Acerquémonos a la región de Cuyo, donde las viñas dan alegría al corazón del hombre. Pasemos por las pampas y valoremos la sabiduría de quienes trabajan la tierra. Subamos a las sierras y, desde lo alto, apreciemos los dones de la creación. Vayamos al sur, donde el frío y los desiertos no impiden la cálida acogida de la fe".
"En esta variedad geográfica y cultural encontramos una presencia maternal que acompaña a sus habitantes y hacia la cual el pueblo expresa su cariño en marchas y peregrinaciones, en caminos de fe y de promesas recorridos a pie o a caballo, en poemas, oraciones y cantos que se elevan en honor de su nombre", afirmó.
“Hablo de la Inmaculada Virgen María, a quien se le da diversas denominaciones", indicó y recordó: "Ella, que permaneció unida a los apóstoles en la oración, acompaña hoy también a la Iglesia que anuncia a su Hijo, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños”.
Ofrenda floral al papa Francisco
En su recorrido, León XIV visitó el memorial en honor al papa Francisco que está dentro de la Catedral Metropolitana y acompañado por un grupo de niños, le entregó ofrendas florales. Además, se detuvo a rezar frente a la placa conmemorativa en honor a su antecesor.
Al salir de la Catedral, el Papa se encontró con una multitud de fieles que lo esperaba para saludarlo y, luego como ultima actividad de este lunes, tenía prevista una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.
Su próxima visita a Córdoba
Este martes 10 de noviembre estará en la provincia de Córdoba y dará un discurso en la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" S.A. (FAdeA).