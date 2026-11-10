La multitud que se reunió para encontrarse con León XIV tuvo muchas formas de expresar una misma búsqueda: encontrar un sentido, sostener la esperanza y descubrir cómo vivir la fe en medio de los desafíos de todos los días. Detrás de la convocatoria hubo historias atravesadas por las adicciones, la exclusión, las decisiones vocacionales y las preguntas sobre el futuro.
León XIV y los jóvenes: las preguntas sobre la fe, la vocación y el sentido de la vida que marcaron la vigilia
En un encuentro atravesado por historias de superación, búsquedas personales y compromiso social, jóvenes de distintas realidades compartieron sus inquietudes con León XIV y recibieron respuestas sobre la esperanza, la vocación y la fe en la vida cotidiana.
Durante el encuentro, jóvenes de distintas edades y realidades compartieron sus experiencias con el Papa. No llevaron preguntas abstractas: hablaron de situaciones que conocen de cerca, de caminos difíciles y de decisiones que cambiaron sus vidas.
León XIV los escuchó y respondió con un mensaje que volvió sobre algunas ideas centrales: no perder la esperanza, animarse a responder al llamado de Cristo y descubrir que la fe también se construye en las actividades más cotidianas.
Volver a empezar y acompañar a quienes todavía buscan una salida
Una de las historias que atravesó el encuentro fue la de Cristian. La muerte de su abuelo lo llevó a un momento límite. La culpa, el dolor y un pasado marcado por la violencia lo empujaron a abandonar su casa. Durante varios meses vivió en la calle, hasta que encontró un lugar en el Hogar de Cristo de Moreno Sur.
El camino de recuperación no fue sencillo. Hubo recaídas y un proceso de aceptación que le permitió reconocer su adicción y comprender que necesitaba cambiar muchas de sus actitudes. También pudo poner en palabras experiencias dolorosas y confiarle a Dios aquello que durante mucho tiempo había cargado en silencio.
Hoy encuentra en la capilla un espacio para recuperar la calma cuando se siente desbordado. Allí habla con Jesús y vuelve sobre una certeza que resume su transformación: “No puedo cambiar ya mi pasado, pero sí puedo cambiar mi presente y mi futuro”.
Su historia también cambió de dirección. Cristian decidió quedarse en el hogar y acompañar a otros jóvenes que atraviesan situaciones de consumo problemático. Escucharlos, abrazarlos y ayudarlos a expresar lo que sienten se convirtió en parte de su propio camino. Quiere acercarles la posibilidad de descubrir a Jesús como vida y resurrección.
Esa tarea de acompañamiento también forma parte de la historia de Agustina. Maestra de primaria, comenzó a hacer trabajo voluntario a los 16 años, con apoyo escolar en barrios populares. Hace un año se mudó a Viedma para continuar trabajando con chicos de distintos puntos del país.
Inspirada por Santa Nazaria Ignacia y su invitación a “bajar a la calle”, aprendió a caminar junto a quienes están al borde del camino. Conoció jóvenes que pudieron salir adelante, como Cristian, pero también a otros que no lograron hacerlo. Esa experiencia le enseñó que el compromiso y la fe no siempre alcanzan para evitar todos los desenlaces.
Por eso le preguntó al Papa cómo afrontar la frustración y los propios límites cuando no se consigue acompañar a los más excluidos como se quisiera. También quiso saber cómo seguir cuando aparece la sensación de que todo el esfuerzo resulta insuficiente.
La respuesta de León XIV fue una invitación a no confundir los límites personales con la falta de sentido de lo que se hace. Recordó una frase de San Ignacio de Loyola: “Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios”.
El Papa la alentó a poner el corazón en cada tarea y sumar esfuerzos con otras personas. Y dejó una frase que resumió su mensaje: “Cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan”.
También recurrió a la imagen de la semilla que crece mientras el sembrador duerme. No siempre es posible ver los resultados de lo que se siembra, explicó, pero eso no significa que el trabajo haya sido en vano. “El Señor camina contigo”, le dijo, retomando las palabras de Santa Nazaria que acompañan a Agustina: “Adelante, siempre adelante”.
Cuando la vocación llega después de las dudas
La pregunta por el momento indicado para tomar una decisión también estuvo presente en el encuentro. Guadalupe compartió su recorrido hacia la vida religiosa y contó que durante mucho tiempo sintió que había llegado tarde.
Personas cercanas le repetían que debía ser monja, pero esa insistencia tuvo el efecto contrario: la alejaba de la posibilidad de elegir libremente. Se identificaba con el joven rico del Evangelio, que no pudo desprenderse de aquello que lo retenía para seguir a Jesús.
A los 26 años, mientras estudiaba en Buenos Aires, comenzó un acompañamiento espiritual. La idea de consagrar su vida a Dios seguía presente, aunque la frenaba una pregunta: ¿todavía estaba a tiempo?
