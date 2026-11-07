Preocupación

Vera: piden informes sobre las deudas de COSVEL y la situación del servicio de agua

El diputado provincial Emiliano Peralta presentó dos proyectos de comunicación en la Legislatura para conocer el estado de las deudas que la cooperativa mantendría con la EPE y el ENRESS. También manifestó preocupación por un pasivo de $824 millones con Aguas Santafesinas y por la situación del suministro de agua potable en la ciudad.