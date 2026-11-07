La situación económica, institucional y sanitaria de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Sociales y Asistenciales de Vera (COSVEL) llegó a la Cámara de Diputados de Santa Fe, donde se presentaron dos pedidos de informes para conocer el estado de las obligaciones financieras de la entidad con organismos provinciales.
Vera: piden informes sobre las deudas de COSVEL y la situación del servicio de agua
El diputado provincial Emiliano Peralta presentó dos proyectos de comunicación en la Legislatura para conocer el estado de las deudas que la cooperativa mantendría con la EPE y el ENRESS. También manifestó preocupación por un pasivo de $824 millones con Aguas Santafesinas y por la situación del suministro de agua potable en la ciudad.
Las iniciativas fueron impulsadas por el diputado provincial Emiliano Peralta y acompañadas por su par Sergio "Chiqui" Tobas. Los proyectos buscan que el Poder Ejecutivo brinde información precisa sobre posibles deudas con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), en un contexto de preocupación por la situación financiera de la cooperativa y la prestación de los servicios en Vera.
El planteo se suma a las inquietudes surgidas en la comunidad por la calidad y potabilidad del agua que se distribuye en la ciudad. En ese sentido, Peralta ya había promovido anteriormente la realización de estudios para determinar las condiciones del suministro.
Pedidos de informes por deudas con organismos provinciales
Uno de los proyectos está dirigido a conocer la situación de COSVEL frente a la Empresa Provincial de la Energía. La presentación, ingresada a fines de septiembre, solicita información sobre la existencia de obligaciones pendientes por el suministro eléctrico, con detalle de los montos correspondientes a capital e intereses, los períodos adeudados y la eventual firma de convenios de pago.
El segundo pedido de informes está relacionado con el ENRESS y busca determinar si la cooperativa registra deudas con el organismo regulador. Esta iniciativa había sido presentada originalmente en agosto y, entre sus fundamentos, menciona advertencias que habrían realizado trabajadores jerárquicos de la propia entidad sobre la existencia de un pasivo significativo.
Ambas presentaciones apuntan a obtener un diagnóstico más preciso de la situación económica de COSVEL y conocer el alcance de sus compromisos con organismos públicos.
La deuda con Aguas Santafesinas y la preocupación por el servicio
Otro de los puntos que genera inquietud es la situación de la cooperativa frente a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA). De acuerdo con información citada en los fundamentos de uno de los proyectos, la deuda que mantendría COSVEL con la empresa provincial rondaría los 824 millones de pesos.
Peralta consideró necesario contar con información fehaciente sobre el conjunto de acreedores de la cooperativa para avanzar en un eventual proceso de saneamiento financiero. La magnitud del pasivo mencionado también plantea interrogantes sobre la capacidad de la entidad para sostener sus compromisos y garantizar la continuidad de los servicios.
El Concejo y la Intendencia también solicitaron información
La situación generó preocupación en el ámbito institucional de Vera. Tanto el Concejo Deliberante como la Intendencia local solicitaron información a la gerencia de COSVEL para conocer en detalle el estado financiero y administrativo de la cooperativa.
Los datos requeridos serán relevantes para evaluar los pasos institucionales a seguir frente a un escenario que involucra posibles deudas con distintos organismos, la situación económica de la entidad y las condiciones de prestación de un servicio esencial para la población.
Por el momento, los pedidos legislativos buscan obtener información oficial que permita dimensionar el alcance de las obligaciones pendientes y establecer un panorama más claro sobre la situación de la cooperativa.