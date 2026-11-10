En Córdoba

León XIV exhortó a la Iglesia argentina a renovar su misión con creatividad y "seguir haciendo lío"

Llamó a religiosos, sacerdotes y seminaristas a renovar su vocación y encontrar nuevas formas de transmitir el Evangelio. Recuperó el ejemplo de Mama Antula, el Cura Brochero y otros santos argentinos, y retomó una de las exhortaciones más conocidas de Francisco.