Compromiso con la región

El Programa Padrinos de la UNL presentó su balance 2024-2026 y reafirmó la sinergia entre la Universidad y el Sector Privado

En una jornada realizada en las instalaciones de la Cervecería Santa Fe, la casa de estudios rindió cuentas sobre el impacto de las donaciones en obras de infraestructura, investigación y programas sociales. Con más de dos décadas de trayectoria y el acompañamiento de 83 instituciones, el espacio consolidó su rol clave en el desarrollo regional.