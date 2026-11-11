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León XIV en Luján: qué hará el Papa este miércoles 11 de noviembre, en su último día en Argentina

El Pontífice visitará un complejo penitenciario y celebrará una misa frente a la Basílica. Por la tarde partirá hacia Perú para continuar su viaje apostólico.

León XIV celebrará el miércoles a las 10 su última misa en la Argentina. Foto: ReutersLeón XIV celebrará el miércoles a las 10 su última misa en la Argentina. Foto: Reuters
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El papa León XIV cerrará este miércoles 11 de noviembre su visita a la Argentina con una jornada que incluirá un encuentro en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y una misa en Luján. Después de esas actividades, se trasladará al aeropuerto de Ezeiza para continuar su gira hacia Perú.

La celebración frente a la Basílica será la última misa de su estadía en el país. El Santuario también convocó a los peregrinos a participar del encuentro, previsto para las 10 en la plaza.

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La agenda del miércoles, actividad por actividad

El programa difundido por la Santa Sede contempla cuatro momentos principales antes de la partida. Estos son los horarios previstos para las actividades en territorio argentino:

A drone view shows the Basilica of Our Lady of Lujan a day before Pope Leo's Mass in the city, during the first papal visit to Argentina since 1987, as part of his 12-day trip to South America, in Lujan, in the province of Buenos Aires, Argentina, November 10, 2026. REUTERS/Martin CossariniLa plaza de la Basílica de Luján será sede de la celebración. Foto: Reuters
  • 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde está previsto un saludo del Santo Padre.
  • 10:00: misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, con homilía del Pontífice.
  • 13:30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.
  • 14:00: salida del vuelo con destino a Lima.
A giant statue of Pope Leo during its unveiling ceremony in Callao, Peru, ahead of the pontiff's visit, November 9, 2026. REUTERS/Daniel Becerril TPX IMAGES OF THE DAYLa partida hacia Lima está prevista para las 14 desde el aeropuerto de Ezeiza. Foto: Reuters

El recorrido llegará después de las actividades del martes en Córdoba, donde la agenda incluyó una celebración en la Escuela de Aviación Militar y un encuentro con integrantes de la Iglesia en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

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Cómo sigue el viaje en Perú

La llegada a la Base Aérea del Callao está prevista para las 17:30 de Perú, las 19:30 de la Argentina. Allí tendrá lugar la recepción oficial que abrirá la siguiente etapa del viaje.

El cronograma continuará con la bienvenida en el Palacio de Gobierno, la visita al presidente y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

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