Un día pudo expresar ese temor y recibió una respuesta sencilla que modificó su manera de mirar su propia historia. El sacerdote que la acompañaba le preguntó: “¿Quién te dijo que ya es tarde?”.
A partir de allí, Guadalupe redescubrió una vocación que, según contó, nunca había dejado de estar presente. Sintió que la adultez le permitía decidir con una libertad que no había tenido durante la adolescencia y finalmente eligió dedicar su vida a Dios como religiosa.
“Siempre pensé que mi historia era la de alguien que había llegado tarde. Hoy empiezo a descubrir que es la historia de un Dios que sabe esperar”, expresó ante el Papa.
Después de escucharla, León XIV amplió el mensaje a todos aquellos jóvenes que sienten inquietud por entregar su vida a Cristo, ya sea en la vida consagrada, el sacerdocio o la vida familiar. “Cristo sigue llamando. Que no tengan miedo de responder”, afirmó.
Una fe que también se juega en el trabajo y en la vida diaria
Franco llevó al encuentro una inquietud diferente, aunque vinculada con la misma búsqueda. Su historia de fe comenzó mucho antes de nacer: sus padres le rezaron a San Ramón Nonato para que pudiera venir al mundo. A los 15 años, mientras participaba de una misión en la parroquia dedicada al santo, descubrió el amor de Jesús.
Hoy trabaja en periodismo deportivo y en la docencia, como profesor de catequesis y literatura. Tiene pareja, comparte tiempo con sus amigos, colabora en su parroquia y participa de un voluntariado en un hogar para personas con discapacidad.
Sin embargo, a veces siente que su vida está dividida entre la fe y las obligaciones cotidianas. Por eso le preguntó a León XIV cómo integrar esos dos espacios sin que uno parezca competir con el otro.
El Papa respondió con una referencia a los años de Jesús en Nazaret, cuando trabajó con sus manos y compartió la vida de una familia. A partir de ese ejemplo, planteó que no hay que vivir como si existieran dos vidas separadas: una para Dios y otra para las ocupaciones.
“Cuando trabajas o estudias o compartes con tus amigos, hazlo con amor, ofrécelo al Señor. Así también tu trabajo se convierte en oración y en canto de santidad”, explicó.
La invitación fue llevar toda la vida al altar durante la Eucaristía y regresar después a las actividades de todos los días con alegría. Para León XIV, el encuentro con Dios no queda limitado a los espacios religiosos: también puede darse en el trabajo, el estudio, los vínculos y las responsabilidades.
El arte como una forma de acercarse al misterio
La búsqueda de lo trascendente también apareció a través de la cultura. En otro momento del encuentro, Lucas Rodríguez presentó a un grupo de jóvenes artistas que eligieron dedicar su vida a transformar lo humano mediante la belleza.
En su intervención, planteó que el arte verdadero permite salir de uno mismo y llegar a lo más profundo de la experiencia humana. “El arte nos hace mejores, nos hace más humanos, nos hace más divinos”, expresó.
Para desarrollar esa idea, vinculó la literatura argentina con la dimensión espiritual y evocó obras como Martín Fierro, de José Hernández, y Adán Buenosayres, de Leopoldo Marechal, además de las búsquedas literarias de Jorge Luis Borges.
Rodríguez recuperó también unos versos de Hernández: “Que el fuego pa' calentar debe ir siempre por debajo”. Desde esa imagen construyó una reflexión sobre aquello que permanece en lo profundo de cada persona: “El fuego está debajo. Lo sagrado está en lo profundo de lo humano”.
La presentación de los artistas se convirtió así en una invitación a reconocer la belleza como un camino para expresar la fe y descubrir aquello que habita en cada persona.
Las preguntas de una generación y una invitación a seguir caminando
Las historias compartidas durante el encuentro fueron distintas, pero tuvieron un punto en común: jóvenes que no llegaron con respuestas definitivas, sino con experiencias, dudas y deseos de seguir adelante.
Cristian habló de la posibilidad de reconstruir una vida después de las adicciones. Agustina, de la dificultad de acompañar a quienes más lo necesitan sin perder la esperanza. Guadalupe, de una vocación que pudo reconocer cuando creyó que ya era tarde. Franco, de la necesidad de integrar la fe con el trabajo y los vínculos cotidianos. Y Lucas Rodríguez, del arte como una puerta hacia lo sagrado.
En sus respuestas, León XIV volvió sobre una idea que atravesó buena parte de la jornada: la fe no elimina las dificultades ni resuelve de inmediato todas las preguntas, pero puede convertirse en una compañía para atravesarlas.
A cada historia le correspondió una respuesta distinta. En conjunto, dejaron un mensaje: no tener miedo de elegir, no abandonar a quienes necesitan ayuda y no perder de vista que también en las decisiones pequeñas y en la vida de todos los días puede encontrarse un sentido.