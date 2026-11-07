#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Preocupación

Vera: piden informes sobre las deudas de COSVEL y la situación del servicio de agua

El diputado provincial Emiliano Peralta presentó dos proyectos de comunicación en la Legislatura para conocer el estado de las deudas que la cooperativa mantendría con la EPE y el ENRESS. También manifestó preocupación por un pasivo de $824 millones con Aguas Santafesinas y por la situación del suministro de agua potable en la ciudad.

Vera: solicitan informes sobre la situación financiera de COSVEL y las condiciones del servicio de aguaVera: solicitan informes sobre la situación financiera de COSVEL y las condiciones del servicio de agua
 11:23
+ Agregar El Litoral en
Por: 

La situación económica, institucional y sanitaria de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Sociales y Asistenciales de Vera (COSVEL) llegó a la Cámara de Diputados de Santa Fe, donde se presentaron dos pedidos de informes para conocer el estado de las obligaciones financieras de la entidad con organismos provinciales.

Las iniciativas fueron impulsadas por el diputado provincial Emiliano Peralta y acompañadas por su par Sergio "Chiqui" Tobas. Los proyectos buscan que el Poder Ejecutivo brinde información precisa sobre posibles deudas con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), en un contexto de preocupación por la situación financiera de la cooperativa y la prestación de los servicios en Vera.

Mirá tambiénReconquista: Aguas Santafesinas realizará trabajos de mantenimiento en 11 sectores de la ciudad

El planteo se suma a las inquietudes surgidas en la comunidad por la calidad y potabilidad del agua que se distribuye en la ciudad. En ese sentido, Peralta ya había promovido anteriormente la realización de estudios para determinar las condiciones del suministro.

Pedidos de informes por deudas con organismos provinciales

Uno de los proyectos está dirigido a conocer la situación de COSVEL frente a la Empresa Provincial de la Energía. La presentación, ingresada a fines de septiembre, solicita información sobre la existencia de obligaciones pendientes por el suministro eléctrico, con detalle de los montos correspondientes a capital e intereses, los períodos adeudados y la eventual firma de convenios de pago.

Mirá tambiénSaladero Cabal avanza con obras para reforzar la protección hídrica del casco urbano

El segundo pedido de informes está relacionado con el ENRESS y busca determinar si la cooperativa registra deudas con el organismo regulador. Esta iniciativa había sido presentada originalmente en agosto y, entre sus fundamentos, menciona advertencias que habrían realizado trabajadores jerárquicos de la propia entidad sobre la existencia de un pasivo significativo.

Ambas presentaciones apuntan a obtener un diagnóstico más preciso de la situación económica de COSVEL y conocer el alcance de sus compromisos con organismos públicos.

La deuda con Aguas Santafesinas y la preocupación por el servicio

Otro de los puntos que genera inquietud es la situación de la cooperativa frente a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA). De acuerdo con información citada en los fundamentos de uno de los proyectos, la deuda que mantendría COSVEL con la empresa provincial rondaría los 824 millones de pesos.

Mirá tambiénPlan Urbano de Humboldt: una hoja de ruta para definir el crecimiento de la localidad

Peralta consideró necesario contar con información fehaciente sobre el conjunto de acreedores de la cooperativa para avanzar en un eventual proceso de saneamiento financiero. La magnitud del pasivo mencionado también plantea interrogantes sobre la capacidad de la entidad para sostener sus compromisos y garantizar la continuidad de los servicios.

El Concejo y la Intendencia también solicitaron información

La situación generó preocupación en el ámbito institucional de Vera. Tanto el Concejo Deliberante como la Intendencia local solicitaron información a la gerencia de COSVEL para conocer en detalle el estado financiero y administrativo de la cooperativa.

Los datos requeridos serán relevantes para evaluar los pasos institucionales a seguir frente a un escenario que involucra posibles deudas con distintos organismos, la situación económica de la entidad y las condiciones de prestación de un servicio esencial para la población.

Mirá también"El Liceo bajo las estrellas": Esperanza vivió una noche de arte, música y encuentro

Por el momento, los pedidos legislativos buscan obtener información oficial que permita dimensionar el alcance de las obligaciones pendientes y establecer un panorama más claro sobre la situación de la cooperativa.

+ Agregar El Litoral en
#TEMAS:
Norte 24
Vera
Aguas Santafesinas
Empresa Provincial de la Energía

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro