La visita del papa León XIV a Perú será la siguiente escala de su recorrido por Sudamérica, después de las actividades previstas en Argentina. El pontífice llegará al país el miércoles 11 de noviembre y permanecerá hasta el lunes 16, en una agenda que combinará encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y reuniones con comunidades de distintas regiones.
Córdoba y después: el itinerario de León XIV por Perú
Tras su paso por Argentina, el Papa viajará a Perú del 11 al 16 de noviembre. Recorrerá Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, con misas, encuentros pastorales y actividades institucionales.
El itinerario oficial contempla actividades en Lima y Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. Se trata de un recorrido que tendrá un significado particular para Robert Prevost, ya que Perú es el país donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral antes de convertirse en el líder de la Iglesia católica.
La programación incluye celebraciones multitudinarias, encuentros con jóvenes, obispos, sacerdotes y representantes de los pueblos amazónicos, además de visitas a espacios religiosos y comunitarios.
La llegada a Lima
El miércoles 11 de noviembre, León XIV partirá desde Buenos Aires a las 14, con destino a Lima. Su llegada está prevista para las 17.30, a la Base Aérea del Callao, donde será recibido oficialmente.
La primera jornada continuará con una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno, a las 18.15, y una visita a la presidenta de la República, a las 18.45. Más tarde, a las 19.45, participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde pronunciará un discurso.
El jueves 12 estará dedicado principalmente a la vida eclesiástica y al encuentro con distintos sectores de la sociedad peruana. Por la mañana, a las 9.30, se reunirá con los obispos del país en la capilla del Palacio Arzobispal.
A las 10.20 participará de la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, junto a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes pastorales.
La agenda continuará a las 11.30 con un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, en la plaza ubicada frente a la Catedral. Por la tarde, a las 18, encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima. La jornada concluirá con una cena junto a los obispos en la Nunciatura Apostólica.
De Chiclayo a la Amazonía
El viernes 13 de noviembre, León XIV viajará hacia Chiclayo, ciudad en la que ejerció como obispo y con la que mantiene un vínculo especial. Partirá desde la Base Aérea del Callao a las 7.40 y llegará a destino a las 9.10.
A las 10.30 celebrará una misa en la explanada ubicada frente a las Pampas de Pimentel. Luego realizará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero y, por la tarde, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.
A las 17.45 está previsto un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La jornada finalizará con una cena junto a sacerdotes de la diócesis de Chiclayo.
El sábado 14 comenzará con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, a las 8, en la Catedral de Santa María. Una hora después, el Papa partirá en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, donde celebrará una misa a las 11 en una explanada preparada para recibir a los fieles.
De regreso a Chiclayo, participará a las 17.30 de un encuentro de oración con la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en el marco de la clausura del año jubilar dedicado a esa figura religiosa.
El domingo 15 tendrá una jornada que conectará dos regiones muy diferentes del territorio peruano. Primero viajará a Cusco, donde llegará a las 10, luego de partir desde Chiclayo a las 7.50.
A las 10.30 se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Posteriormente, a las 11.45, rezará el Ángelus con la comunidad católica en la plaza frente a la Basílica Catedral de la Asunción.
Ese mismo día continuará hacia Pucallpa, en la región amazónica. El arribo está previsto para las 14.30. A las 15 tendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. A las 16.45 celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.
Tras esas actividades, regresará a Lima en avión. La llegada a la Base Aérea del Callao está programada para las 20.
La despedida y el regreso a Roma
El lunes 16 de noviembre será la última jornada de la visita apostólica. A las 8.30, León XIV visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde saludará a sus residentes.
Luego, a las 10.30, celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, en una de las actividades centrales del cierre de su recorrido por Perú.
La ceremonia oficial de despedida se realizará a las 13.15 en la Base Aérea del Callao. Media hora después, el pontífice partirá en avión rumbo a Roma, con lo que concluirá su visita apostólica al país sudamericano.