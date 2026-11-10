El papa León XIV volvió a poner en primer plano la historia de dos de las figuras más representativas de la Iglesia católica argentina. Durante la misa celebrada este martes en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, recordó a san José Gabriel del Rosario Brochero, conocido popularmente como el Cura Gaucho, y a santa María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula.
Quiénes fueron Mama Antula y el Cura Brochero, los santos argentinos que recordó el papa León XIV en Córdoba
Durante la misa celebrada en Córdoba, el Pontífice destacó a los dos referentes de la Iglesia argentina como ejemplos de evangelización y compromiso con los demás. Una mujer santiagueña que recorrió el país para difundir los ejercicios espirituales y un sacerdote cordobés que dedicó su vida a los habitantes de Traslasierra: sus historias y los milagros que permitieron reconocerlos como santos.
El Pontífice los presentó como ejemplos de una fe que no se limita a la oración, sino que se transforma en acciones concretas y en una entrega a los demás. Ambos, aunque vivieron en épocas diferentes y desarrollaron caminos distintos, compartieron una misma vocación: acercar el Evangelio a quienes más lo necesitaban.
Al referirse a Brochero, León XIV destacó que fue un sacerdote profundamente enamorado de Jesús, que encontró en la oración la fortaleza para desarrollar su misión. Sobre Mama Antula, resaltó su capacidad para unir la espiritualidad con la ayuda al prójimo y recordó una de sus máximas: andar hasta donde Dios no es conocido para darlo a conocer.
Las dos historias tienen, además, un capítulo extraordinario: los milagros atribuidos a su intercesión que fueron investigados y reconocidos por la Iglesia y que resultaron fundamentales para sus respectivas canonizaciones.
Mama Antula, la mujer que caminó miles de kilómetros para difundir la fe
María Antonia de Paz y Figueroa nació en 1730 en Silípica, Santiago del Estero. Fue una laica consagrada que desafió las convenciones de su época y dedicó su vida a continuar la tarea evangelizadora de los jesuitas, incluso después de que la orden fuera expulsada de los territorios españoles en 1767.
Conocida como Mama Antula, adoptó la espiritualidad de San Ignacio de Loyola y se convirtió en una incansable promotora de los ejercicios espirituales. Recorrió distintas provincias del actual territorio argentino, entre ellas Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Según los registros difundidos por el Vaticano, llegó a caminar alrededor de 4.000 kilómetros, muchas veces descalza.
Su misión no fue sencilla. En una sociedad colonial en la que las mujeres tenían escasos espacios de participación, consiguió organizar retiros espirituales para personas de diferentes condiciones sociales. Su trabajo llegó a reunir a miles de participantes.
En 1779 llegó a Buenos Aires y, después de superar numerosas dificultades, consiguió impulsar la construcción de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, que todavía funciona en la ciudad y es uno de los testimonios más importantes de su legado.
Mama Antula murió el 7 de marzo de 1799. Su reconocimiento dentro de la Iglesia llegó siglos después: fue beatificada en 2016 y el 11 de febrero de 2024 el papa Francisco la canonizó en la Basílica de San Pedro. Se convirtió así en la primera santa argentina.
Los dos milagros atribuidos a Mama Antula
Para llegar a la canonización, la Iglesia reconoció dos curaciones extraordinarias atribuidas a la intercesión de María Antonia de Paz y Figueroa.
El primero ocurrió en 1904 y tuvo como protagonista a María Rosa Vanina, una religiosa de la congregación Hijas del Divino Salvador, fundada por Mama Antula. La mujer padecía una colecistitis aguda con shock séptico y su estado era tan grave que los médicos consideraban que no tenía posibilidades de sobrevivir.
Sus compañeras comenzaron a rezar y a pedir la intercesión de la fundadora. Contra el pronóstico médico, la religiosa se recuperó. Este episodio fue reconocido como milagro y permitió su beatificación en 2016.
El segundo caso tiene una particularidad especial para Santa Fe. El protagonista fue Claudio Perusini, un hombre que en 2017 sufrió un accidente cerebrovascular y quedó internado en estado crítico en el Hospital Cullen de la ciudad.
Su cuadro incluía un infarto cerebral extenso, coma profundo, sepsis, shock séptico y fallas en distintos órganos. Los médicos tenían pocas expectativas de recuperación y el pronóstico era muy desfavorable.
En ese contexto, familiares y amigos comenzaron a rezar pidiendo la intercesión de Mama Antula. Entre quienes promovieron esa oración estuvo monseñor Ernesto Giobando, amigo de Perusini desde la adolescencia y quien les acercó una estampita de la religiosa santiagueña.
