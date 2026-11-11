En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 11 de noviembre

La jornada comenzó con una alerta amarilla por tormentas y temperaturas que llegarán a los 30°C. Además, la EPE programó interrupciones eléctricas en distintos barrios de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo. También continúan los desvíos en el Puente Carretero y los cortes por obras en rutas de la provincia.