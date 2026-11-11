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Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 11 de noviembre

La jornada comenzó con una alerta amarilla por tormentas y temperaturas que llegarán a los 30°C. Además, la EPE programó interrupciones eléctricas en distintos barrios de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo. También continúan los desvíos en el Puente Carretero y los cortes por obras en rutas de la provincia.

Estado del tránsito Crédito: Fernando NicolaEstado del tránsito Crédito: Fernando Nicola
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¿Tenés que salir a trabajar, llevar a los chicos a la escuela o hacer trámites? En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información disponible sobre clima, tránsito, servicios y cortes programados para que puedas organizar tu miércoles en Santa Fe y evitar contratiempos.

Clima en Santa Fe hoy

El miércoles comenzó con 20,2°C, cielo parcialmente nublado y una humedad elevada del 92% en la ciudad de Santa Fe. El viento soplaba del este a 19 km/h, la presión atmosférica era de 1013,6 hPa y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia tormentas para la jornada. El momento de mayor inestabilidad se espera durante la mañana, con tormentas fuertes y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

Por la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvia del 10% al 40%. Hacia la noche se espera una mejora, con cielo parcialmente nublado y escasas posibilidades de precipitaciones.

La temperatura mínima prevista es de 18°C y la máxima llegará a los 30°C.

clima Créditos: Flavio RainaClima en Santa Fe hoy Créditos: Flavio Raina

¿Conviene salir con abrigo?

No hace falta ropa de invierno. La mañana comenzó templada y la temperatura subirá durante el día. Sin embargo, si salís temprano, podés llevar una prenda liviana. Lo más importante será contar con protección para la lluvia y prestar atención a las actualizaciones de la alerta meteorológica.

Pronóstico extendido

- Jueves: mínima de 20°C y máxima de 31°C.

- Viernes: mínima de 20°C y máxima de 34°C.

- Sábado: mínima de 20°C y máxima de 29°C.

El viernes será el día más caluroso de este período.

Leé la nota completa en El Litoral

Tránsito en Santa Fe hoy: Puente Carretero, rutas y accesos Créditos: Flavio RainaTránsito en Santa Fe hoy: Puente Carretero, rutas y accesos Créditos: Flavio Raina

Tránsito en Santa Fe hoy: Puente Carretero, rutas y accesos

Antes de salir, hay varios puntos que conviene tener en cuenta. El informe provincial indica que, en términos generales, no se registran novedades en las condiciones de transitabilidad. Sin embargo, continúan obras y restricciones en corredores importantes.

Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé

El Puente Carretero mantiene modificaciones en la circulación por la construcción del nuevo enlace y sus accesos.

En Santo Tomé, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Macia, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina funciona un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la nueva traza norte. En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.

La recomendación es salir con tiempo, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial. Como alternativa, se puede considerar la Autopista Rosario-Santa Fe.

Si viajás por la Autopista Santa Fe-Rosario

Se desarrollan trabajos correspondientes a la construcción del tercer carril entre los kilómetros 31 y 34.

Además, permanece cerrado el acceso ubicado en el kilómetro 30, correspondiente al ingreso a la autopista desde la RP 91 hacia Santa Fe.

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Si circulás por la Ruta Provincial 1

La crecida del río Paraná obliga a extremar las precauciones en el norte provincial. En distintos sectores hay personas que trasladan ganado por el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.

Se recomienda reducir la velocidad, mantener una conducción preventiva, evitar sobrepasos riesgosos y prestar atención a las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

Si viajás por la RN A012

Continúa el corte total para todo tipo de vehículos entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.

Los desvíos se realizan en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y con la RP 25. Es importante respetar la señalización y prever demoras.

Si tenés que circular por Armstrong

La Ruta Nacional 178 permanece cortada entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex RN 9), debido a la reconstrucción de una alcantarilla.

Los vehículos deben utilizar la Ruta Provincial 15 como alternativa. Vialidad Nacional prevé restablecer el paso hacia mediados de noviembre.

¿Qué pasa con la RN 11, RN 168 y Circunvalación?

El informe recibido no consigna novedades específicas sobre cortes u obras en esos corredores. Esto no significa que estén libres de inconvenientes durante toda la jornada: conviene consultar las actualizaciones antes de viajar.

Leé la información en El Litoral

Mirá tambiénTodo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 10 de noviembre

Cortes de luz en Santa Fe hoy: barrios y horarios

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó interrupciones programadas para este miércoles 11 de noviembre por tareas de mantenimiento y mejoras en instalaciones eléctricas.

Los trabajos alcanzarán a Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo.

Santa Fe

- 8 a 9: A. del Valle, Regimiento 12 de Infantería, Sarmiento y Beruti.

- 8 a 10: Ayacucho, Diagonal Aguado, B. de Irigoyen y Matheu.

- 8 a 10: Amenábar, Solís, Jujuy y Arenales.

- 8 a 10: avenida A. del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y pasaje Parpal.

- 8 a 11: avenida Facundo Zuviría, Huego, Gorostiaga y San Lorenzo.

- 8.30 a 12.30: A. Godoy, Beruti, Dorrego y Pavón.

- 9 a 10: Alto Verde, desde Héctor Rodríguez y Demetrio Gómez hasta La Boca.

- 9 a 13: Quiroga, De La Salle, Arzeno y Lehmann.

- 9 a 13: Teniente Loza, Chubut, Larrechea y Diagonal Obligado.

- 10 a 12: Matheu, 4 de Enero, 1 de Mayo y Gorriti.

- 10 a 12: Hernandarias, Urquiza, 9 de Julio y Cassanello.

- 10 a 13: Alsina, Pío Pandolfo, Chaco y Funes.

- 10.30 a 12.30: avenida Peñaloza, Ayacucho, Larrea y San José.

- 12 a 14: Reinares, Grandoli, Mantovani y Neuquén.

- 12 a 14: Alberti, Padre Genesio, pasaje Paraguay y San Lorenzo.

- 12 a 14: Alberdi, Gorostiaga, Alvear y Cassanello.

Santo Tomé

- 10 a 12: San Martín, Necochea, Almaraz y Pueyrredón.

- 10 a 14: Vélez Sarsfield, Reconquista, México y calle 14. Incluye barrio Costa Azul.

- 12 a 13: Gaboto, Solís, Castelli y Buenos Aires.

Sauce Viejo

- 8 a 10: Ruta Nacional 11, Margaritas, Chañar y Fresnos.

Recreo

- 9 a 13: Por Migno, entre Quiroga e Iturraspe.

Si vivís en alguno de estos sectores, conviene organizar las actividades que requieren electricidad y cargar los dispositivos antes de los horarios previstos. La empresa advierte que los trabajos programados pueden suspenderse si las condiciones meteorológicas no permiten realizarlos.

Leé la información completa

Mirá tambiénCortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo

Antes de salir de casa: checklist de Santa Fe hoy

Repasá estos puntos antes de comenzar la jornada:

Clima: hay alerta amarilla por tormentas. La mañana será el período de mayor inestabilidad.

Abrigo: alcanza con una prenda liviana para las primeras horas.

Paraguas: conviene llevarlo por la posibilidad de tormentas.

Puente Carretero: tener presentes los desvíos y cambios de circulación.

Autopista Santa Fe-Rosario: hay obras entre los kilómetros 31 y 34 y un acceso cerrado en el kilómetro 30.

Rutas: prestar atención a los cortes de la RN 178 y la RN A012.

Ruta Provincial 1: circular con precaución por la presencia de animales.

Electricidad: revisar el listado de cortes programados de la EPE.

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