Encuentro con los jóvenes

León XIV y los jóvenes: las preguntas sobre la fe, la vocación y el sentido de la vida que marcaron la vigilia

En un encuentro atravesado por historias de superación, búsquedas personales y compromiso social, jóvenes de distintas realidades compartieron sus inquietudes con León XIV y recibieron respuestas sobre la esperanza, la vocación y la fe en la vida cotidiana.