Testimonios y emoción

La huella de León XIV en los jóvenes: historias de fe que dejó su visita a la Argentina

Desde Moreno, Olivos, Tigre y distintos puntos de Buenos Aires, jóvenes y comunidades religiosas vivieron el encuentro con el Papa como una oportunidad para renovar la fe, fortalecer vínculos y encontrar un mensaje de esperanza.