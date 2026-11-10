La Argentina volvió a recibir a un Papa después de casi cuatro décadas. Con una multitud en las calles, una agenda cargada de encuentros institucionales y celebraciones religiosas, y un mensaje que atravesó tanto las preocupaciones espirituales como los desafíos sociales y económicos del país, León XIV comenzó el domingo 8 de noviembre su primera visita apostólica a la tierra de su antecesor, Francisco. Desde aquel primer saludo en Aeroparque hasta el momento en que el avión papal despegó rumbo a Córdoba, en la mañana de este martes, el Pontífice dejó una serie de definiciones que tuvieron como denominador común la dignidad humana, la convivencia, el trabajo y la necesidad de construir una sociedad más fraterna.
León XIV en Argentina: entre la memoria de Francisco, el llamado a la unidad y una multitud que salió a recibirlo
Desde su llegada a Buenos Aires hasta su partida rumbo a Córdoba, el Papa protagonizó jornadas de intensa actividad institucional y pastoral. Habló de democracia, trabajo, pobreza, educación y fraternidad, celebró una multitudinaria misa en Palermo y visitó el Cottolengo Don Orione. La emoción de los fieles, los testimonios de santafesinos y la cobertura especial de El Litoral acompañaron cada paso de una visita histórica.
Para los argentinos, la llegada tuvo además una significación particular: era el regreso de un sucesor de Pedro después de la visita de Juan Pablo II en 1987. Para la Iglesia, representaba también el encuentro de León con el país donde Jorge Bergoglio nació, se formó y desarrolló buena parte de su ministerio pastoral antes de convertirse en Francisco.
Un equipo periodístico de El Litoral se encuentra en Buenos Aires siguiendo paso a paso la visita, con una cobertura especial para acercar a los lectores santafesinos tanto los acontecimientos centrales como las historias humanas que se desprenden de ellos. El equipo está integrado por quien firma esta crónica, Nicolás Loyarte; María José Valdez; Delfina Nicola, responsable de las publicaciones en redes sociales, y Fernando Nicola, realizador audiovisual integral para las distintas plataformas.
La llegada y el primer mensaje a la dirigencia argentina
León XIV arribó al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre, a las 16.33, procedente de Montevideo, donde había desarrollado las primeras actividades de su gira sudamericana, que también comprendió Uruguay y continuará en Perú. Al asomar de la puerta del avión, alzó su mano derecha y el primer saludo fue dirigido hacia el hangar a donde se encontraba la prensa. Pura emoción.
La recepción oficial estuvo encabezada por el presidente Javier Milei. Luego de los saludos protocolares, el Papa se dirigió a la Plaza San Martín, donde realizó una visita al monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.
A las 17.39 llegó a la Casa Rosada, donde tuvo lugar la ceremonia de bienvenida, con honores militares y a la bandera. Allí mantuvo una reunión privada con Milei, intercambió obsequios y participó de la presentación de las delegaciones oficiales. De la misma participó también el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.
Pullaro se mostró especialmente movilizado por las palabras del Pontífice. Tras participar de las actividades oficiales y escuchar su mensaje, destacó que León XIV había dejado “un mensaje de paz, de concordia, de esperanza”. En declaraciones posteriores, valoró especialmente las referencias a la educación, las universidades, la capacidad productiva del país y la atención de los sectores más vulnerables. También recogió el llamado a combatir la corrupción y el crimen organizado, problemáticas que consideró centrales para Santa Fe. Pullaro aprovechó la ocasión para reclamar un cambio en el clima de confrontación política: cuestionó los agravios entre dirigentes nacionales y sostuvo que en Santa Fe es posible debatir diferencias sin recurrir a los insultos. “Espero que no solo hayamos podido escuchar al Papa, sino que el mensaje se pueda hacer piel y carne en cada uno de nosotros”, expresó. Finalmente, resumió el sentido que, a su entender, debía tener el mensaje pontificio para la dirigencia: “La economía tiene que estar para servir a la gente y no que la gente sirva a la economía”.
Posteriormente se trasladó al Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Allí lo recibió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien le entregó las llaves de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunió a autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.
Fue en ese ámbito donde pronunció su primer discurso de fondo en territorio argentino. Y eligió comenzar por el significado personal de su visita: “Durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz de un Pontífice argentino que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”. En una referencia directa a Francisco, señaló que regresar a la Argentina era, de alguna manera, recorrer el camino inverso al de su antecesor y acercarse a la tierra donde comenzó la historia de Jorge Bergoglio.
Pero el mensaje no se limitó a la memoria. Ante Milei y la dirigencia política, León XIV realizó un llamado a cuidar la democracia, preservar el diálogo y entender el ejercicio del poder como una responsabilidad al servicio de la sociedad.
Una de sus frases más contundentes estuvo dirigida a la convivencia entre quienes piensan diferente: “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”.
También se refirió a las dificultades económicas y sociales que atraviesa el país. Habló de las familias que viven con incertidumbre, de quienes buscan empleo, de los jubilados y de los trabajadores que no consiguen cubrir las necesidades de sus hogares. En ese contexto dejó una definición que atravesó buena parte de la repercusión política de su discurso: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. Todavía retumba.
