Antes de salir de casa este martes 10 de noviembre, conviene revisar el pronóstico del tiempo, los principales accesos y las interrupciones de servicios. La jornada comenzó con 18,1°C en la ciudad de Santa Fe, pero la temperatura llegará a los 28°C y podrían registrarse lluvias durante la tarde y tormentas aisladas por la noche.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 10 de noviembre
La ciudad tendrá una jornada con temperaturas en ascenso y probabilidad de chaparrones y tormentas hacia la tarde y la noche. Además, hay desvíos en el Puente Carretero, cortes por obras en rutas de la provincia y una interrupción programada del servicio eléctrico en Santa Fe.
En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información disponible para organizar el día: qué tener en cuenta al circular por la región, dónde hay cortes por obras, qué sectores tendrán interrupciones de luz y cuáles son las recomendaciones para evitar demoras.
Clima en Santa Fe hoy: cuándo pueden llegar las tormentas
El martes comenzó con cielo algo nublado y una temperatura de 18,1°C en la ciudad de Santa Fe.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), registrados a las 5, la humedad era del 76%, la presión atmosférica de 1013 hPa y el viento soplaba del este a 17 km/h. La visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
La temperatura mínima prevista para este martes es de 15°C y la máxima llegará a los 28°C.
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 18°C. Por la tarde se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%.
La mayor posibilidad de lluvias se concentrará hacia la noche, cuando el pronóstico anticipa tormentas aisladas y una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%.
El viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la madrugada y la tarde. Por la noche rotará al sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
El SMN también prevé ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la madrugada.
Pronóstico extendido para Santa Fe
El calor continuará durante los próximos días, con temperaturas máximas en ascenso.
- Miércoles 11: mínima de 17°C y máxima de 29°C.
- Jueves 12: mínima de 18°C y máxima de 30°C.
- Viernes 13: mínima de 20°C y máxima de 35°C.
El viernes será el día más caluroso de este período, según el pronóstico extendido disponible.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí, si salís temprano. La mañana comenzó con 18,1°C y la mínima prevista es de 15°C. Para las primeras horas conviene llevar una prenda liviana, aunque durante la tarde la temperatura llegará a los 28°C.
También es recomendable tener en cuenta la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente si vas a permanecer fuera de casa durante la tarde o la noche.
Tránsito en Santa Fe: rutas, accesos y desvíos
El informe de tránsito de la Agencia Provincial de Seguridad Vial indica que, por el momento, las rutas y los accesos al territorio provincial presentan circulación normal y buena visibilidad.
Sin embargo, hay obras, cortes y modificaciones que pueden afectar los viajes durante este martes.
Puente Carretero: cambios para circular entre Santa Fe y Santo Tomé
Por la construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, se mantienen desvíos y cambios en la circulación para ingresar al Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deberá desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina funciona un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe, que utiliza la nueva traza norte.
En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Recomendación: si tenés que cruzar entre ambas ciudades, salí con tiempo, respetá la señalización y seguí las indicaciones del personal policial. También podés considerar la Autopista Rosario-Santa Fe como alternativa.
RP 1: precaución por animales sobre la calzada
La crecida del río Paraná afecta distintos sectores del norte santafesino y obliga a extremar las precauciones al circular por la Ruta Provincial 1.
En la zona hay personas que trasladan ganado debido al avance del agua. Por este motivo, pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Si viajás por este corredor:
- Reducí la velocidad.
- Mantené una conducción preventiva.
- Prestá atención a la presencia de animales y personas.
- Evitá maniobras bruscas y sobrepasos riesgosos.
- Respetá las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
RN A012: corte entre Ricardone y la vieja Ruta 9
Continúa el corte de tránsito para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional A012, en el tramo comprendido entre la RP 25, Camino de la Cremería, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
La interrupción se debe a trabajos de reparación y mantenimiento vial.
Se realizan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25.
Si tenés que circular por la zona, respetá las indicaciones y contemplá posibles demoras.
RN 178: corte total en Armstrong por obras
Vialidad Nacional continúa con la reconstrucción de una alcantarilla sobre la Ruta Nacional 178, a la altura de Armstrong.
Los trabajos mantienen el corte total de circulación entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09, ex RN 9.
Los desvíos se realizan por la Ruta Provincial 15, que corre de manera paralela a pocos kilómetros.
Las tareas incluyen la demolición y el retiro de la losa dañada para construir una nueva estructura.
Desde Vialidad Nacional estiman que el paso de vehículos podría restablecerse a mediados de noviembre.
Cortes de luz en Santa Fe: horario y zona afectada
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó una interrupción programada del servicio eléctrico para este martes 10 de noviembre en la ciudad de Santa Fe.
El corte se realizará por tareas de mantenimiento.
Cronograma informado:
- Santa Fe: de 8 a 12.
- Zona afectada: República de Siria, 25 de Mayo, Funes y Neuquén.
Si vivís en el sector o tenés que realizar actividades allí durante la mañana, contemplá la interrupción y organizá tus tareas teniendo en cuenta el horario previsto.
Para verificar otras zonas o posibles actualizaciones, se puede consultar el sitio oficial de la EPE.
Antes de salir de casa: checklist para este martes
☑️ Clima: la temperatura comenzó en 18,1°C y llegará a 28°C. Hay probabilidad de chaparrones por la tarde y tormentas aisladas por la noche.
☑️ Abrigo: llevá una prenda liviana si salís temprano. Durante la tarde hará más calor.
☑️ Tránsito: revisá los desvíos del Puente Carretero y las interrupciones en las rutas.
☑️ Puente Carretero: respetá los cambios de circulación entre Santa Fe y Santo Tomé.
☑️ RP 1: circulá con precaución por la presencia de animales y personas sobre la calzada.
☑️ RN A012: contemplá demoras por el corte entre Ricardone y la vieja RN 9.
☑️ RN 178: utilizá los desvíos por la RP 15 en Armstrong.
☑️ Cortes de luz: si estás en la zona de República de Siria, 25 de Mayo, Funes y Neuquén, tené en cuenta la interrupción prevista de 8 a 12.