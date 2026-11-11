La espera para la misa del papa León en Luján tiene historias que van más allá de la celebración religiosa. En la previa, entre las personas que se acercaron para vivir ese encuentro, aparecen motivos distintos para estar allí: agradecer, renovar la fe, compartir una canción o simplemente sentirse cerca de alguien que, en pocos días, despertó una emoción difícil de explicar.
La emoción en la previa de la misa del papa León en Luján: historias de fe, esperanza y encuentro
Entre quienes llegaron con horas de anticipación para participar de la celebración, una mujer que atraviesa un cáncer encontró un motivo para agradecer y emocionarse. También hubo lugar para la música y para quienes sienten que el Papa logró acercar a personas que estaban distanciadas de la Iglesia.
Una mujer contó que había llegado el día anterior, a las 17.30. Está atravesando un cáncer y, en medio de ese proceso, eligió poner el acento en aquello que hoy considera fundamental: estar bien y saber que sus hijos también están bien.
“Estoy sobrepasando por un cáncer y, bueno, agradecer que estoy bien, sobre todas las cosas. Estoy bien y mis hijos también están bien”, expresó. Su testimonio, breve y cargado de sentimiento, resume una de las razones que la llevaron hasta Luján: agradecer por la vida y por la posibilidad de estar allí.
Cuando habla del Papa, la emoción vuelve a aparecer. “Lo empecé a amar desde el sábado. Me emociona. Me emociona mucho”, dijo. No necesitó extenderse demasiado para transmitir lo que significa para ella este encuentro.
Una cercanía que va más allá de las palabras
La mujer también compartió su mirada sobre el impacto que tuvo el papa León desde su llegada. En su opinión, consiguió acercar a personas que no siempre encuentran en la Iglesia un espacio de cercanía.
“En pocos días creo que conquistó más que un montón de sacerdotes que, por lo general, viste, es como que alejan. La Iglesia aleja por lo general. Bueno, él en pocos días acercó a la gente”, sostuvo.
Su reflexión nace de una experiencia personal. Reconoció que a ella misma le cuesta acercarse, pero sintió que algo cambió. “Lo digo yo, que me cuesta. Acercó. Tiene algo humano, pero además va más allá de lo humano”, explicó.
Después intentó poner en palabras esa sensación que, según contó, la movilizó a estar allí: “Tiene una luz que te llega, te hace llegar, por eso estamos acá”.
En su relato, la presencia del Papa no aparece solamente asociada a una ceremonia. También representa una forma de vínculo, una cercanía que, para ella, consiguió despertar sentimientos y convocar a personas que quizás no se sentían tan próximas a la Iglesia.
Una guitarra, una moto y una canción para compartir la espera
La música también tuvo su lugar en la previa. Dos cantores llegaron con una guitarra y una historia sencilla detrás de ese encuentro. Uno de ellos contó que estaba en su casa, haciendo pan, porque tiene una panadería, cuando decidió salir.
“Me pasó a buscar la moto a las 12 de la noche para que venga acá”, relató. La invitación surgió de manera espontánea: hacía más de un año que no veía a la otra persona y decidió buscarlo para compartir el momento.
“No lo veo a él hace más de un año, entonces dije, se me ocurrió agarrar la moto, la guitarra y pensé en él y lo pasé a buscar”, contó.
Cuando se les pidió que regalaran una canción, aceptaron. Eligieron una melodía de contenido religioso que habla de las dificultades del corazón, del deseo de volver a empezar y de la posibilidad de renovar la vida a través del amor de Dios.
La canción repite un pedido: “Déjame nacer de nuevo”. Una frase que, en el contexto de la espera, puede adquirir distintos sentidos para quienes la escuchan: volver a encontrar la fe, recuperar la esperanza o animarse a comenzar otra vez.
Así, en la previa de la misa del papa León en Luján, las historias personales se cruzan en torno a una misma experiencia. Una mujer que atraviesa una enfermedad y elige agradecer por estar bien; alguien que encontró en el Papa una forma de acercamiento a la Iglesia; y dos amigos que se reencontraron con una guitarra y una canción.
No todos llegaron por el mismo camino ni tienen la misma historia. Pero sus testimonios muestran que, para algunos de los presentes, la espera también es una oportunidad para expresar lo que sienten, compartir aquello que los sostiene y encontrar en la fe un motivo para reunirse.