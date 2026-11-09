Un mensaje de unidad

León XIV, en la Catedral de Buenos Aires: homenaje al Papa Francisco y reconocimiento a las provincias

Con una mirada federal, el Sumo Pontífice destacó la riqueza medioambiental y la diversidad cultural argentina y destacó que en cada una de las provincias "nuestra fe ha echado raíces , dando lugar a expresiones propias de la vida cristiana sin perder la unidad que nace de Cristo".