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Nahuel Pennisi cantó "Yo vengo a ofrecer mi corazón" para el papa León XIV en la vigilia con los jóvenes

El músico fue parte de la jornada que reunió a una multitud en el Monumento de los Españoles, en Palermo. También cantó el santafesino Valentino Merlo, se presentó un coro juvenil de 250 integrantes y el Papa escuchó los testimonios de jóvenes de distintas partes del país.

Foto: Fernando Nicola.Foto: Fernando Nicola.
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Nahuel Pennisi protagonizó uno de los momentos musicales del encuentro del papa León XIV con los jóvenes en Buenos Aires.

El cantante se presentó en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde compartió su música ante el Sumo Pontífice y una multitud que se reunió para participar de una jornada que combinó espectáculos, testimonios y oración.

Nahuel Pennisi cantó "Yo vengo a ofrecer mi corazón"

Pasadas las 21 horas, el artista entonó junto a su guitarra "Yo vengo a ofrecer mi corazón" de Fito Páez. La participación de Pennisi había generado expectativa desde que se confirmó su convocatoria para el encuentro, especialmente por el vínculo personal que tiene con la fe.

En una entrevista previa con TN, el músico había contado cómo vivía la oportunidad de cantarle al Papa. "A mí me llega muy fuerte porque soy un hombre de fe", expresó. Incluso definió la experiencia como algo parecido a cantarle "a la persona que está más cerquita de Dios".

Valentino Merlo también cantó frente a una multitud

Otro de los artistas que formó parte de la jornada fue Valentino Merlo. El cantante rosarino de 17 años se presentó durante la previa de la vigilia y consiguió que miles de jóvenes bailaran al ritmo de sus canciones.

Nahuel Pennisi y otros artistas se presentaron ante el papa León XIV

Nahuel Pennisi y otros artistas se presentaron ante el papa León XIV

Durante su actuación sonaron "Si un día estás sola" y "Hoy". Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando reconoció entre el público al obispo Claudio Castricone, quien había sido su sacerdote durante su etapa escolar.

El religioso recordó que lo conoció en la secundaria y que solía hacerlo cantar en los actos escolares. Más adentrada la noche, el joven interpretó "Tierra Zanta", de Trueno.

La jornada combinó espectáculos, testimonios y oración.Fotos: Fernando Nicola.

La propuesta musical también tuvo como protagonista al Coro y la Orquesta Juvenil Papa León XIV, integrado por unos 250 jóvenes. Entre sus interpretaciones estuvo "Joven, levántate", una de las canciones que más emocionó a los asistentes.

Mirá también“Hay un lugar para ti en la Iglesia”: el mensaje de León XIV que conmovió a los jóvenes en Argentina

La grilla artística incluyó además a Maggie Cullen, Tati Domínguez y Banuev, entre otros participantes. La conducción estuvo a cargo de Sofi Martínez y Nacho Girón, con la participación de figuras como Alan Madanes y Luquitas Rodríguez.

Final épico entre la lluvia y los fuegos artificiales

"Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente, por no saber de ti", fue la canción que se escuchó sobre el final.

La jornada combinó espectáculos, testimonios y oración.Fotos: Fernando Nicola.

Coreada por los presentes, el papa León XIV se sumó y se lo vio cantando junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

El final llegó junto a fuegos artificiales, lo que le dio un broche de oro a la jornada. Apenas se apagaron las luces, comenzaron a caer las primeras gotas de un chaparrón veraniego, que pareció aguardar al cierre de la misa para aparecer.

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