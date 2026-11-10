Historias de fe

Quiénes fueron Mama Antula y el Cura Brochero, los santos argentinos que recordó el papa León XIV en Córdoba

Durante la misa celebrada en Córdoba, el Pontífice destacó a los dos referentes de la Iglesia argentina como ejemplos de evangelización y compromiso con los demás. Una mujer santiagueña que recorrió el país para difundir los ejercicios espirituales y un sacerdote cordobés que dedicó su vida a los habitantes de Traslasierra: sus historias y los milagros que permitieron reconocerlos como santos.