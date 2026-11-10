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Cortes de luz para este martes en Santa Fe

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento.

Cortes de luz para este martes en Santa Fe Cortes de luz para este martes en Santa Fe
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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes se realizará un corte programado en la ciudad de Santa Fe.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 Rep. de Siria, 25 de Mayo, Funes y Neuquén

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el sitio oficial de la EPE.

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Empresa Provincial de la Energía
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