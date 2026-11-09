La gastronomía argentina también forma parte de la agenda de la visita del papa León XIV al país. Durante su paso por la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, el pontífice tiene previsto disfrutar de una propuesta que combina productos regionales, platos tradicionales y algunas especialidades dulces.
Cuestión de peso: qué come el papa León XIV durante su visita a la Argentina
Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini y Mario Massaccesi reconstruyeron las preparaciones previstas para recibir al Santo Padre y mostraron una mesa con las distintas opciones.
Los detalles fueron presentados este lunes en el programa Cuestión de Peso, de Eltrece.
Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini y Mario Massaccesi reconstruyeron las preparaciones previstas para recibir al Papa y mostraron una mesa con las distintas opciones. Sin embargo, el médico aclaró que no se conocieron todos los detalles de los almuerzos y de otras comidas correspondientes a momentos privados de la visita.
Uno de los momentos destacados será el desayuno, que incluye algunas de las preparaciones más representativas de la mesa argentina: facturas, sándwiches de miga y sándwiches de pavita. También podría haber cheesecake acompañado de jugo de naranja, teniendo en cuenta los gustos del pontífice.
“Lo que yo tengo entendido es que entre los gustos de él está el cheesecake, así que entiendo que posiblemente su desayuno haya incluido el cheesecake y jugo de naranja”, comentó Cormillot.
Por su parte, Massaccesi destacó la calidad de la pastelería nacional y anticipó: “Va a probar las medialunas más ricas del mundo. Porque somos campeones del mundo en medialunas”.
El desayuno del Papa: cuántas calorías tiene
Durante el programa, Pasquini realizó una estimación nutricional de todas las alternativas previstas para el desayuno. Según sus cálculos, el conjunto de las preparaciones alcanza cerca de las 2.000 calorías.
De todos modos, la nutricionista aclaró que esa cifra contempla la totalidad de las opciones disponibles y no significa que León XIV vaya a consumir cada una de ellas. “No creemos que vaya a comer todo”, explicó.
En ese sentido, Cormillot planteó que la moderación no necesariamente supone dejar de disfrutar determinados alimentos, sino encontrar un equilibrio en las cantidades. Massaccesi también hizo referencia a la importancia de adecuar las porciones al momento en que se consume cada preparación.
“Si es en el desayuno, cuánto. Si es en el almuerzo, cuánto. Si es de postre en la cena o con un cafecito en la tarde, cuánto”, expresó el conductor.
El almuerzo: trucha patagónica y lomo con hongos de Calamuchita
La propuesta para el almuerzo combina ingredientes regionales y productos característicos de la gastronomía argentina. Según detalló Pasquini, la entrada estará compuesta por trucha patagónica ahumada sobre hojas verdes y gajos de membrillo.
Como plato principal, el menú contempla lomo con salsa de hongos de pino de Calamuchita, acompañado por mil hojas de papa y espárragos.
En Cuestión de Peso también mostraron las versiones de estas preparaciones, elaboradas por Lalo y Diego, integrantes del equipo del ciclo, que trabajaron durante varios días para llegar a los resultados presentados en el estudio.
En tono distendido, Massaccesi incluso ofreció enviarle al pontífice las preparaciones realizadas por el programa si no quedaba conforme con las que le sirvieran durante su visita.
Cormillot explicó que la selección de los platos responde a una costumbre que atribuyó al Papa: probar la comida típica de los lugares que visita, como una manera de acercarse a su cultura y sus tradiciones.
De allí la presencia de productos de distintas regiones del país, como la trucha patagónica y los hongos de Calamuchita. Sobre la salsa que acompaña al lomo, el médico destacó su sabor y lo relacionó con el concepto de umami, una de las características que aporta el champiñón.
La empanada salteña, uno de los platos preferidos de León XIV
La relación del pontífice con la gastronomía argentina y latinoamericana también fue parte de la conversación en el programa. Massaccesi recordó que León XIV conoce distintas preparaciones de la región, mientras que Cormillot mencionó una de sus comidas preferidas: la empanada salteña.
“La que tiene papa”, precisó el médico, en referencia a una de las características de esta variedad, reconocida también por su tamaño pequeño y su relleno jugoso.
Otro aspecto que Cormillot destacó de la relación del Papa con la comida es la importancia de compartir la mesa. Según explicó, el pontífice suele hacer hincapié en que disfrutar de una comida es también una oportunidad para reconocer que muchas personas no tienen la posibilidad de acceder a ella.
La idea de la convivialidad, es decir, el valor de comer en compañía, aparece así como otro de los principios vinculados a sus hábitos alimentarios.
El postre elegido: volcán de dulce de leche con helado de banana
El menú presentado en televisión tuvo un cierre especialmente argentino. Para el momento dulce, el equipo de Cuestión de Peso preparó un volcán de dulce de leche acompañado de helado de banana, crema y nueces acarameladas.
Pasquini no ocultó su entusiasmo por la preparación y reconoció: “Es mi postre favorito”.
Massaccesi también participó de la degustación frente a las cámaras y probó el postre, en una escena distendida que cerró la presentación gastronómica.
Qué menú prepararon para el Papa durante su visita a Perú
La propuesta culinaria que acompaña a León XIV durante su recorrido por América Latina también tuvo un capítulo especial en Perú. Allí, la aerolínea Latam diseñó un menú para los distintos vuelos que el pontífice realiza dentro del país, con preparaciones inspiradas en las regiones de la costa, los Andes y la Amazonía.
Entre las alternativas se encuentran un roast beef de lomo con pesto andino y quinua tricolor, además de una ensalada de pollo canga con ingredientes amazónicos.
Para el vuelo de regreso a Roma, previsto para el 16 de noviembre, se preparó arroz con pato a la chiclayana, un plato que rinde homenaje a Chiclayo, ciudad en la que León XIV se desempeñó como obispo durante nueve años.