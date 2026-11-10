Visita apostólica

León XIV en Argentina: entre la memoria de Francisco, el llamado a la unidad y una multitud que salió a recibirlo

Desde su llegada a Buenos Aires hasta su partida rumbo a Córdoba, el Papa protagonizó jornadas de intensa actividad institucional y pastoral. Habló de democracia, trabajo, pobreza, educación y fraternidad, celebró una multitudinaria misa en Palermo y visitó el Cottolengo Don Orione. La emoción de los fieles, los testimonios de santafesinos y la cobertura especial de El Litoral acompañaron cada paso de una visita histórica.