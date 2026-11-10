La intensa visita del papa León XIV a la ciudad de Córdoba este martes tiene como evento de mayor impacto la multitudinaria misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y con centralidad protocolar / política al encuentro en la Catedral de Córdoba Nuestra Señora de la Asunción, pero posee una parada intermedia con historia de peso.
El balcón del Arzobispado de Córdoba que recibió a Juan Pablo II y espera por León XIV
Como parada intermedia entre FAdeA y la Catedral, cientos de fieles podrán saludar al Sumo Pontífice. Su historia y los cortes de tránsito.
Arzobispado de Córdoba, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen 98, Nueva Córdoba, cuenta con un pequeño espacio que concentrará las miradas de cientos de fieles por unos minutos: el balcón por el cual ya saludó Juan Pablo II.
39 años después, un papa regresa a la capital cordobesa y además se mostrará por la ahora renovada fachada del Arzobispado.
El saludo del Santo Padre desde este balcón está programado para las 12:30 de este martes, tras lo cual almorzará y descansará en el edificio, para luego continuar con su itinerario que incluye como parada final la Catedral, antes de regresar por avenida Colón hasta la Circunvalación que lo dejará de vuelta en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.
La logística municipal
El Arzobispado se encuentra en el barrio de Nueva Córdoba sobre una de la diagonal que parte desde el Monumento a Agustín Tosco frente al ingreso al shopping Patio Olmos, al este la cañada. A metros del edificio también se ubica el Museo de Antropología.
Si se continúa sobre la misma avenida Hipólito Irigoyen hacia el sureste, a 100 metros está Paseo del Buen Pastor y a metros de este complejo la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, también denominada como la Iglesia de los Capuchinos.
Sumada a la presencia del papa, la zona ya cuenta con su considerable congestión turística y cotidiana, por lo que desde la Municipalidad se recomendó “llegar caminando y con tiempo” ya que “las calles alrededor de los lugares de la visita estarán cortadas al tránsito vehicular”.
También se aclaró que “quienes quieran participar deberán llegar al Arzobispado por Yrigoyen, accediendo desde Plaza España” y que “sobre Yrigoyen, entre Obispo Trejo y Plaza España, habrá pantallas que transmitirán la Misa en FAdeA y el recorrido del papamóvil”.
“De esta manera, quienes no puedan o prefieran no asistir a FAdeA tendrán la posibilidad de seguir la celebración desde allí y esperar el saludo del Papa”, agregaron.
Parte de los fieles optó por realizar su propia vigilia sobre Hipólito Yrigoyen y apostarse desde la tarde del lunes en primera fila para observar el saludo del Sumo Pontífice desde el balcón.
Uno de los casos es el de Rocío, quien relató a El Litoral su experiencia desde Chilecito, La Rioja, hasta la fachada del Arzobispado, donde espera por León XIV sentada sólo con su pareja, una silla plegable y unos clásicos mates.
Cortes de tránsito y movilidad
Desde las 20 del lunes 9 el casco céntrico, delimitado por avenida Pueyrredon, Chacabuco – Maipú, Sarmiento – Humberto Primero y Marcelo T. de Alvear, queda reservado a peatones.
A la misma hora se corta la avenida Colón, desde Circunvalación hasta Marcelo T. de Alvear, con los cruces transversales habilitados.
Desde las 7 del martes 10, el corredor papal, que contempla la avenida La Voz del Interior, Circunvalación y avenida Colón, queda reservado a vehículos oficiales y de emergencia, mientras que los peatones podrán circular.
Los colectivos serán gratuitos el lunes 9 y el martes 10 y los desvíos de los recorridos pueden consultarse en la aplicación Tu Bondi.