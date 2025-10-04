Efemérides

Día Mundial de los Animales: el origen y la celebración a San Francisco de Asís en Santa Fe

La figura de un santo medieval, declarado patrono por el Papa en 1980, impulsa la tradición de bendecir mascotas, reflejando su legado ecológico. Santa Fe honra al santo con un Triduo en su convento, donde fieles se congregan para celebrar su legado en defensa de los seres vivos.