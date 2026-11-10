En un encuentro marcado por la transparencia, la vinculación territorial y el compromiso social, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) llevó a cabo la "Jornada de intercambio: memoria y acciones 2024-2026" en el marco de la consolidación del Programa Padrinos. El evento se desarrolló en las instalaciones de la Cervecería Santa Fe —ubicadas en calle Calchines 1401— y reunió a autoridades académicas, referentes empresariales y representantes de diversas entidades para repasar las metas concretadas en el último período y fortalecer la alianza estratégica entre el ámbito público y el sector productivo de la región.
El Programa Padrinos de la UNL presentó su balance 2024-2026 y reafirmó la sinergia entre la Universidad y el Sector Privado
En una jornada realizada en las instalaciones de la Cervecería Santa Fe, la casa de estudios rindió cuentas sobre el impacto de las donaciones en obras de infraestructura, investigación y programas sociales. Con más de dos décadas de trayectoria y el acompañamiento de 83 instituciones, el espacio consolidó su rol clave en el desarrollo regional.
Creada en el año 2003, la iniciativa propone un esquema de padrinazgo donde empresas, organismos y graduados realizan contribuciones mensuales de carácter voluntario destinadas a apalancar proyectos estratégicos de la educación pública. A lo largo de sus 23 años de funcionamiento ininterrumpido, el programa logró expandir sus alcances hasta integrar actualmente a 83 instituciones adheridas. Este esfuerzo colectivo permitió transformar aportes privados en mejoras palpables que impactan de manera directa en la calidad académica, el avance científico y la extensión comunitaria en todo el territorio santafesino.
Durante el encuentro, la Rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella, ponderó la evolución histórica de esta herramienta institucional y subrayó la importancia capital del diálogo con la comunidad. "El Programa Padrinos lleva más de 20 años de funcionamiento. Lo pensamos en su momento como una forma más de vincular la universidad con el medio social productivo y ese vínculo fue creciendo. Al principio éramos muy pocos y a lo largo de todos estos años fuimos robusteciendo ese lazo con empresas, graduados y asociaciones", expresó la máxima autoridad de la casa de estudios.
Asimismo, la rectora enmarcó la jornada en una política activa de transparencia y responsabilidad institucional hacia la sociedad. "Si la universidad no genera relaciones ni establece alianzas estratégicas, no está cumpliendo sus propósitos como una universidad nacional y centenaria. Este evento es una forma que tenemos de rendir cuentas. Habrán escuchado durante este tiempo que las universidades no nos auditamos, pero nosotros nos evaluamos de manera permanente a partir de los órganos de control correspondientes", remarcó Tarabella, destacando que el apoyo del medio reafirma la razón de ser de la UNL.
Por su parte, la Coordinadora del Programa Padrinos, Carolina Sanchis, profundizó sobre la dinámica operativa de la propuesta y remarcó la significación política del padrinazgo. "La sinergia de lo público y lo privado es el objetivo central. Lo que los padrinos aportan se ve concretado y ejecutado con obras, acciones muy específicas y distintos programas, no solo en las diez facultades, tres centros universitarios y cuatro escuelas preuniversitarias, sino también en el rectorado", puntualizó. Sanchis enfatizó además que "los padrinos se suman entendiendo que esta articulación no es una simple acción de caridad, sino una verdadera política pública e institucional".
El impacto material del programa se evidencia en un amplio listado de realizaciones: desde la construcción y acondicionamiento de aulas, laboratorios, plantas piloto y consultorios de salud, hasta intervenciones de envergadura como hospitales para animales, la Reserva Ecológica y espacios culturales. Además, los recursos apuntalan líneas estratégicas como el Programa de Alimentos Nutritivos, el Presupuesto Participativo, la formación docente y las becas estudiantiles. En contrapartida, las firmas asociadas acceden a deducciones impositivas, presencia de marca vinculada al prestigio universitario, uso preferencial de instalaciones para conferencias y facilidades para la incorporación de talento mediante programas de pasantías.
Con la presentación de la memoria 2024-2026, la Universidad Nacional del Litoral ratificó una vez más que la cooperación público-privada constituye un motor fundamental para potenciar el desarrollo socioeconómico, educativo y ambiental de la región. El Programa Padrinos continúa posicionándose como un modelo referente de gestión participativa que transforma el compromiso corporativo en herramientas concretas de crecimiento para toda la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto.