Un nuevo servicio pediátrico en la ciudad

Sanatorio Santa Fe presentó “Sanatorio Niños”: un servicio integral para la atención pediátrica

El grupo inauguró una nueva unidad especializada que atiende desde recién nacidos hasta adolescentes. Con guardias activas las 24 horas, más de 100 profesionales y una terapia intensiva pediátrica equipada con tecnología de última generación, el centro busca dar respuesta a una creciente demanda de atención en la región.