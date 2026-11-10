En Palermo

Nahuel Pennisi cantó "Yo vengo a ofrecer mi corazón" para el papa León XIV en la vigilia con los jóvenes

El músico fue parte de la jornada que reunió a una multitud en el Monumento de los Españoles, en Palermo. También cantó el santafesino Valentino Merlo, se presentó un coro juvenil de 250 integrantes y el Papa escuchó los testimonios de jóvenes de distintas partes del país.