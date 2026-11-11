Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Autopista Santa Fe - Rosario
Desde el KM 118 a KM 116, altura de Coronda - Sentido a Rosario. Reducción de calzada por obras.
Balizamiento
Autopista Santa Fe - Rosario desde el KM 116, altura de Coronda - Sentido a Rosario. Camión siniestrado, balizado en banquina.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Continúan los cambios en la circulación por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, está habilitado un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la nueva traza norte. En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.
RP 1 – Norte provincial
Por la crecida del río Paraná, se solicita circular con precaución por la Ruta Provincial 1, donde se registra el traslado de ganado en distintos sectores. Existe la posibilidad de encontrar animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Se recomienda reducir la velocidad, mantener distancia, evitar sobrepasos riesgosos y prestar atención a la presencia de personas y animales.
RN A012 – Ricardone
Continúa el corte total para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9, por trabajos de reparación y mantenimiento vial.
Los desvíos están señalizados en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar las indicaciones y prever demoras.
RN 178 – Armstrong
Vialidad Nacional continúa con la reconstrucción de una alcantarilla a la altura de Armstrong. Por los trabajos permanece totalmente cortado el tránsito entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex RN 9).
Los desvíos se realizan por la Ruta Provincial 15, que corre de manera paralela. Vialidad Nacional prevé restablecer la circulación vehicular hacia mediados de noviembre.