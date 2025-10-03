Sanatorio Santa Fe presentó “Sanatorio Niños”: un servicio integral para la atención pediátrica

Contenido realizado para Sanatorio Santa Fe
El grupo inauguró una nueva unidad especializada que atiende desde recién nacidos hasta adolescentes. Con guardias activas las 24 horas, más de 100 profesionales y una terapia intensiva pediátrica equipada con tecnología de última generación, el centro busca dar respuesta a una creciente demanda de atención en la región.
El Sanatorio Santa Fe presentó oficialmente “Sanatorio Niños”, un área integral destinada a la atención pediátrica en todos sus niveles, que ya está en funcionamiento desde el 1° de octubre.
Se trata de un proyecto largamente planificado que incluye consultorios externos, guardias activas las 24 horas, unidades de cuidados comunes y neonatales, y ahora también una moderna unidad de terapia intensiva pediátrica (UTIP), equipada con tecnología de avanzada y un staff multidisciplinario preparado para resolver patologías de alta complejidad.
Durante el acto de presentación, Matías Vidoz, referente del sanatorio, destacó que la inauguración forma parte de los festejos por los 99 años de la institución. “Es devolverle a la comunidad de Santa Fe y la región la confianza que depositan en nosotros. Este logro es fruto del trabajo de más de 1.200 personas y se enmarca en una apuesta permanente a mejorar la calidad del cuidado de la salud”, señaló.
El proyecto, que demandó varios años de preparación, apunta a dar respuesta a una necesidad concreta: ofrecer un servicio pediátrico integral en el sector privado de la región, capaz de evitar derivaciones a otras ciudades frente a casos complejos.
La gran novedad es la apertura de la terapia intensiva pediátrica, un área que hasta ahora no estaba disponible en el ámbito privado de Santa Fe.
Sebastián Funes, jefe del servicio de pediatría, explicó la relevancia de este paso: “Siempre nos pasaba que frente a una patología grave teníamos que derivar pacientes a Rosario o Buenos Aires. Hoy podemos asegurar que ningún niño necesitará trasladarse fuera de la ciudad, porque contamos con la tecnología y el recurso humano necesarios para resolver cualquier situación crítica”.
La UTIP se suma a la unidad de neonatología, que ya contaba con 12 camas para atender desde prematuros extremos hasta patologías quirúrgicas complejas.
Victoria Estrada, jefa del servicio de neonatología desde hace 18 años, remarcó: “He visto crecer al sanatorio y es un orgullo enorme poder incorporar más camas y la terapia intensiva pediátrica. Esto garantiza la continuidad en la atención de los pacientes desde el nacimiento hasta la adolescencia, y nos permite dar respuesta a casos complejos que antes se derivaban a otras ciudades”.
Josefina Funes, médica pediatra e integrante de la coordinación del servicio, destacó la importancia del recurso humano y la infraestructura: “No se trata solo de obras, sino de un equipo de más de 100 profesionales especializados. Contamos con cirugía infantil, traumatología pediátrica, urología, neurocirugía, cirugía cardiovascular, anestesistas pediátricos y una amplia cartilla de subespecialidades. Esto nos permite atender cualquier patología sin derivar pacientes fuera de Santa Fe”.
Funes agregó: “Antes muchas cirugías de alta complejidad no se realizaban en la ciudad, no por falta de médicos, sino porque no contábamos con el control postoperatorio necesario. Hoy eso es posible gracias a la nueva terapia intensiva y a un equipo multidisciplinario consolidado”.
Uno de los aspectos más valorados por los profesionales es la continuidad de las guardias pediátricas activas las 24 horas, los 365 días del año. Andrea Zamaro, coordinadora del sector de pediatría, remarcó: “No todos los servicios privados en la ciudad pueden sostener este tipo de atención. Requiere una estructura que garantice imágenes, laboratorio, internación y ahora terapia intensiva. Todo esto hace que el paciente pueda ser atendido tanto en urgencias como en consultas programadas”.
La iniciativa llega en un contexto de crisis para la pediatría. Tal como explicó Funes, se trata de una especialidad poco elegida por los jóvenes médicos debido a la baja remuneración y alta exigencia, lo que derivó en falta de profesionales para cubrir guardias. Sin embargo, el Sanatorio Santa Fe logró conformar un equipo de más de 110 pediatras generales, neonatólogos e intensivistas, además de especialistas en distintas ramas.
Josefina Funes añadió: “Contar con un equipo así no solo mejora la atención, sino que también ofrece seguridad al pediatra que deriva pacientes y tranquilidad a las familias, que no deben trasladarse largas distancias para recibir cuidados de alta complejidad”.
Este fortalecimiento del área pediátrica no solo beneficia a la ciudad de Santa Fe, sino también a localidades del centro y norte de la provincia. “Incluso quienes antes tenían que viajar a Rosario o Buenos Aires ahora pueden recibir atención especializada aquí, con la misma calidad que un hospital de referencia”, concluyó Estrada.
Con la apertura de “Sanatorio Niños”, el Grupo Santa Fe refuerza su compromiso con la salud infantil y juvenil en la región. El nuevo espacio fue diseñado con un universo visual colorido, pensado para generar calidez y empatía en los pacientes más pequeños y sus familias.
Josefina Funes anticipó los próximos pasos: “Ojalá podamos incorporar más unidades de cuidados comunes y seguir ampliando el servicio. El sanatorio crece constantemente, no solo en pediatría, sino también en otras áreas y sedes, incluyendo localidades cercanas como Santo Tomé y Esperanza”.