Con el paso de los días, el paciente mostró una evolución que sorprendió a quienes seguían su caso. Después de un proceso de rehabilitación, recuperó su autonomía y pudo retomar actividades cotidianas.
La curación fue estudiada por las instancias médicas y teológicas del Vaticano y reconocida como el segundo milagro atribuido a Mama Antula. Ese hecho abrió el camino definitivo para su canonización en 2024.
El Cura Brochero, el sacerdote que recorrió las sierras para ayudar a los más necesitados
José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Carreta Quemada, un paraje cercano a Villa Santa Rosa, en la provincia de Córdoba. Fue ordenado sacerdote en 1866 y tres años después llegó a Traslasierra, donde desarrolló la mayor parte de su misión pastoral.
Conocido como el Cura Gaucho, se caracterizó por su cercanía con los habitantes de las sierras cordobesas. Recorrió caminos difíciles a lomo de mula, visitó parajes alejados y trabajó para mejorar las condiciones de vida de una población que tenía escaso acceso a servicios y oportunidades.
Su tarea trascendió lo estrictamente religioso. Impulsó la construcción de caminos, escuelas, iglesias, capillas y acueductos. También promovió obras de infraestructura y buscó acercar el ferrocarril a la región para favorecer su desarrollo.
Uno de los rasgos más recordados de su vida fue su compromiso con los enfermos de lepra. Compartía con ellos reuniones y mates, sin establecer distancias por temor al contagio. Con el tiempo contrajo la enfermedad y pasó sus últimos años con graves dificultades de salud, además de quedar ciego.
Murió el 26 de enero de 1914 en Villa del Tránsito, localidad que posteriormente adoptó su nombre: Villa Cura Brochero.
Fue beatificado en 2013 y canonizado el 16 de octubre de 2016 por el papa Francisco. Se convirtió en el primer santo nacido, vivido y fallecido en territorio argentino.
Los milagros de Nicolás Flores y Camila Brusotti
La canonización del Cura Brochero estuvo vinculada con dos historias de recuperación que fueron investigadas por la Iglesia.
El primer caso fue el de Nicolás Flores, un bebé de apenas 11 meses que en septiembre de 2000 sufrió un gravísimo accidente automovilístico en Córdoba. El niño atravesó tres paros cardiorrespiratorios y sufrió lesiones cerebrales y una pérdida importante de masa ósea del cráneo.
Su pronóstico era muy delicado. Su padre pidió la intercesión del Cura Brochero y, con el paso del tiempo, Nicolás comenzó a mostrar una evolución que sorprendió a los médicos. Recuperó funciones, logró caminar y pudo desarrollar una vida cotidiana.
La recuperación fue analizada por especialistas y reconocida por el Vaticano en 2012 como el primer milagro atribuido al sacerdote. Ese reconocimiento permitió su beatificación en 2013.
El segundo caso fue el de Camila Brusotti, una niña sanjuanina que en 2013, cuando tenía ocho años, sufrió una brutal agresión que le provocó lesiones cerebrales muy graves y un infarto masivo en el hemisferio derecho del cerebro.
Su situación era crítica. Los médicos temían que no sobreviviera o que quedara con secuelas irreversibles. Sus familiares y personas cercanas comenzaron a pedir la intercesión del Cura Brochero.
La evolución de la niña fue considerada extraordinaria por una junta médica que estudió el caso. Posteriormente, las instancias teológicas del Vaticano también avalaron el reconocimiento del milagro. En enero de 2016, el papa Francisco autorizó la promulgación del decreto correspondiente.
Con ese segundo reconocimiento se abrió el camino para la canonización del sacerdote cordobés, que se concretó en octubre de ese año.
Dos vidas diferentes y un mismo mensaje
En su homilía en Córdoba, León XIV recuperó el legado de ambos santos para proponer una reflexión sobre el compromiso cristiano en la vida cotidiana.
El Papa destacó que Mama Antula y el Cura Brochero supieron responder a los desafíos de su tiempo y transformaron sus vidas en testimonios de servicio. No fueron figuras alejadas de las necesidades de la sociedad: caminaron, acompañaron, construyeron y dedicaron sus esfuerzos a quienes necesitaban ayuda.
«¡Vayan y sean santos!», exhortó el Pontífice al cerrar su mensaje, durante una misa dedicada a la santificación del pueblo argentino.
La invitación recuperó el sentido de las dos historias que había evocado: la de una mujer que recorrió el país para llevar la espiritualidad ignaciana y la de un sacerdote que hizo de las sierras cordobesas su territorio de misión. Dos argentinos que, desde caminos distintos, dejaron una huella que hoy forma parte de la historia religiosa del país.