La visita de León XIV a la Argentina dejó mucho más que imágenes de multitudes y celebraciones. Para quienes se acercaron a compartir el encuentro, también significó una experiencia personal, una oportunidad para renovar la fe y, en muchos casos, el comienzo de nuevas preguntas sobre el camino que quieren seguir.
La huella de León XIV en los jóvenes: historias de fe que dejó su visita a la Argentina
Desde Moreno, Olivos, Tigre y distintos puntos de Buenos Aires, jóvenes y comunidades religiosas vivieron el encuentro con el Papa como una oportunidad para renovar la fe, fortalecer vínculos y encontrar un mensaje de esperanza.
En el Monumento de los Españoles, donde se desarrolló la vigilia juvenil, se cruzaron historias muy diferentes. Había grupos que llegaron organizados desde sus parroquias, religiosas que viajaron desde Moreno, adolescentes que esperaban conocer al Pontífice y vecinos de Buenos Aires que decidieron sumarse por primera vez a una convocatoria de estas características.
Todos tenían una expectativa en común: vivir de cerca un acontecimiento que, para muchos, quedará entre los recuerdos más importantes de su vida.
La unidad de los jóvenes, más allá de las parroquias
Jaz y Lucas llegaron desde la parroquia Nuestra Señora de la Paz, de Olivos. Para ellos, el encuentro representó mucho más que la posibilidad de ver al Papa. También fue una oportunidad para fortalecer los vínculos entre comunidades.
"Me emociona mucho pensar en la unidad que se puede formar", contó Jaz. Consideró que los jóvenes vienen teniendo una participación activa en la Iglesia y que esta experiencia podía marcar un punto de partida para profundizar ese camino.
Su deseo era que el entusiasmo de la convocatoria no quedara solamente en una jornada especial, sino que se transformara en una relación más fuerte entre las distintas parroquias. "Que no sea solo entre una parroquia, sino que sea todo juntos", expresó.
Lucas, por su parte, destacó la posibilidad de escuchar un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones. También valoró que León XIV se tome el tiempo de visitar distintos países y acercarse a realidades diversas.
Ambos coincidieron en la importancia de compartir la experiencia con otros jóvenes y mostrar que la vida de fe también puede convivir con las actividades, inquietudes y experiencias propias de esa etapa.
Una experiencia que también se vivió desde la emoción
Entre los presentes estaban Carla e Irina, dos vecinas de Buenos Aires que no pertenecen a ninguna organización religiosa. Decidieron acercarse para vivir una experiencia que, hasta entonces, nunca habían tenido.
Aunque el día anterior habían seguido las actividades a través de las redes sociales, esta vez quisieron estar presentes. Recordaron que se emocionaron hasta las lágrimas al ver lo que sucedía y que, al llegar al lugar, encontraron una sensación difícil de explicar.
"Ahora siento paz, una paz interna que está buenísimo", contó una de ellas.
La convocatoria también reunió a adolescentes que llegaron desde Tigre, Escobar, Villanueva y otros puntos de la provincia. Emilia, Pepi, Martina y Nicolás compartieron la expectativa de conocer al Papa y escuchar sus palabras.
Para algunos, era un deseo que tenían desde hacía tiempo. Para otros, una experiencia completamente nueva. Coincidieron en que se trataba de una oportunidad difícil de repetir y que esperaban que el encuentro los ayudara a renovar su espíritu.
"Después de esta charla voy a cambiar", expresó una de las jóvenes. Otro de los participantes resumió la dimensión especial del momento al señalar que una visita de estas características no sucede todos los días.
La historia detrás de una cruz de San Damián
La experiencia también tuvo historias de fe que llegaron desde lejos. Marinet, integrante de la comunidad de hermanas clarisas de Moreno, en la diócesis de Merlo-Moreno, se acercó junto a otras religiosas para compartir la jornada con los jóvenes.
Llevaba una cruz de San Damián, una imagen profundamente ligada a la espiritualidad franciscana. Se trata de la cruz ante la que, según la tradición, San Francisco de Asís recibió el llamado que marcó el inicio de su vocación.
"Nosotras somos clarisas, seguimos a Jesús a la manera de Francisco y Santa Clara", explicó. La cruz original se encuentra en el monasterio de San Damián, en Asís, y representa una referencia central para la familia franciscana.
Las religiosas ya habían participado de las actividades del día anterior. Incluso consiguieron entregarle al Papa una bandera de su diócesis durante la misa. "Estábamos más atrás, pero íbamos cantando y avanzando. Cuando terminó, le di la bandera al sacerdote de ceremonial y le pedí que se la llevara", relató con alegría.
La comunidad está integrada por 11 hermanas y varias permanecieron en el monasterio mientras las demás viajaron a Buenos Aires. "Tenemos el corazón allá y acá, pero estamos muy felices y agradecidas", contó. Después de la vigilia, su recorrido continuaría hacia Luján.
Un abrazo para quienes buscan un camino
En medio de la multitud, Alejandro Agustoni, conocido como Cucu, de la diócesis de San Isidro, ofrecía un espacio de escucha y confesión. Su presencia buscaba acercar la experiencia religiosa también a quienes no suelen participar de la vida parroquial.
"Es regalar lo mismo que vino a traer él: la paz", explicó. Para describir ese gesto, utilizó una imagen sencilla: la de un abrazo de Dios que recibe a cada persona tal como llega, con sus heridas y su historia.
"Queremos regalar ese abrazo de Dios que te dice: 'Te abrazo como estás, como venís, con todas tus heridas, para que sigas andando y vivas en libertad'", expresó.
Agustoni destacó que entre los presentes había muchos jóvenes que quizás no frecuentan las iglesias o tienen una experiencia de fe más distante. Por eso, consideró que la vigilia también representaba una oportunidad para acercarlos y abrir nuevas preguntas sobre la vocación y el sentido de la vida.
En ese marco, señaló que la vocación es un llamado que permanece y que la pregunta es descubrir hacia dónde conduce en cada realidad. "Me parece que la vocación es a la verdad y a la plenitud, a la abundancia", sostuvo.
También marcó la diferencia entre la celebración litúrgica del día anterior y el encuentro juvenil: una jornada atravesada por el impulso, la creatividad, la espontaneidad y las ganas de encontrarse.
Una visita que dejó historias para recordar
Desde las comunidades religiosas hasta los grupos de adolescentes y los vecinos que decidieron acercarse por primera vez, cada testimonio aportó una manera distinta de vivir la visita de León XIV.
Para algunos, fue la posibilidad de conocer al Papa; para otros, una oportunidad de fortalecer la vida comunitaria, reencontrarse con la fe o experimentar una paz que no esperaban encontrar.
En esas historias está también una parte del significado de la visita: la de un encuentro que trascendió la celebración religiosa y abrió un espacio para compartir experiencias, construir vínculos y renovar la esperanza.
La huella que dejó León XIV en los jóvenes no se mide solamente por la cantidad de personas que participaron, sino también por aquello que cada uno se llevó consigo.