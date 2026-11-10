León XIV llamó este martes a la Iglesia argentina a recuperar su impulso misionero, superar el desgaste de la rutina y aprovechar creativamente las nuevas tecnologías para continuar transmitiendo el Evangelio, sin perder de vista el ejemplo de los santos que marcaron la historia del país.
León XIV exhortó a la Iglesia argentina a renovar su misión con creatividad y "seguir haciendo lío"
Llamó a religiosos, sacerdotes y seminaristas a renovar su vocación y encontrar nuevas formas de transmitir el Evangelio. Recuperó el ejemplo de Mama Antula, el Cura Brochero y otros santos argentinos, y retomó una de las exhortaciones más conocidas de Francisco.
El mensaje fue pronunciado en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Córdoba, durante un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. La actividad se desarrolló después de la multitudinaria misa celebrada por la mañana en FAdeA, donde el Papa había convocado a los fieles a seguir el camino de santidad de figuras históricas de la Iglesia argentina.
En esta segunda intervención, el Pontífice dirigió su mirada hacia el interior de la institución y las responsabilidades de quienes dedican su vida a ella. Retomó la espiritualidad de san Ignacio de Loyola y propuso un examen de conciencia sobre las motivaciones, las dificultades y el sentido de la tarea pastoral.
El planteo desembocó en una convocatoria a renovar la presencia de la Iglesia en la sociedad argentina, combinando la fidelidad a su misión original con la búsqueda de nuevas formas de acercarse a las personas.
Una Iglesia que no pierda su misión
El Papa advirtió sobre uno de los riesgos que enfrentan quienes desarrollan tareas religiosas y pastorales: dejar que las obligaciones cotidianas desplacen el sentido original de su vocación. “Con los años puede ocurrir algo paradójico: trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”, señaló.
A continuación, pidió recuperar la oración y la vida espiritual como fundamento de cualquier actividad. “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo”, exhortó.
Su reflexión también alcanzó a la labor social de la Iglesia argentina, cuya cercanía con las necesidades de los sectores más vulnerables reconoció expresamente. Sin embargo, sostuvo que esa tarea no puede agotarse en la asistencia material. Para explicarlo, recuperó una definición de Francisco: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.
León XIV reconoció que “el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”, al igual que la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo y de una vivienda digna. Pero recordó que la misión de la Iglesia también consiste en acercar a las personas a Cristo. En ese sentido, citó otra advertencia de su antecesor argentino: “La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria, la Iglesia no es una ONG”.
Santos argentinos como ejemplo
Buena parte del discurso estuvo dedicada a figuras religiosas vinculadas con la historia argentina, cuyas experiencias el Papa presentó como modelos de perseverancia y creatividad para responder a las necesidades de cada época. Reparó especialmente a Mama Antula, quien recorrió grandes distancias para mantener viva la práctica de los Ejercicios Espirituales, y al Cura Brochero, que atravesaba las sierras cordobesas junto a sus paisanos para acercarlos a esa experiencia religiosa.
Evocó además a san Héctor Valdivielso, a quien identificó como el primer santo argentino y ejemplo de fidelidad hasta el martirio, recordando que tenía apenas 24 años cuando entregó su vida por su fe. También mencionó al beato Ceferino Namuncurá, fallecido antes de cumplir los 19 años, para señalar que la trascendencia de una vocación no depende de su duración.
“Argentina conoce bien lo que Dios puede hacer con una vida disponible”, afirmó. Y volvió sobre dos ejemplos: “Mama Antula llegó a Buenos Aires descalza y solo con un crucifijo. Llevaba poco, pero era lo necesario para empezar. Brochero siguió predicando, aunque muchas veces únicamente Dios y su mula fueran testigos del cansancio”.
Creatividad para evangelizar
El Papa también se detuvo en las limitaciones físicas, la enfermedad y el desgaste que pueden afectar a quienes dedican su vida al servicio religioso. En ese contexto introdujo una de las exhortaciones más concretas de la jornada: las posibilidades de utilizar nuevas herramientas de comunicación.
“En nuestros días, la idea de servirse de la tecnología para continuar dando testimonio es maravillosa. Sean creativos, encuentren nuevos modos de seguir predicando”, reclamó.
La invitación estuvo acompañada por una definición sobre el sentido de esa innovación: “Lo que evangeliza es la manera de vivir nuestra vocación”.
León XIV sostuvo que la edad y las limitaciones del cuerpo no tienen por qué apagar el compromiso de quienes se sienten llamados a transmitir su fe. “Nuestras fuerzas pueden agotarse, pero ¡jamás el poder de Dios!”, expresó.
“Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío”
Sobre el final, el Pontífice dirigió una exhortación específica a la Iglesia argentina para que recupere su capacidad de salir al encuentro de las personas y no se conforme con las estructuras existentes.
“También la Iglesia que peregrina en Argentina necesita mirarse a sí misma, reconociendo con gratitud lo que Dios ya está suscitando en ella y preguntándose por dónde quiera Él abrir nuevos caminos”, planteó.
El llamado adquirió un tono particularmente cercano cuando retomó una de las expresiones más características de Francisco. “Atrévanse a mirar a la Argentina con los ojos de Dios”, pidió.
Y agregó: “Sueñen con jóvenes preguntándose si Cristo los llama, con parroquias que sean comunidades vivas de fe, con familias religiosas que tengan la audacia de sus fundadores, con seminarios y noviciados donde se formen santos”.
Entonces recuperó directamente el legado del pontífice argentino: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, ¡como les pidió su paisano Francisco! Un lío que la lleve a todos los rincones y haga resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo”.
Antes de despedirse, León XIV insistió en que la Iglesia debe estar dispuesta a cambiar, reconocer sus errores y mantener viva la vocación de servicio. “Volvamos a nuestras comunidades con esperanza, con libertad y con ganas de seguir sirviendo”, reclamó.