El Papa pidió, además, fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación. Advirtió sobre la situación de los jóvenes que deben abandonar su tierra para concretar sus proyectos de vida y planteó la necesidad de generar oportunidades para que puedan desarrollarse en Argentina.
La protección de la vida, el cuidado ambiental, la inteligencia artificial, los recursos naturales y la lucha contra el crimen organizado y la corrupción también formaron parte de sus reflexiones. Sobre este último punto, reclamó instituciones sólidas y cooperación entre los Estados.
Al concluir la jornada, León XIV se trasladó a la Nunciatura Apostólica, donde mantuvo un encuentro privado con integrantes de la Orden de San Agustín, la familia religiosa a la que pertenece. Antes de cenar se asomó a la puerta a saludar a los fieles que lo esperaban desde los balcones del otro lado de la calle y en las esquinas valladas.
Una visita al Cottolengo y una misa multitudinaria en Palermo
El lunes 9 comenzó con una visita especialmente significativa. A las 9.15, el Pontífice llegó al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde compartió un encuentro con trabajadores, residentes, familiares, voluntarios y religiosos de la institución.
Allí puso el foco en la dignidad de las personas con discapacidad y en la importancia de construir comunidades que no excluyan a quienes necesitan mayores cuidados. “Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”, expresó León XIV. Y agregó que el progreso de una nación también se mide por la capacidad de recibir y acompañar a las personas con discapacidad y necesidades especiales.
En su reflexión recuperó la imagen de tres ciudades vinculadas a la vida de Jesús: Belén, Nazaret y Betania. Las presentó como ejemplos de acogida, integración, trabajo, amistad y fraternidad. También manifestó su deseo de que Argentina pueda impulsar “una nueva generación de santos de la caridad”.
La siguiente actividad fue la más convocante hasta ese momento. A las 11.39, el Papa presidió la Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, después de realizar un recorrido en automóvil descapotable entre los fieles. Según los datos difundidos por el Vaticano a partir de las autoridades locales, participaron aproximadamente dos millones y medio de personas.
En su homilía, León XIV tomó como punto de partida la celebración de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán y reflexionó sobre el sentido de la Iglesia como comunidad y espacio de encuentro.
Su mensaje tuvo un destinatario central: las familias argentinas. Reconoció las dificultades que atraviesan muchas de ellas, desde la inestabilidad económica y el trabajo precario hasta la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que afectan especialmente a los jóvenes. “No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”, manifestó.
También convocó a transmitir la fe a través de los gestos cotidianos, la oración compartida, el perdón, la escucha y el acompañamiento. “La Iglesia argentina las necesita”, dijo al dirigirse a las familias y pedirles que se conviertan en protagonistas de la evangelización.
La imagen de la multitud y la cercanía del Papa con los fieles dejaron algunas de las escenas más recordadas de la jornada. Entre ellas, el encuentro con un matrimonio cuya beba, de apenas tres meses, recibió la bendición de León XIV. La historia de esa familia, que pudo acercar a su hija al Pontífice en medio de una celebración multitudinaria, se convirtió en uno de los testimonios más sensibles de la cobertura de El Litoral. “Ella nación con un problemita y debimos operarla a los dos meses, así que le pedimos la bendición para ella y el Papa accedió allí mismo”, contó la mujer, todavía emocionada.
No fue solamente una imagen del Papa bendiciendo a una niña. Fue también la posibilidad de contar, desde la experiencia de una familia, lo que significa para los creyentes un encuentro de esas características.
El trabajo, la dignidad humana y el desafío de la inteligencia artificial
Después de una pausa en la Nunciatura Apostólica, León XIV retomó su agenda a las 16.10 con un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).
Participaron trabajadores, empresarios, dirigentes sindicales, movimientos populares y miembros de la comunidad académica. Antes de su intervención, el Papa escuchó testimonios de representantes de distintos sectores laborales y sociales.
En su discurso retomó uno de los conceptos centrales de su primera intervención en el país: la economía no puede perder de vista a las personas. “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”, sostuvo.
También advirtió sobre los cambios tecnológicos y el impacto de la inteligencia artificial y la automatización en el empleo. Consideró que estos avances pueden
poner en riesgo numerosos puestos de trabajo si no existe una regulación adecuada. “La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”, afirmó.
En un mensaje que también alcanzó a empresarios y dirigentes sindicales, reclamó una economía que promueva el empleo, la inclusión social y la solidaridad. Reconoció, además, el valor del trabajo informal, las cooperativas, los movimientos populares y las iniciativas comunitarias.
Diálogo interreligioso y un mensaje especial al Episcopado
A las 17.30, el Papa se trasladó al Palacio San Martín para encontrarse con representantes de las comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.
Allí destacó la importancia del diálogo y la amistad entre las distintas confesiones, dos principios que consideró fundamentales durante el pontificado de Francisco y que manifestó su intención de profundizar.
Planteó que las religiones pueden contribuir a la sociedad como custodias de la dignidad humana, expresiones de libertad y espacios para cultivar la esperanza. También convocó a defender la vida, trabajar por la paz y construir vínculos que permitan superar las divisiones.
