Testimonios que conmueven

La emoción en la previa de la misa del papa León en Luján: historias de fe, esperanza y encuentro

Entre quienes llegaron con horas de anticipación para participar de la celebración, una mujer que atraviesa un cáncer encontró un motivo para agradecer y emocionarse. También hubo lugar para la música y para quienes sienten que el Papa logró acercar a personas que estaban distanciadas de la Iglesia.