La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá una despedida cargada de simbolismo. Antes de continuar su viaje apostólico hacia Perú, el miércoles 11 de noviembre el Pontífice celebrará una misa en la ciudad de Luján, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal santuario mariano del país y uno de los centros de peregrinación más importantes de América Latina.
Por qué León XIV eligió Luján para celebrar su última misa en Argentina antes de viajar a Perú
El miércoles 11 de noviembre, el Pontífice celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir hacia Perú. La elección del santuario tiene un profundo significado religioso e histórico: allí se venera a la Patrona de la Argentina, una advocación mariana que acompaña al pueblo desde hace casi cuatro siglos.
La elección del lugar no es casual. Luján representa uno de los símbolos más profundos de la identidad religiosa argentina. Allí se encuentra la imagen de la Virgen María proclamada Patrona de la Argentina, Uruguay y Paraguay por el papa Pío XI en 1930. Desde hace casi 400 años, su devoción atraviesa generaciones y convoca a millones de fieles que llegan para agradecer, pedir protección y renovar su fe.
De esta manera, la última celebración litúrgica de León XIV en territorio argentino tendrá como escenario uno de los espacios más representativos del catolicismo nacional. Será también un gesto de cercanía con la religiosidad popular y con una tradición que forma parte de la historia del país.
Una historia que comenzó hace casi cuatro siglos
La devoción a Nuestra Señora de Luján tiene su origen en 1630. Según la tradición, un hacendado portugués llamado Antonio Farías de Sá había encargado desde Brasil dos imágenes religiosas para una capilla que proyectaba construir en su estancia, ubicada en la actual provincia de Santiago del Estero.
Durante el traslado, las imágenes llegaron a las orillas del río Luján. Allí ocurrió un episodio que marcaría el nacimiento de esta advocación: los bueyes que tiraban de la carreta se negaron a continuar el camino. Los viajeros comprobaron que el vehículo volvía a detenerse cuando transportaba el cajón que contenía la imagen de la Inmaculada Concepción.
Interpretaron aquel acontecimiento como una señal de la Providencia y decidieron que la imagen permaneciera en ese lugar. Se trataba de una pequeña figura de terracota, de apenas 38 centímetros, que comenzó a ser venerada en una humilde ermita.
Con el paso del tiempo, la cantidad de peregrinos creció y la devoción se extendió por distintos puntos del territorio. La imagen fue trasladada a nuevas capillas hasta que, siglos después, se consolidó el santuario que hoy recibe a miles de personas.
La Basílica de Nuestra Señora de Luján fue inaugurada en 1910 y se convirtió en un emblema arquitectónico y religioso. Su construcción fue impulsada por el sacerdote Jorge María Salvaire y proyectada por el arquitecto francés Ulrico Courtois. En 1930, el templo recibió el título de Basílica menor.
El vínculo de los Papas con la Virgen de Luján
La elección de Luján también se inscribe en una historia de cercanía entre los pontífices y la patrona de la Argentina.
El antecedente más significativo fue la visita de san Juan Pablo II, el 11 de junio de 1982, durante su viaje apostólico al país. En aquel momento, la Argentina atravesaba uno de los períodos más dolorosos de su historia reciente, marcado por la Guerra de Malvinas.
El Papa polaco llegó al santuario y se postró ante la imagen de la Virgen. Fue el primer pontífice en hacerlo y encomendó a su protección a las familias argentinas, a la nación y a quienes sufrían las consecuencias del conflicto. En su mensaje, pidió especialmente por la paz, la justicia y la reconciliación.
También Francisco mantuvo una relación especial con esta advocación. Cuando era arzobispo de Buenos Aires, participaba de las peregrinaciones y conservó un vínculo cercano con la religiosidad popular que representa Luján. En octubre de 2020, durante la pandemia, envió un mensaje a los jóvenes que participaban de la peregrinación y recordó su propia experiencia de caminar hasta el santuario.
Ahora será León XIV quien llegue a los pies de la Virgen para celebrar la última misa de su paso por la Argentina.
Una despedida antes de continuar el viaje a Perú
La celebración está prevista para las 10 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Luego, el Pontífice se trasladará al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde tendrá lugar la ceremonia de despedida antes de partir hacia Lima, a las 14.
La elección de este santuario concentra distintos sentidos del viaje apostólico: la historia de la Iglesia en el país, la devoción popular, la identidad nacional y la dimensión espiritual de una visita esperada durante casi cuatro décadas.
Así, antes de continuar su recorrido por América Latina, León XIV tendrá su último encuentro litúrgico con los argentinos en el corazón de la devoción mariana nacional, frente a una imagen que, desde hace casi cuatro siglos, acompaña las esperanzas, las dificultades y las plegarias de millones de personas.