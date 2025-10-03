¿Por qué se celebra el Día del Odontólogo el 3 de octubre?: historia y la clave para una salud integral
La fecha conmemora la creación de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) en 1917, un hito que impulsó el reconocimiento de esta profesión vital. Más allá de la estética, la salud bucal es un pilar fundamental del bienestar general y requiere de una visita anual al especialista para su prevención y cuidado.
Los síntomas de salud y de enfermedad se reflejan en la cavidad oral, por lo que su cuidado es primordial.
Cada 3 de octubre, Argentina y numerosos países de la región (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) rinden homenaje a los profesionales de la Odontología. La elección de esta fecha tiene sus raíces en un encuentro histórico que se celebró en Chile a principios del siglo pasado.
El origen de una efeméride regional
La celebración se remonta a 1917, cuando un grupo de especialistas se reunió en Santiago de Chile para debatir y establecer aspectos cruciales de la práctica profesional, dando lugar a la conformación de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA).
Los especialistas subrayan que la salud bucodental es un componente esencial para el bienestar general.
Ocho años después, en 1925, durante el segundo Congreso de FOLA que tuvo lugar en Buenos Aires, el delegado argentino, el doctor Raúl Loustalán, propuso oficialmente que el 3 de octubre fuera instituido como el Día de la Odontología Latinoamericana. Esta iniciativa fue aceptada, marcando así el nacimiento de la conmemoración que persiste hasta hoy.
La boca: un espejo de la salud general
La importancia de la Odontología trasciende el cuidado de los dientes y la estética. Los especialistas subrayan que la salud bucodental es un componente esencial para el bienestar general. La boca puede ser la primera señal de alerta de problemas sistémicos, como carencias vitamínicas, falta de minerales o estados nutricionales deficientes.
Mantener una higiene bucal adecuada no solo previene caries o la enfermedad periodontal, sino que también permite una correcta alimentación y el habla apropiada. Los síntomas de salud y de enfermedad se reflejan en la cavidad oral, por lo que su cuidado es primordial.
Consejos de especialistas para la prevención diaria
La prevención es el camino más efectivo para asegurar una buena salud bucal y, por ende, una mejor calidad de vida. Odontólogos remarcan que los cuidados diarios y la constancia son claves:
La importancia de la Odontología trasciende el cuidado de los dientes y la estética.
Cepillado frecuente: se recomienda cepillar los dientes al menos tres veces al día, siendo el cepillado nocturno el más importante.
Hilo dental indispensable: el uso del hilo dental debe ser un hábito diario, no una acción puntual de limpieza profunda.
Inspección visual: es fundamental revisar que los dientes hayan quedado bien limpios después de cada cepillado.
Evitar alimentos duros: se debe evitar morder hielo, caramelos, turrones y cualquier material o alimento que pueda provocar la fractura de las piezas dentales.
Moderación en dulces: si se consumen azúcares, es mejor agruparlos con las comidas para limitar el tiempo de exposición al esmalte, evitando el consumo permanente a lo largo del día.
Chicle sin azúcar como aliado: si no es posible cepillarse después de comer, masticar un chicle sin azúcar ayuda a estimular la producción de saliva, un agente natural de limpieza.
Cuidado con el mate: se aconseja utilizar pava en lugar de termo para evitar la ingesta prolongada de mate, lo que puede acidificar la saliva y afectar los dientes.
Alineación dental: los dientes torcidos o desparejos deben ser tratados para mejorar la mordida y facilitar la higiene, reduciendo el riesgo de acumulación de placa.
La visita anual: un control no negociable
El punto más importante de la prevención es la consulta periódica al odontólogo. Los profesionales insisten en que se debe visitar al dentista al menos una vez al año, incluso si no se siente ninguna molestia o dolor. Estas revisiones permiten la detección temprana de cualquier problema, garantizando tratamientos menos invasivos y más efectivos.
