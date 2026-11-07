Departamento Las Colonias

Plan Urbano de Humboldt: una hoja de ruta para definir el crecimiento de la localidad

La iniciativa busca establecer una hoja de ruta para orientar el desarrollo urbano, mejorar la infraestructura y los servicios, y preservar el patrimonio histórico y ambiental. El proceso contempla tres etapas: relevamiento, diagnóstico y elaboración de propuestas, con participación de vecinos e instituciones.