Como parte de las actividades por el mes de las infancias, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) sumó una nueva alternativa a su catálogo de productos de la Planta de Alimentos Nutritivos: el arroz con leche. Con esta incorporación, son ocho los desarrollos propios e inaugura su primera opción dulce, diseñada específicamente para consumir como merienda o postre.
Arroz con leche: la UNL presentó su primer postre dulce, destacando su compromiso con la nutrición infantil
La universidad amplía su catálogo de productos con esta primera propuesta dulce en su línea de producción. Desde septiembre se incorpora en las donaciones mensuales que se realizan a las instituciones beneficiarias.
A través de esta política de producción de conocimientos e innovación social, la universidad ratifica su compromiso con mejorar la calidad alimentaria de la comunidad, priorizando a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
La presentación tuvo lugar en el auditorio del Hospital Dr. Orlando Alassia. Estuvieron presentes Laura Tarabella, rectora de la UNL, Pablo Ledesma, director del Hospital, Laura Gutierrez, decana y Facundo Cuffia, vicedecano de la Facultad de Ingeniería Química, Liza Carrera, vicedecana de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM), Lucrecia Wilson, secretaría de Extensión Universitaria UNL, Cesar Pauloni, secretario de Tercer Nivel y Sebastián Nicolas, director de Procesos Hospitalarios del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, los secretarios de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero y de Políticas Sociales, Hugo Marchetti de la Municipalidad de Santa Fe, además de otras autoridades universitarias así como de referentes de instituciones, organizaciones sociales y comunitarias.
“Nos llena de orgullo anunciar la incorporación del arroz con leche a la producción de la planta, no solo porque es el primer producto dulce, sino porque con esta iniciativa, permite seguir innovando y reafirmando el compromiso de la universidad pública de poner el conocimiento científico y tecnológico directamente al servicio de la salud, la alimentación y el bienestar de las infancias y de nuestra comunidad” remarcó la rectora.
En cuanto a la producción y destino del producto, Lucrecia Wilson, secretaría de extensión Universitaria destacó que “el producto ya se encuentra en elaboración en la planta para ser incorporado a las donaciones mensuales del mes de septiembre que actualmente alcanzan a 14 instituciones en el marco del Programa Asociado Solidario. Asimismo, destacó que la universidad realizará una donación especial con mil raciones a la Casa de las Madres del Hospital Alassia.
Mucho más que un postre tradicional
El arroz con leche, es un postre tradicional que atraviesa recuerdos y generaciones. Esta formulación equilibrada a base de arroz, leche en polvo y azúcar está fortificada con calcio y vitaminas A y D y pensada especialmente para nutrir a las infancias de manera práctica, requiriendo únicamente agua potable y 20 minutos de cocción.
Este desarrollo ha sido posible mediante el trabajo sostenido de los equipos del Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA) de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) y forma parte de las acciones del Programa de Alimentos de Interés Social de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNL.
“Este arroz con leche llevó un proceso de tres años de trabajo sostenido, se hizo con mucha dedicación de equipos de docentes y estudiantes que investigan en la universidad pública. Es un momento muy importante y agradecemos la posibilidad de estar presentándolo en este espacio”, remarcó Laura Gutierrez, decana de la Facultad de Ingeniería Química.
Compromiso sostenido
La Planta de Alimentos Nutritivos desde el 2007 produce alimentos altamente nutritivos, de bajo costo, fácil almacenamiento y preparación, pensados para integrarse a las dietas habituales y contribuir a mejorar las condiciones nutricionales de la población.
Estos alimentos se proveen a sectores públicos y privados destinados a la asistencia alimentaria y se efectúa bajo las modalidades de ventas o donaciones a través del Programa Asociado Solidario, garantizando siempre su finalidad social.