Efemérides

¿Por qué se celebra el Día del Odontólogo el 3 de octubre?: historia y la clave para una salud integral

La fecha conmemora la creación de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) en 1917, un hito que impulsó el reconocimiento de esta profesión vital. Más allá de la estética, la salud bucal es un pilar fundamental del bienestar general y requiere de una visita anual al especialista para su prevención y cuidado.