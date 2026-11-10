El papa León XIV cumplió este lunes con una intensa segunda jornada de su Viaje Apostólico a la Argentina, consolidando un fuerte mensaje de cercanía con los sectores más vulnerables, el mundo del trabajo y la comunidad religiosa. Tras su histórico arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Newbery este domingo 8 de noviembre, donde fue recibido por el presidente de la República, Javier Milei, el Sumo Pontífice dio inicio a una visita que marca el regreso de un Papa al país después de casi cuatro décadas, desde el histórico viaje de San Juan Pablo II en 1987.
León XIV en Córdoba: qué hará el Papa este martes 10 de noviembre y cómo sigue su agenda
El Sumo Pontífice desplegó un fuerte mensaje social en el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, antes de continuar su gira pastoral hacia territorio cordobés.
Las actividades de la jornada comenzaron con una emotiva visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole, una institución dedicada a acoger y asistir a personas con discapacidad y en situación de alta vulnerabilidad. Posteriormente, el Santo Padre se trasladó hacia la Ciudad de Buenos Aires para presidir una multitudinaria misa en el emblemático Monumento de los Españoles, un punto de encuentro que congregó a miles de fieles bajo un clima de profunda devoción.
Asimismo, la agenda del día incluyó encuentros estratégicos con representantes del mundo laboral y líderes de diferentes comunidades cristianas y tradiciones religiosas, reafirmando el perfil ecuménico y de diálogo social de su pontificado. El cierre de esta primera etapa de actividades pastorales tuvo lugar en la Catedral Metropolitana, donde León XIV celebró las Vísperas acompañado por los equipos episcopales y sinodales argentinos.
Córdoba en el horizonte: los detalles de la agenda para este martes 10 de noviembre
El programa oficial continúa este martes 10 de noviembre con una intensa actividad federal que trasladará el epicentro de la visita hacia la provincia de Córdoba, para luego regresar por la noche a la ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con el cronograma previsto, la jornada comenzará temprano:
- 07:30 horas: el Papa partirá en vuelo desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires con destino a Córdoba.
- 10:00 horas: celebración de la santa misa en la masiva explanada de la Escuela de Aviación Militar.
- 15:15 horas: encuentro pastoral y institucional con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la histórica Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
- 16:55 horas: regreso en avión hacia Buenos Aires.
- 20:15 horas: vigilia de oración masiva junto a los jóvenes en el Monumento a los Españoles.
Cómo sigue la hoja de ruta papal en territorio argentino
La segunda etapa del viaje apostólico continuará este próximo miércoles 11 de noviembre, estructurando una jornada con un fuerte contenido social y mariano. El programa contempla una visita institucional al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, enfocada en la pastoral carcelaria y la reinserción social.
Posteriormente, el Pontífice se trasladará para presidir la Santa Sola y solemne Misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, consolidada históricamente como uno de los principales centros de peregrinación mariana y espiritual de la República Argentina