En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 10 de noviembre

La ciudad tendrá una jornada con temperaturas en ascenso y probabilidad de chaparrones y tormentas hacia la tarde y la noche. Además, hay desvíos en el Puente Carretero, cortes por obras en rutas de la provincia y una interrupción programada del servicio eléctrico en Santa Fe.