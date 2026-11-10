Visita papal

Por qué León XIV eligió Luján para celebrar su última misa en Argentina antes de viajar a Perú

El miércoles 11 de noviembre, el Pontífice celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir hacia Perú. La elección del santuario tiene un profundo significado religioso e histórico: allí se venera a la Patrona de la Argentina, una advocación mariana que acompaña al pueblo desde hace casi cuatro siglos.