La jornada continuó a las 18.45 en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad, donde León XIV presidió la celebración de las Vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales. Allí pronunció otra de las homilías centrales de su visita.
En un pasaje especialmente significativo, el Papa recorrió simbólicamente la geografía nacional y mencionó expresamente la región litoral: “Pensemos en el noroeste, en su fe sencilla y sus hondas devociones. Vayamos al litoral, con sus grandes ríos y sus campos sembrados de futuro”.
También recordó las distintas advocaciones marianas que acompañan la fe popular argentina, entre ellas la Virgen del Rosario y Nuestra Señora de Luján.
El Pontífice convocó a los obispos a trabajar por la reconciliación, la unidad y la atención de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Mencionó especialmente a las personas desempleadas, los jóvenes obligados a emigrar, los adultos mayores abandonados y las comunidades marginadas.
En otro tramo destacó a tres referentes de la Iglesia argentina: los beatos Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli y Eduardo Pironio, a quienes presentó como ejemplos de pastores comprometidos con la unidad y la paz.
La homilía tuvo además una referencia directa a la Iglesia porteña y a Francisco. León XIV recordó que la Catedral Metropolitana fue la sede episcopal de su antecesor antes de que fuera llamado a conducir la Iglesia universal.
Al finalizar, salió a saludar a los fieles que lo aguardaban y expresó espontáneamente: “¡Cuánto entusiasmo!, ¡cuánta alegría! Es porque todos conocemos a Cristo. ¡Aplausos para Jesús!”.
Luego agradeció la recepción de los argentinos y pidió que la bendición de Dios llegara a cada familia.
La jornada concluyó con una cena privada junto a los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires. Entre los representantes de la Iglesia santafesina que participaron de las actividades estuvieron el arzobispo Sergio Fenoy y el obispo auxiliar Matías Vecino.
La emoción de los jóvenes agustinos y los testimonios que llegaron a Santa Fe
Mientras el Papa desarrollaba su intensa agenda, El Litoral se encontró con un grupo de jóvenes vinculados a la familia agustiniana, con integrantes de Santa Fe y otras provincias, además de los capitalinos.
Paulina Álvarez, María Emilia Cobelli y Facundo Fleury, de los Agustinos Recoletos de Santa Fe, junto a Joaquín Molina, de la Orden de San Agustín de Salta, compartieron sus expectativas y la preparación espiritual que los llevó a Buenos Aires.
Una de las expresiones que sintetizó ese sentimiento fue “Es como estar un ratito en el cielo”, una frase que los jóvenes recuperaron al describir la emoción de poder acercarse al Papa y vivir una experiencia de fe en comunidad.
Los testimonios también reflejaron la particular identificación de los jóvenes con León XIV por su pertenencia a la familia agustiniana. Para ellos, la visita no era solamente un acontecimiento histórico para la Iglesia argentina, sino también una oportunidad de encontrarse con alguien que comparte su tradición espiritual.
Facundo Fleury describió cómo vivieron la llegada del Pontífice: “Estábamos todos juntos viéndolo, como en un cine, pero alentando como en la cancha”. Y agregó que para ellos el Papa representa a Pedro, el apóstol, una referencia de profundo significado espiritual.
Estos mismos jóvenes tenían previsto participar este martes por la tarde noche de un encuentro con el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, del cual El Litoral también participará para contar lo que suceda.
La expectativa de los jóvenes se enlazó con la de numerosas familias, peregrinos y comunidades que llegaron a Buenos Aires desde Santa Fe y otras provincias. La parroquia San José, perteneciente a los Agustinos Recoletos, había organizado tres colectivos con casi 400 personas para participar de las actividades.
De esta manera, aunque Santa Fe no integra el recorrido oficial del Pontífice, la provincia estuvo presente a través de sus comunidades, sus jóvenes, sus representantes religiosos y los fieles que viajaron para compartir las celebraciones.
Rumbo a Córdoba: una nueva etapa de la visita
Después de dos jornadas de intensa actividad, León XIV pasó la noche en Buenos Aires en la Nunciatura Apostólica. Este martes 10, poco después de las 7, abandonó la residencia para dirigirse al Aeroparque Jorge Newbery. Allí abordó el avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladaría a Córdoba.
A las 7.40, la aeronave despegó rumbo a la provincia mediterránea, donde lo esperaba una nueva jornada de celebraciones y encuentros pastorales, con una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y una reunión con representantes de la Iglesia local en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Otro equipo periodístico de El Litoral lo acompañaba.
Así concluyó la primera parte de una visita que, en apenas dos días, combinó gestos de cercanía, encuentros institucionales, mensajes sociales y celebraciones multitudinarias.
Por la tarde el papa regresaba a Buenos Aires para el encuentro con los jóvenes y luego -el miércoles- una misa en Luján, antes de la partida del Pontífice hacia Perú. Pero el mensaje que dejó en Buenos Aires ya había instalado algunos de los principales temas que atravesarían el resto de su recorrido: la necesidad de escucharse, reconocer al otro como compatriota, cuidar a los más vulnerables y poner siempre a la persona en el centro de las decisiones.