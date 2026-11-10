Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes se realizará un corte programado en la ciudad de Santa Fe.
Por la mañana
Cortes de luz para este martes en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento.
Cortes de luz para este martes en Santa Fe
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Rep. de Siria, 25 de Mayo, Funes y Neuquén
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el sitio oficial de la EPE.
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