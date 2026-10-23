Preparativos ante una posible crecida

Santa Fe suma a la UNL al operativo preventivo por El Niño: capacitan voluntarios y preparan refugios

La Municipalidad y la Universidad Nacional del Litoral firmaron un convenio por dos años para coordinar acciones ante posibles inundaciones. Ya hubo más de 200 inscriptos para el voluntariado universitario y se avanza en la preparación de espacios de asistencia.